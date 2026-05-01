Αρχαία νεκρική πυρά εντοπίστηκε σε ανασκαφή στη Βρετανία - «Πολύ σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα»

Η ανάλυση των οστικών θραυσμάτων θα αποκαλύψει αν είναι ανθρώπινα, καθώς και την ηλικία ή το φύλο των νεκρών

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Oxford Cotswold Archaeology/BBC
Οι αρχαιολόγοι που εργάζονται σε μία από τις μεγαλύτερες ανασκαφές της Βρετανίας έμειναν έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν τα κατάλοιπα μιας αρχαίας νεκρικής πυράς.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Sizewell C, κοντά στο Λέιστον του Σάφολκ.

«Οι πυρές είναι πολύ σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα», δήλωσε ο Κρις Φερν, της Oxford Cotswold Archaeology.

Ελπίζει ότι η ανάλυση των οστικών θραυσμάτων που ανακτήθηκαν από τον χώρο στο Goose Hill θα αποκαλύψει αν είναι ανθρώπινα, καθώς και το φύλο ή την ηλικία τους.

Η νεκρική πυρά που εντοπίστηκε στη Βρετανία

«Γνωρίζουμε ότι πολλές κοινωνίες αποτεφρώναν τα λείψανα των νεκρών τους κατά την προϊστορική εποχή, όπως και οι Ρωμαίοι και οι πρώτοι Αγγλοσάξονες», δήλωσε ο Φερν.

«Ωστόσο, είναι πολύ σπάνιο να εντοπίζονται οι ίδιες οι πυρές αποτέφρωσης, καθώς συνήθως κατασκευάζονταν στην επιφάνεια του εδάφους και με την πάροδο των χρόνων καταστρέφονταν από το όργωμα».

Η πυρά είναι μια κατασκευή, συνήθως από ξύλο, που χρησιμοποιείται για την καύση ενός σώματος κατά τη διάρκεια τελετής αποτέφρωσης.

Το παράδειγμα του Goose Hill ήταν πιθανώς κατασκευασμένο από ένα στοιβαγμένο πλέγμα ξύλων πάνω από έναν πυρήνα από ξύλα για προσάναμμα και θάμνους ερείκης και στηριζόταν σε όρθιους πασσάλους.

Ανακαλύφθηκαν επίσης τα κατάλοιπα από τις τρύπες των πασσάλων.

Ο Φερν υποθέτει ότι πιθανώς σώθηκε επειδή καλύφθηκε από έναν ταφικό τύμβο, ο οποίος χρειάστηκε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, χρόνια για να εξαφανιστεί από το όργωμα.

Το Goose Hill χρησιμοποιήθηκε επίσης ως σημαντικό πεδίο εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω διαταραχές.

Πότε χρονολογείται

Η πυρά είχε τοποθετηθεί στο πλάι μίας κυκλικής τάφρου, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να χρονολογείται πριν από την Εποχή του Σιδήρου (700 π.Χ. έως 43 μ.Χ.).

Επομένως, θα μπορούσε να χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού (από το 2500 π.Χ.) ή την Εποχή του Σιδήρου, ή ακόμη και αιώνες αργότερα, όπως υποδηλώνει η εκτός κέντρου θέση της μέσα στην τάφρο.

«Ιδιαίτερα κατά την αγγλοσαξονική περίοδο, επαναχρησιμοποιούσαν τους προϊστορικούς τύμβους σχεδόν ως τρόπο διεκδίκησης του τοπίου, παρόλο που γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπήρχε κάποια προγονική σύνδεση, ως τρόπος διεκδίκησης εδάφους», είπε ο Φερν.

Ανακτήθηκαν πολύ λίγα θραύσματα οστών, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα περισσότερα αφαιρέθηκαν μετά την κατάσβεση της φωτιάς και θάφτηκαν αλλού.

Ωστόσο, θα μπορούσαν επίσης να είναι υπολείμματα ζώων, καθώς μερικές φορές άλογα ή σκύλοι αποτεφρώνονταν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, ή προστίθεντο κομμάτια κρέατος στην πυρά.

Ο Φερν ελπίζει ότι θα είναι δυνατή η ραδιοχρονολόγηση των οστών και του άνθρακα, καθώς και η μελέτη των φυτικών υπολειμμάτων και των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν στην πυρά.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Πολιτισμός / Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Πολιτισμός / «Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Πολιτισμός / Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Πολιτισμός / Το Met Gala έγινε Tech Gala: Όταν το κακό γούστο αγοράζει κύρος

Πολιτισμός / Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Πολιτισμός / Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ, η Τίλντα Σουίντον και ο Πίτερ Τζάκσον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες

Πολιτισμός / Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Πολιτισμός / Ο Θουρμπαράν στη National Gallery: Ο ζωγράφος που έκανε την ύλη να πιστεύει στο πνεύμα

