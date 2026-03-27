Ο Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία των Daniels

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Ryan Gosling ενώνεται με τους Daniels, το οσκαρικό δίδυμο πίσω από το Everything Everywhere All at Once, για τη νέα τους ταινία στη Universal, που παραμένει ακόμη χωρίς τίτλο και αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το καλοκαίρι στο Λος Αντζελες.

Ryan Gosling. Φωτογραφία: Greg Williams
0

Ο Ryan Gosling θα είναι ο πρωταγωνιστής του επόμενου φιλμ των Daniel Kwan και Daniel Scheinert, γνωστών ως Daniels, στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους μετά το Everything Everywhere All at Once. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, όμως η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι στο Λος Αντζελες.

Η άτιτλη ταινία ετοιμάζεται για λογαριασμό της Universal, με τους Daniels, τον Jonathan Wang και την εταιρεία τους Playgrounds να βρίσκονται στην παραγωγή. Η ταινία ήταν αρχικά προγραμματισμένη να βγει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου 2027, αλλά η Universal τη μετέφερε πλέον για τις 19 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς.

Το νέο project φέρνει τον Gosling σε ακόμη μία μεγάλη κινηματογραφική κίνηση για το 2027, αφού έχει ήδη συνδεθεί και με το Star Wars: Starfighter του Shawn Levy. Παράλληλα, η συμφωνία για την ταινία των Daniels κλείνει σε μια στιγμή που ο ηθοποιός βρίσκεται ξανά σε πολύ δυνατό box office momentum χάρη στο Project Hail Mary.

Οι Daniels είχαν κάνει το ντεμπούτο τους στις μεγάλου μήκους ταινίες με το Swiss Army Man το 2016, αλλά έγιναν παγκόσμιο κινηματογραφικό σημείο αναφοράς με το Everything Everywhere All at Once, το οποίο ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια στο box office και κέρδισε επτά Οσκαρ, ανάμεσά τους και αυτό της καλύτερης ταινίας.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διεθνή / Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Ο Ryan Gosling είπε ότι στα γυρίσματα του Project Hail Mary ένιωσε τόσο μόνος, ώστε οι σκηνοθέτες Phil Lord και Christopher Miller τού έφτιαξαν μια «mop friend» με το όνομα Moppy Ringwald, η οποία εμφανίζεται τελικά και για λίγο στην ταινία.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πολιτισμός / Ένα άλλο Guernica στέκεται τώρα απέναντι από το Guernica του Πικάσο στη Μαδρίτη

Το Reina Sofia φέρνει για πρώτη φορά εκτός Νότιας Αφρικής το African Guernica του Dumile Feni και το τοποθετεί απέναντι από το Guernica του Πικάσο, σε μια έκθεση που ξανανοίγει τη συζήτηση για τη βία, τη μνήμη και το ποια έργα γράφουν τελικά την ιστορία της τέχνης.
THE LIFO TEAM
Πολιτισμός / 15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτήν την εβδομάδα (26/3-1/4)

Από δυνατά techno sets και ζωντανές μουσικές εμπειρίες μέχρι θέατρο, εκθέσεις και φεστιβάλ, η Αθήνα αυτή την εβδομάδα προσφέρει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που καλύπτει κάθε διάθεση και γούστο.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ
Πολιτισμός / Ενα από τα σημαντικότερα έργα του Πικάσο βρίσκεται στην Τεχεράνη ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται

Το The Painter and His Model του Picasso, αγορασμένο από το Ιράν το 1977, βρίσκεται σήμερα στην Τεχεράνη, κουβαλώντας πάνω του την ιστορία του πετρελαίου, της επανάστασης και της εύθραυστης ζωής της τέχνης σε καιρό πολέμου.
THE LIFO TEAM
Πολιτισμός / Παναγιά μου, ένα παιδί! Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral γιατί το internet κόλλησε με τον μικρό Χριστό του

Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral όταν οι χρήστες του Instagram άρχισαν να σχολιάζουν τον ασυνήθιστα στιλιζαρισμένο baby Jesus του πίνακα με όρους καθαρά σημερινού internet.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πολιτισμός / Η Κλοέ Σεβινί, η Σελένα Γκομέζ και η Γκουίνεθ Πάλτρου σε ένα νέο photobook

