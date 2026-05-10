ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Οστά οικόσιτων κοτόπουλων 2.000 ετών δείχνουν πρώιμη εξημέρωση και εκτροφή

Η έρευνα παρέχει νέες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τα οικόσιτα κοτόπουλα εξαπλώθηκαν στην Ανατολική Ασία

The LiFO team
The LiFO team
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΕΑ ΟΣΤΑ ΕΞΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Biomolecular evidence of ancient chickens on the Korean Peninsula: ZooMS analysis of avian remains from the Gungok-ri site, South Korea.
0

Αρχαία οστά κοτόπουλου που βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στη Νότια Κορέα παρέχουν στους ερευνητές νέα στοιχεία για την πρώιμη ιστορία των οικόσιτων κοτόπουλων στην Κορεατική Χερσόνησο.

Μια ομάδα με επικεφαλής τον Kyungcheol Choy από το Πανεπιστήμιο Hanyang ERICA μελέτησε υπολείμματα πτηνών από τον αρχαιολογικό χώρο Gungok-ri στη νοτιοδυτική Κορέα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Journal of Archaeological Science: Reports.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα της κορεατικής αρχαιολογίας. Τα οστά κοτόπουλου και τα οστά φασιανού μοιάζουν πολύ, ειδικά όταν τα υπολείμματα είναι σπασμένα σε μικρά θραύσματα, γεγονός που δυσχεραίνει την ταυτοποίησή τους.

Οι ερευνητές εξέτασαν 14 δείγματα οστών πτηνών από την οικογένεια των φασιανών χρησιμοποιώντας τη Αρχαιοζωολογία μέσω Φασματομετρίας Μάζας, γνωστή ως ZooMS. Αυτή η μέθοδος μελετά τα πεπτίδια κολλαγόνου που διατηρούνται στα οστά και ταυτοποιεί τα είδη μέσω μοριακών προτύπων. Ακόμη και μικροσκοπικά δείγματα, μερικές φορές μόλις 2 χιλιοστόγραμμα, αρκούν για την ανάλυση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πέντε από τα 14 δείγματα ανήκαν σε οικόσιτα κοτόπουλα, Gallus gallus. Αυτό αποτελεί την πρώτη άμεση βιομοριακή απόδειξη για την ύπαρξη οικόσιτων κοτόπουλων στην αρχαία Κορέα.

Τι έδειξε η έρευνα για τα οικόσιτα κοτόπουλα στην Κορέα

Η ραδιοχρονολόγηση τοποθετεί τα υπολείμματα κοτόπουλου μεταξύ του 80 μ.Χ. και του 361 μ.Χ. Οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στην περίοδο των Τριών Βασιλείων της Κορέας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα κοτόπουλα ζούσαν στο Gungok-ri για περισσότερα από 300 χρόνια.

Η ομάδα μελέτησε επίσης σταθερά ισότοπα που διατηρήθηκαν στο κολλαγόνο των οστών. Τα κοτόπουλα παρουσίασαν τιμές ισοτόπων αζώτου που υποδηλώνουν διατροφικές συνήθειες οι οποίες διαμορφώθηκαν από τις πρακτικές σίτισης των ανθρώπων. Οι ερευνητές ερμηνεύουν αυτό ως απόδειξη ότι τα πουλιά αυτά εκτρέφονταν και βρίσκονταν υπό τη διαχείριση τοπικών κοινοτήτων και δεν κυνηγούνταν στην άγρια φύση.

Προηγούμενες μελέτες στην περιοχή βασίστηκαν στο σχήμα των οστών και εντόπισαν τέσσερα πιθανά κοτόπουλα. Η νέα μοριακή ανάλυση επιβεβαίωσε πέντε δείγματα κοτόπουλων και παρείχε ισχυρότερες αποδείξεις για την παρουσία τους.

