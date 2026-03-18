Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ξαναμιλά για εξωγήινους

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είπε στο SXSW ότι έχει «πολύ ισχυρή υποψία» πως δεν είμαστε μόνοι «εδώ στη Γη αυτή τη στιγμή», με αφορμή το νέο του φιλμ Disclosure Day, που βγαίνει στις 12 Ιουνίου.

Ο σκηνοθέτης συνέδεσε την παλιά του εμμονή με τα UFOs με τη νέα ταινία, λέγοντας ότι το ερώτημα αυτό τον απασχολεί από παιδί.

Η ατάκα ήρθε στη διάρκεια συζήτησης στο South by Southwest Film & TV Festival, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει στους εξωγήινους ενόψει της νέας του ταινίας. Ο 79χρονος δημιουργός είπε ότι δεν ξέρει περισσότερα από το κοινό, αλλά θεωρεί αδιανόητο να είμαστε η μόνη νοήμων παρουσία στο σύμπαν.

Ο Σπίλμπεργκ εξήγησε επίσης ότι επέστρεψε σοβαρά στο UFO υλικό μετά το ρεπορτάζ των New York Times το 2017 για μυστικό κυβερνητικό πρόγραμμα παρακολούθησης UFO και μετά τις ακροάσεις στο Κογκρέσο για UAPs. Το Disclosure Day είναι η πρώτη του μεγάλη επιστροφή σε αυτό το πεδίο εδώ και χρόνια και θα κυκλοφορήσει από τη Universal στις 12 Ιουνίου.

Στην ίδια εμφάνιση, ο σκηνοθέτης υπερασπίστηκε τη μεγάλη οθόνη και τη συλλογική εμπειρία της σκοτεινής αίθουσας, λέγοντας ότι το σινεμά λειτουργεί αλλιώς όταν βλέπεται μαζί με άλλους. Μέσα σε αυτό το σχόλιο έκανε και μια έμμεση αναφορά στη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες γύρω από το μπαλέτο και την όπερα.

Ο Σπίλμπεργκ είπε ακόμη ότι δεν σκέφτεται την αποχώρηση, ενώ αποκάλυψε πως αναπτύσσει και ένα western, το οποίο περιέγραψε ως έργο χωρίς στερεότυπα του είδους.