Το Womanizer, το νέο λεύκωμα της Brianna Capozzi, συγκεντρώνει γνωστές γυναικείες παρουσίες σε εικόνες γεμάτες ερωτισμό, χιούμορ και αυτονομία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τη Rizzoli με πρόλογο της Chloë Sevigny.
THE LIFO TEAM
Πολιτισμός / Μήπως τελικά διαβάζαμε λάθος την εξαφάνιση της Χατσεψούτ από την ιστορία;

Μελέτη που επανέρχεται στο προσκήνιο αμφισβητεί την παλιά εκδοχή ότι τα αγάλματα της Χατσεψούτ καταστράφηκαν από εκδίκηση και συνδέει μεγάλο μέρος της φθοράς τους με τελετουργικό σπάσιμο και μεταγενέστερη επαναχρησιμοποίηση.
THE LIFO TEAM
Πολιτισμός / Το έργο της Gabrielle Goliath που αποκλείστηκε λόγω αναφορών στη Γάζα θα παρουσιαστεί τελικά στη Βενετία

Το Elegy της Gabrielle Goliath, που αποκλείστηκε από το περίπτερο της Νότιας Αφρικής λόγω της αναφοράς του στη Γάζα, θα παρουσιαστεί τελικά ανεξάρτητα στη Βενετία, ενώ το επίσημο περίπτερο της χώρας θα μείνει άδειο.
THE LIFO TEAM
Τech & Science / Το The AI Doc βγαίνει στις αίθουσες και βάζει τους ισχυρότερους ανθρώπους της AI μπροστά στην κάμερα

Το νέο ντοκιμαντέρ του Daniel Roher για την τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει στις αίθουσες με συνεντεύξεις από κορυφαία στελέχη του χώρου και φιλοδοξεί να βάλει σε μία σειρά τον ενθουσιασμό και τον φόβο που συνοδεύουν σήμερα την AI.
THE LIFO TEAM
Πολιτισμός / Τι είχε καταλάβει ο Marc Jacobs για το κορίτσι στη μόδα πολύ πριν από τους άλλους;

Με τη νέα του συλλογή, το ντοκιμαντέρ της Sofia Coppola και το Heaven να αλλάζει φάση, ο Marc Jacobs επιστρέφει ξανά στη σταθερή του ιδέα: τη μόδα ως τρόπο να ξαναβρίσκεις τη μνήμη, την επιθυμία και το κορίτσι που υπήρξες
THE LIFO TEAM
Πολιτισμός / Για όλα όσα η ζωή δεν κατάφερε να θάψει: Η οδύνη του κόσμου της Nan Goldin απλώνεται στο Παρίσι

Η νέα έκθεση της Nan Goldin στο Grand Palais φέρνει ξανά μπροστά έναν κόσμο γεμάτο από έρωτα, πένθος, εξάρτηση, queer ζωή και μνήμη. Το This Will Not End Well παρουσιάζεται στο Παρίσι έως τις 21 Ιουνίου.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πολιτισμός / Από τον Νταλί στην Αριάνα Γκράντε: το V&A διαβάζει τη Σκιαπαρέλι ως μόδα, τέχνη και θέαμα

Η νέα έκθεση του V&A ακολουθεί τη Schiaparelli από τις σουρεαλιστικές συνεργασίες της Elsa Schiaparelli με τον Dali έως τη σημερινή αναβίωση του οίκου από τον Daniel Roseberry και τη δυναμική επιστροφή του στο κόκκινο χαλί.
THE LIFO TEAM
Διεθνή / Αντιδράσεις πριν από την πρεμιέρα της προκαλεί η ταινία της Zendaya και του Robert Pattinson Τhe Drama

Η νέα ταινία του Kristoffer Borgli με τη Zendaya και τον Robert Pattinson προκαλεί ήδη αντιδράσεις στις ΗΠΑ πριν από την πρεμιέρα της, λόγω μιας αποκάλυψης στην πλοκή που άνοιξε δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια του θέματος που επιλέγει να αγγίξει
THE LIFO TEAM
 
 