ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επέστρεψε στα UFO και μίλησε υπέρ της μεγάλης οθόνης

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο CinemaCon, παρουσίασε το νέο του φιλμ «Disclosure Day» και επέστρεψε σε μια παλιά του εμμονή: το άγνωστο στον ουρανό

φωτογραφία: Chantal Anderson
0

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του CinemaCon και το γεγονός από μόνο του έμοιαζε αρκετό για να αλλάξει λίγο ο τόνος της βραδιάς. Δεν ήταν απλώς άλλη μία παρουσίαση στούντιο ούτε ένα ακόμα πέρασμα μεγάλου ονόματος από το Λας Βέγκας.

Ηταν η πρώτη φορά που ένας σκηνοθέτης σαν τον Σπίλμπεργκ βρέθηκε εκεί για να μιλήσει για μια καινούργια ταινία, αλλά και για το ίδιο το σινεμά, σαν κάτι που εξακολουθεί να τον αφορά προσωπικά.

Εκεί παρουσίασε το «Disclosure Day», το νέο του φιλμ, και δέχτηκε την υποδοχή που θα περίμενε κανείς από έναν άνθρωπο που έχει διαμορφώσει όσο λίγοι τη φαντασία της σύγχρονης κινηματογραφικής μυθοπλασίας. Τιμήθηκε επίσης από τη Motion Picture Association και είπε, με εκείνη τη χαρακτηριστική του αίσθηση παλιού κινηματογραφικού ενθουσιασμού, ότι αυτή η πρώτη του εμφάνιση δεν θα είναι και η τελευταία.

Το «Disclosure Day» είναι η πρώτη του ταινία μετά το «The Fabelmans» και τον φέρνει ξανά κοντά σε ένα θέμα που τον ακολουθεί εδώ και δεκαετίες, τα UFO. Ο ίδιος είπε ότι τον γοήτευε από παιδί ό,τι συμβαίνει στον ουρανό, μέρα και νύχτα, και ότι πενήντα χρόνια μετά το «Close Encounters of the Third Kind» γύρισε αυτή την ταινία με την αίσθηση πως υπάρχει περισσότερη αλήθεια απ’ όση φαντασία σε αυτά που πρόκειται να δούμε. Το νέο φιλμ, με την Έμιλι Μπλαντ, τον Τζος Ο’Κόνορ, τον Κόλμαν Ντομίνγκο και τον Κόλιν Φερθ, βγαίνει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου.

Για την πλοκή δεν είπε πολλά, και μάλλον σωστά έκανε. Οσα έχουν γίνει γνωστά δείχνουν έναν κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα απόδειξης μη ανθρώπινης νοήμονος ζωής, αλλά ο Σπίλμπεργκ προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του. Το μόνο που άφησε να περάσει είναι ότι πρόκειται για μια εμπειρία που χρειάζεται, όπως είπε, «ζώνη ασφαλείας».

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, δεν ήταν μόνο η ταινία. Ηταν ο τρόπος που μίλησε για τη μεγάλη οθόνη, σαν να υπερασπιζόταν κάτι παλιό αλλά ακόμα ζωντανό.

Θύμισε τη δική του πρώτη εμπειρία σε κινηματογραφική αίθουσα, μίλησε για την ανάγκη των πρωτότυπων ιστοριών και χαιρέτισε την απόφαση της Universal να επεκτείνει το αποκλειστικό κινηματογραφικό παράθυρο στις 45 ημέρες, ζητώντας σχεδόν παιχνιδιάρικα ακόμη περισσότερο χρόνο για τις αίθουσες. Σε μια εποχή όπου το σινεμά συχνά ακούγεται σαν θέμα στρατηγικής, ο Σπίλμπεργκ το έκανε να ακουστεί ξανά σαν θέμα πίστης

Με στοιχεία από Associated Press, The Hollywood Reporter, Reuters

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Πολιτισμός / Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.
THE LIFO TEAM
Ολίβια Ροντρίγκο ανοίγει τη νέα της εποχή με το «Drop Dead» στις Βερσαλλίες

