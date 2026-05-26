Παρασκευάς Άντζας: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία - Συντετριμμένοι πρώην συμπαίκτες και φίλοι

Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή ο διεθνής ποδοσφαιριστής, Παρασκευάς Άντζας, με την κηδεία του να τελείται σήμερα το μεσημέρι μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Μοναστηράκι Δράμας, με συγγενείς, φίλους και παλιούς συμπαίκτες να δίνουν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν τον Παρασκευά Άντζα.

Ο παλαίμαχος αμυντικός, που είχε συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό αλλά και την Εθνική Ελλάδας, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Δράμα, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Facebook Twitter Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από την κηδεία του Παρασκευά Άντζα στη Δράμα / Φωτ.: Eurokinissi

Παρασκευάς Άντζας: Παρόντες στην κηδεία αρκετοί πρώην συμπαίκτες του

Στην κηδεία βρέθηκαν αρκετοί πρώην ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν μαζί του στα ελληνικά γήπεδα και στον Ολυμπιακό, εμφανώς συγκινημένοι από την απώλειά του.

Ανάμεσά τους ήταν οι Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Σπύρος Βάλλας, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Δημήτρης Σιόβας και Αβράαμ Παπαδόπουλος.

Ο Παρασκευάς Άντζας υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού τη δεκαετία του 2000, καταγράφοντας σημαντική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Facebook Twitter Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του διεθνούς ποδοσφαιριστή στη Δράμα / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Οικογένεια, φίλοι και πρώην συμπαίκτες αποχαιρέτησαν τον Παρασκευά Άντζα / Φωτ.: Eurokinissi

Ο Παρασκευάς Άντζας στις εθνικές ομάδες

Το ντεμπούτο του με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα εναντίον του Βελγίου (1-0), που διεξήχθη στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου.

Στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της τελικής φάσης του Euro 2008, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Συνολικά, με τη γαλανόλευκη φανέλα αγωνίστηκε 26 φορές, το διάστημα μεταξύ 1999-2008.

Υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων που έλαβε μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων (Κ-21) το 1998, εναντίον της Ισπανίας.