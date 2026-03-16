Όσκαρ 2026: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής Cassandra Kulukundis που κέρδισε το βραβείο καλύτερου κάστινγκ

Για πρώτη χρονιά φέτος απονεμήθηκε στα Όσκαρ το βραβείο για το καλύτερο κάστινγκ, το οποίο κέρδισε η Cassandra Kulukundis, που έχει ελληνικές ρίζες.

Η Cassandra Kulukundis κέρδισε το βραβείο για το κάστινγκ της ταινίας «One Battle After Another».

Η μεγάλη νίκη στα Όσκαρ

Η νίκη της Cassandra Kulukundis, η οποία έχει ελληνικές ρίζες καθώς ο πατέρας της είχε καταγωγή από την Ελλάδα, σηματοδοτεί το πρώτο Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία.

«Το αφιερώνω αυτό στους διευθυντές κάστινγκ που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ανέβουν εδώ πάνω», δήλωσε η Kulukundis.

Παράλληλα ευχαρίστησε την Ακαδημία για την προσθήκη του βραβείου.

The Oscar for Best Casting goes to Cassandra Kulukundis for “One Battle After Another.” #Oscars pic.twitter.com/0AY8zaTjSA — Good Morning America (@GMA) March 16, 2026

Ευχαρίστησε επίσης τον σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson, σημειώνοντας ότι κατά κάποιον τρόπο «μεγαλώσαμε μαζί», έχοντας συνεργαστεί σε τόσες πολλές ταινίες. Πρόσθεσε ακόμη ότι ελπίζει να κερδίσει κι εκείνος ένα βραβείο απόψε.

Ποια είναι η Cassandra Kulukundis και η νέα κατηγορία βραβείου

Η Cassandra Kulukundis έχει διατελέσει διευθύντρια κάστινγκ σε προηγούμενες οσκαρικές επιτυχίες, όπως το «The Brutalist» και το «There Will Be Blood».

Γεννήθηκε το 1971 στις Ηνωμένες Πολιτείες και προέρχεται από γνωστή ελληνοαμερικανική οικογένεια. Είναι εγγονή του εφοπλιστή Manuel E. Kulukundis. Παρότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με έντονη επιχειρηματική παράδοση, η ίδια επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο του κινηματογράφου.

Σπούδασε στο Vassar College και αποφοίτησε το 1993, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε να εργάζεται στη βιομηχανία του θεάματος.

Έχει εργαστεί και στις δέκα μεγάλου μήκους ταινίες του σκηνοθέτη του «One Battle After Another», Paul Thomas Anderson, ξεκινώντας ως ασκούμενη στην πρώτη του ταινία «Hard Eight» το 1996.

Το βραβείο καλύτερου κάστινγκ αναγνωρίζει τη δημιουργική δουλειά της Cassandra Kulukundis στα παρασκήνια και τη συνεργασία της με τον Anderson και τους παραγωγούς της ταινίας για την επιλογή των ηθοποιών στους ρόλους τους και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού συνόλου.

Ο παρουσιαστής Conan O’Brien αναφέρθηκε στη νέα κατηγορία στον εναρκτήριο μονόλογό του. Αστειεύτηκε λέγοντας ότι οι διευθυντές κάστινγκ είναι «καταστροφείς ονείρων», σχολιάζοντας πως για όσους δεν κέρδισαν, η Ακαδημία «αποφάσισε να πάει προς μια άλλη κατεύθυνση».

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για το βραβείο κάστινγκ ήταν οι Nina Gold («Hamnet»), Jennifer Venditti («Marty Supreme»), Gabriel Domingues («The Secret Agent») και Francine Maisler («Sinners»).