Πολιτισμός / Η Ολίβια Ροντρίγκο κυκλοφόρησε το «Drop Dead» με φόντο τις Βερσαλλίες

Η Ολίβια Ροντρίγκο επέστρεψε με το «Drop Dead», το πρώτο τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ της, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το βίντεο, σε σκηνοθεσία της Πέτρα Κόλινς, γυρίστηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών.
THE LIFO TEAM
Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Πολιτισμός / Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Ο φετινός Απρίλιος του Μαουρίτσιο Κατελάν είχε απ’ όλα: ένα βουβό γκαλά στο Σικάγο, μια γραμμή εξομολόγησης και τον πεσμένο Πάπα του σε νέα έκδοση 666 αντιτύπων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς μια ακόμη πρόκληση, αλλά μια νέα υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο ο Ιταλός καλλιτέχνης μετατρέπει την τέχνη σε δημόσιο τελετουργικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Tom Waits και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Πολιτισμός / Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Τομ Γουέιτς και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Το Boots on the Ground, η πρώτη νέα κυκλοφορία των Massive Attack από το 2020 και η πρώτη πρωτότυπη ηχογράφηση του Τομ Γουέιτς από το 2011, βγήκε στις 16 Απριλίου μαζί με ένα επτάλεπτο φιλμ από εικόνες διαδηλώσεων και επιχειρήσεων της ICE στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Πολιτισμός / Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Η έκθεση Paula Rego: Story Line που άνοιξε στη Victoria Miro στο Λονδίνο δεν επιστρέφει απλώς στα σχέδια μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Ανοίγει ξανά έναν ολόκληρο κόσμο από γυναίκες, παραμύθια, βία, επιθυμία και σκοτεινή τρυφερότητα, την ώρα που ο γιος της προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το αλλόκοτο σύμπαν που άφησε πίσω της.
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ Bernard-Henri Lévy

Πολιτισμός / Γαλλία: Πάνω από 100 συγγραφείς εγκαταλείπουν ιστορικό εκδοτικό οίκο λόγω του ακροδεξιού ιδιοκτήτη

Στην πρωτοφανή αυτή μαζική αποχώρηση συμμετέχουν δεκάδες γνωστοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy και η φεμινίστρια συγγραφέας Virginie Despentes
THE LIFO TEAM
ΕΣΩ 2026: Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Πολιτισμός / ΕΣΩ 2026: Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Η φετινή θεματική «Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο» μας καλεί να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική ως συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε πολλαπλούς συντελεστές.
THE LIFO TEAM
Η Ζάχα Χαντίντ και το τίμημα του να μη μικραίνεις

Πολιτισμός / Η Ζάχα Χαντίντ και το τίμημα του να μη μικραίνεις

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της, το αρχείο με τα 1.200 ρούχα της Ζάχα Χαντίντ στο Λονδίνο δεν φωτίζει απλώς τη «fashion πλευρά» της. Φέρνει ξανά μπροστά μια γυναίκα που έκανε τη φόρμα τρόπο παρουσίας και ξανανοίγει ένα γνώριμο ερώτημα: πόσες γυναίκες αρχίζουν να διαβάζονται ως πρόβλημα τη στιγμή ακριβώς που σταματούν να μικραίνουν τον εαυτό τους;
THE LIFO TEAM
Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Πολιτισμός / Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Λίγες μέρες πριν από τα 80ά γενέθλιά του στις 22 Απριλίου, ο Τζον Γουότερς παρουσίασε στο Μπέρκλεϊ τη νέα του παράσταση, επιστρέφοντας στη σκηνή με το ίδιο πνεύμα τρας, χιούμορ και ανυπακοής που τον έκανε εμβληματική μορφή της αμερικανικής αντικουλτούρας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Η Μπλάνσετ αναλαμβάνει τον ρόλο της Μάρθα Στιούαρτ στο biopic «Good Thing», με τη Janicza Bravo του «Zola» στη σκηνοθεσία. Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν της Στιούαρτ, «It’s a good thing»
THE LIFO TEAM
Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Πολιτισμός / Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
THE LIFO TEAM
 
 