Η μελέτη προσθέτει νέες πληροφορίες σε ένα ευρύτερο ερώτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα οικόσιτα κοτόπουλα εξαπλώθηκαν στην Ανατολική Ασία.

Νέα στοιχεία παρέχει η έρευνα

Οι μελετητές έχουν συχνά υποδείξει ότι τα κοτόπουλα μετακινήθηκαν από την Κίνα στην Ιαπωνία μέσω της Κορέας, αν και οι άμεσες αποδείξεις από την χερσόνησο ήταν περιορισμένες. Το υλικό από το Gungok-ri τοποθετεί πλέον τα εκτρεφόμενα οικόσιτα κοτόπουλα στην Κορέα κατά τον 1ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι ίδιες μέθοδοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση άλλων αρχαίων οικόσιτων ζώων από κορεατικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων χοίρων, βοοειδών, σκύλων και αλόγων. Πολλά ζωικά υπολείμματα που βρίσκονται σε ανασκαφές είναι υπερβολικά κατακερματισμένα για να αναγνωριστούν μόνο με οπτική εξέταση.

Η μελέτη αυτή σηματοδοτεί επίσης την πρώτη χρήση της μεθόδου ZooMS σε υπολείμματα πτηνών στην κορεατική αρχαιολογία. Εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο σε περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους, οι ερευνητές ελπίζουν να καταρτίσουν ένα σαφέστερο χρονοδιάγραμμα για το πότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα κοτόπουλα στην Κορέα και πώς εξελίχθηκε η κτηνοτροφία στην περιοχή.

Μια μικρή ομάδα αρχαίων οστών πτηνών από έναν οικισμό προσθέτει τώρα νέα στοιχεία στην ιστορία της παραγωγής τροφίμων και της διαχείρισης των ζώων στην αρχαία Κορέα.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Όταν βλέπεις UFO, ανοίγει μια ρωγμή»: Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το μυστήριο του σινεμά

Πολιτισμός / «Όταν βλέπεις UFO, ανοίγει μια ρωγμή»: Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το μυστήριο του σινεμά

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο τιμάται από το BFI και μιλά για τα φαντάσματα, το UFO που είδε στα 14 του και το στοιχειωμένο σπίτι που θέλει να αγοράσει στη Βρετανία. Μετά το Frankenstein, ο Μεξικανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην εμμονή που διατρέχει όλο το σινεμά του: τη ρωγμή όπου η πραγματικότητα συναντά το μυστήριο.
THE LIFO TEAM
Το παιδικό κρεβάτι που ζωγράφισε ο Κιθ Χάρινγκ και η φιλία που έμεινε πίσω

Πολιτισμός / «Δεν ανταγωνίζεσαι τους φίλους σου»: Η ιστορία του Κιθ Χάρινγκ και του ανθρώπου που κράτησε τα πιο προσωπικά του έργα

Η έκθεση Haring’s House στον οίκο Sotheby’s της Νέας Υόρκης παρουσιάζει 20 έργα από τη συλλογή του Κέρμιτ Όσβαλντ, παιδικού φίλου του Κιθ Χάρινγκ. Ανάμεσά τους, ένα παιδικό κρεβάτι που ζωγράφισε ο Χάρινγκ το 1986, ένα σπάνιο αυτοπορτρέτο και η ιστορία μιας φιλίας που έμεινε ζωντανή μετά τη φήμη, την αρρώστια και την αγορά.
THE LIFO TEAM
Το BUTT Magazine έκανε sexting με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη για το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία

Πολιτισμός / Το BUTT Magazine έκανε sexting με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη για το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία

Λίγο μετά τα εγκαίνια του Escape Room στο ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, το BUTT Magazine δημοσίευσε ένα ροζ, ξεδιάντροπα queer Sexting Andreas Angelidakis. Ανάμεσα σε γονδολιέρηδες, κάνναβη, 22 χρόνια γάμου και το ερώτημα για το καλύτερο μέρος για σεξ στη Βενετία, το ελληνικό περίπτερο γίνεται κάτι παραπάνω από εθνική συμμετοχή: ένα camp, πολιτικό και απολύτως ζωντανό queer γεγονός.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Björk έκανε απρόσμενο DJ set σε έναν κήπο της Βενετίας

