Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι ως Τζόζεφ Κούπερ στο Interstellar, μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες επιστημονικής φαντασίας των τελευταίων χρόνων.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι είχε δουλέψει περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από την ταινία, την οποία σκηνοθέτησε τελικά ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Σε συνέντευξή του στο Empire, αποσπάσματα της οποίας δημοσίευσαν το Variety και το The Wrap, ο Σπίλμπεργκ είπε ότι τον είχε γοητεύσει η ιδέα της ταινίας και ότι πέρασε πολύ χρόνο στο Jet Propulsion Laboratory στην Πασαντίνα, συνομιλώντας με επιστήμονες και αεροδιαστημικούς μηχανικούς.

Αποκάλυψε επίσης ότι είχε ζητήσει από τον Τζόναθαν Νόλαν να γράψει τα δύο πρώτα προσχέδια του σεναρίου. Οπως είπε, η συνεργασία αυτή δεν προχώρησε, ενώ ο Τζόναθαν Νόλαν τον είχε ήδη προειδοποιήσει ότι, αν αποχωρούσε από την ταινία, ο αδελφός του θα έσπευδε να την αναλάβει.

Αυτό ακριβώς συνέβη, σύμφωνα με τον Σπίλμπεργκ. Οπως είπε, μόλις αποφάσισε να μη συνεχίσει, ο Κρίστοφερ Νόλαν μπήκε σχεδόν αμέσως στο πρότζεκτ. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι το Interstellar έγινε πολύ καλύτερη ταινία στα χέρια του Νόλαν απ’ ό,τι θα ήταν στα δικά του.

Στο ίδιο παρασκήνιο είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν, λέγοντας ότι είχε εντυπωσιαστεί από την αρχική σύλληψη του σεναρίου του αδελφού του και ότι, όταν η ταινία άνοιξε ξανά, θέλησε να τη συνδυάσει με δικές του ιδέες γύρω από τον χρόνο.

Το Interstellar βγήκε στις αίθουσες το 2014, έφτασε τα 681 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για Οσκαρ, κερδίζοντας το βραβείο οπτικών εφέ. Με τα χρόνια, η ταινία έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση για το κοινό της επιστημονικής φαντασίας, κάτι που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την ιδέα μιας εκδοχής της από τον Σπίλμπεργκ.

