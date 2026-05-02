Ένα μυστήριο 4.000 ετών από το Ιράν: Αποκρυπτογραφήθηκε η Γραμμική Ελαμιτική

Ο Γάλλος αρχαιολόγος François Desset ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τη Γραμμική Ελαμιτική, ένα σύστημα γραφής 4.000 ετών που θεωρούνταν μέχρι σήμερα αδύνατο να ερμηνευθεί.

Η γραφή αυτή αποτελεί το μοναδικό γνωστό σύστημα που αναπτύχθηκε αποκλειστικά στο έδαφος του σημερινού Ιράν, σε αντίθεση με άλλα, όπως η σφηνοειδής γραφή ή το ελληνικό και αραβικό αλφάβητο, που εισήχθησαν από άλλες περιοχές.

Το ενδιαφέρον του Ντεσέ ξεκίνησε το 2006, όταν συμμετείχε σε ανασκαφές στο νότιο Ιράν, όπου εντοπίστηκαν πινακίδες με άγνωστα σύμβολα.

Η Γραμμική Ελαμιτική περιλαμβάνει 77 σύμβολα, κυρίως γεωμετρικά σχήματα όπως ρόμβους και καμπύλες, και συνδέεται με τον πολιτισμό του Ελάμ, έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, που αναπτύχθηκε στη σημερινή περιοχή του Ιράν κατά την Εποχή του Χαλκού.

Η γραφή είχε εντοπιστεί ήδη από το 1903 στην αρχαία πόλη Susa, αλλά παρέμενε ανεξήγητη, κυρίως λόγω του περιορισμένου αριθμού επιγραφών.

Η πρόοδος ήρθε όταν ο Ντεσέ απέκτησε πρόσβαση σε νέα ευρήματα από τη συλλογή Μαχμπουμπιάν στο Λονδίνο. Εκεί εντόπισε επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε ονόματα, που αποδείχθηκαν καθοριστικά για την αποκρυπτογράφηση.

Όπως εξηγεί, το «κλειδί» ήταν τα ονόματα βασιλέων, τόπων και θεοτήτων. Συγκεκριμένα, η αναγνώριση του ονόματος του βασιλιά Σιλχαχά, ο οποίος έζησε γύρω στο 1950 π.Χ., αποτέλεσε σημείο καμπής στην έρευνα.

Η μέθοδός του έχει συγκριθεί με εκείνη του Jean-François Champollion, που αποκρυπτογράφησε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά τον 19ο αιώνα.

Πλέον, ο Ντεσέ έχει καταφέρει να ερμηνεύσει δεκάδες επιγραφές και σχεδιάζει να επεκτείνει την έρευνά του σε ακόμη παλαιότερα κείμενα, όπως η πρωτοελαμιτική γραφή, από τις αρχαιότερες μορφές γραφής στον κόσμο.

Παράλληλα, σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων, ελπίζει ότι η δουλειά του θα συμβάλει στην ανάδειξη της μακραίωνης πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράν.

Με πληροφορίες από France 24