Πολιτισμός / Η Μπιόρκ έκανε ένα απρόσμενο DJ set στη Μπιενάλε της Βενετίας

Η Μπιόρκ δεν χρειαζόταν ούτε σκηνή ούτε ανακοίνωση για να γίνει μία από τις πρώτες αλλόκοτες παρουσίες της φετινής Μπιενάλε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Ισλανδή καλλιτέχνιδα εμφανίζεται να παίζει μουσική σε κήπο της Βενετίας, μετατρέποντας τις ημέρες προεπισκόπησης της Biennale Arte 2026 σε μικρό, απρόβλεπτο τελετουργικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΒΟΥΛΗ

Πολιτισμός / Μενδώνη για έργο στη Μονεμβασιά: Προχωρά με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία

Η υπουργός Πολιτισμού απάντησε στις επίκαιρες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτα Γρηγοράκου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη
THE LIFO TEAM
Το Met Gala δεν τελείωσε στο κόκκινο χαλί: έγινε μηχανή 1,7 δισ. προβολών

Πολιτισμός / Το Met Gala δεν είναι πια μόνο κόκκινο χαλί: είναι ένα παγκόσμιο θέαμα 1,7 δισ. προβολών

Η Vogue ανακοίνωσε ότι το φετινό Met Gala έφτασε σχεδόν τα 1,7 δισ. προβολές βίντεο παγκοσμίως, με αύξηση 57% σε σχέση με πέρσι, ενώ συγκέντρωσε 42 εκατ. δολάρια για το Costume Institute. Πίσω από τα φορέματα, τις αφίξεις και τα viral στιγμιότυπα, η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας λειτουργεί πια σαν παγκόσμια μηχανή προσοχής.
THE LIFO TEAM
Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στο AI, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Πολιτισμός / Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Οι Χρυσές Σφαίρες ανακοίνωσαν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν θα αποκλείει αυτόματα μια ταινία, σειρά ή ερμηνεία από τα βραβεία, αρκεί η βασική δημιουργική δουλειά να παραμένει ανθρώπινη. Η νέα γραμμή είναι πιο ελαστική από εκείνη των Όσκαρ και δείχνει πόσο γρήγορα το Χόλιγουντ αναγκάζεται να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι θεωρείται ακόμη ερμηνεία;
THE LIFO TEAM
Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Πολιτισμός / Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ θα πρωταγωνιστήσουν στο Hold On To Your Angels, τη νέα ταινία του Μπεν Ζάιτλιν, σκηνοθέτη των Μυθικών Πλασμάτων του Νότου. Η ταινία περιγράφεται ως μια άγρια ερωτική ιστορία στη Νότια Λουιζιάνα, στα όρια του μύθου και της καταστροφής.
THE LIFO TEAM
Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Πολιτισμός / Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Καλεσμένη στο The Drew Barrymore Show, η Σαρλίζ Θερόν είπε ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ζήσει ξανά με σύντροφο: ας είναι κοντά, ας αγοράσει «το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα μέσα στο δικό της. Με αφορμή τη νέα της δήλωση, η ηθοποιός ξαναθυμίζει ότι για εκείνη ο έρωτας, η μητρότητα και η επιθυμία δεν χρειάζεται να ακολουθούν το παλιό σενάριο.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέρριψε την ιδέα ότι οι influencers θα είναι οι επόμενοι μεγάλοι σταρ, λέγοντας ότι σήμερα μπορεί κανείς να γίνει διάσημος απλώς στρέφοντας ένα κινητό στον εαυτό του.
THE LIFO TEAM
 
 