Ένα μυστήριο 4.000 ετών από το Ιράν: Αποκρυπτογραφήθηκε η Γραμμική Ελαμιτική

Η Γραμμική Ελαμιτική περιλαμβάνει 77 σύμβολα και συνδέεται με τον πολιτισμό του Ελάμ, έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής

The LiFO team
Έκθεμα από το μουσείο της πόλης Susa / Φωτ.: Getty Images
Ο Γάλλος αρχαιολόγος François Desset ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τη Γραμμική Ελαμιτική, ένα σύστημα γραφής 4.000 ετών που θεωρούνταν μέχρι σήμερα αδύνατο να ερμηνευθεί.

Η γραφή αυτή αποτελεί το μοναδικό γνωστό σύστημα που αναπτύχθηκε αποκλειστικά στο έδαφος του σημερινού Ιράν, σε αντίθεση με άλλα, όπως η σφηνοειδής γραφή ή το ελληνικό και αραβικό αλφάβητο, που εισήχθησαν από άλλες περιοχές.

Το ενδιαφέρον του Ντεσέ ξεκίνησε το 2006, όταν συμμετείχε σε ανασκαφές στο νότιο Ιράν, όπου εντοπίστηκαν πινακίδες με άγνωστα σύμβολα.

Η Γραμμική Ελαμιτική περιλαμβάνει 77 σύμβολα, κυρίως γεωμετρικά σχήματα όπως ρόμβους και καμπύλες, και συνδέεται με τον πολιτισμό του Ελάμ, έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, που αναπτύχθηκε στη σημερινή περιοχή του Ιράν κατά την Εποχή του Χαλκού.

Η γραφή είχε εντοπιστεί ήδη από το 1903 στην αρχαία πόλη Susa, αλλά παρέμενε ανεξήγητη, κυρίως λόγω του περιορισμένου αριθμού επιγραφών.

Η πρόοδος ήρθε όταν ο Ντεσέ απέκτησε πρόσβαση σε νέα ευρήματα από τη συλλογή Μαχμπουμπιάν στο Λονδίνο. Εκεί εντόπισε επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε ονόματα, που αποδείχθηκαν καθοριστικά για την αποκρυπτογράφηση.

Όπως εξηγεί, το «κλειδί» ήταν τα ονόματα βασιλέων, τόπων και θεοτήτων. Συγκεκριμένα, η αναγνώριση του ονόματος του βασιλιά Σιλχαχά, ο οποίος έζησε γύρω στο 1950 π.Χ., αποτέλεσε σημείο καμπής στην έρευνα.

Η μέθοδός του έχει συγκριθεί με εκείνη του Jean-François Champollion, που αποκρυπτογράφησε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά τον 19ο αιώνα.

Πλέον, ο Ντεσέ έχει καταφέρει να ερμηνεύσει δεκάδες επιγραφές και σχεδιάζει να επεκτείνει την έρευνά του σε ακόμη παλαιότερα κείμενα, όπως η πρωτοελαμιτική γραφή, από τις αρχαιότερες μορφές γραφής στον κόσμο.

Παράλληλα, σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων, ελπίζει ότι η δουλειά του θα συμβάλει στην ανάδειξη της μακραίωνης πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράν.

Με πληροφορίες από France 24 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Πολιτισμός / Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Το Valkhof Museum στο Ναϊμέχεν εντόπισε ένα σπάνιο φαλλικό αντικείμενο από οστό, πιθανότατα ρωμαϊκής εποχής, μέσα σε τεράστια συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων που παρέμενε σε αποθήκες. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν συχνά φαλλικά σύμβολα ως φυλαχτά γονιμότητας και προστασίας
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Πολιτισμός / Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η επιτροπή βραβείων μετά την ένταση για αποκλεισμό καλλιτεχνών

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης σύγχρονης τέχνης, η επιτροπή των βραβείων αποχώρησε – Αφορμή ο αποκλεισμός καλλιτεχνών από χώρες όπως το Ισραήλ και η Ρωσία από τις διακρίσεις
THE LIFO TEAM
Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Πολιτισμός / Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Το έργο Το καπέλο με τα κεράσια, που ο Ρενουάρ ζωγράφισε το 1884 και ανήκε κάποτε στη δούκισσα της Άλμπα, αγοράστηκε από Ισπανό συλλέκτη έναντι περίπου 8,7 εκατ. ευρώ και επέστρεψε στην Ισπανία μετά από χρόνια.
THE LIFO TEAM
«Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Πολιτισμός / «Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ Sweat, η Melanie C θυμάται τα rave χρόνια πριν από τις Spice Girls, την υστερία της παγκόσμιας φήμης, τα μπουκάλια που της πετούσαν στη σκηνή, το τηλεφώνημα της Madonna και το ραντεβού της με τον Anthony Kiedis.
THE LIFO TEAM
Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Πολιτισμός / Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Το Valkhof Museum στο Ναϊμέχεν εντόπισε ένα σπάνιο φαλλικό αντικείμενο από οστό, πιθανότατα ρωμαϊκής εποχής, μέσα σε τεράστια συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων που παρέμενε σε αποθήκες. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν συχνά φαλλικά σύμβολα ως φυλαχτά γονιμότητας και προστασίας
THE LIFO TEAM
Το Met Gala στην εποχή του Μπέζος: όταν το χρήμα της τεχνολογίας αγοράζει γούστο

Πολιτισμός / Το Met Gala έγινε Tech Gala: Όταν το κακό γούστο αγοράζει κύρος

Με τον Jeff Bezos και τη Lauren Sánchez Bezos σε ρόλο βασικών χρηματοδοτών και τιμητικών συμπροέδρων, και τα εισιτήρια να φτάνουν τα 100.000 δολάρια, το Met Gala του 2026 προκαλεί νέα συζήτηση για το αν η πιο ισχυρή βραδιά της μόδας μετατρέπεται σε σκηνή επιρροής για τη Silicon Valley
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μόλι Ρότζερς, ενδυματολόγος του σίκουελ «Ο Διάβολος Φοράει Prada», αποκαλύπτει ότι η Μιράντα Πρίστλεϊ δεν φοράει σχεδόν καθόλου Prada, ούτε στη νέα ταινία ούτε στην αρχική.
THE LIFO TEAM
Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιβεβαίωσε ότι η νέα του ταινία, βασισμένη στο έπος του Ομήρου, θα έχει διάρκεια μικρότερη από τις τρεις ώρες του Oppenheimer. Ο σκηνοθέτης μίλησε για την «τεράστια πίεση» της διασκευής, ενώ η Οδύσσεια γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα.
THE LIFO TEAM
 
 