«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»: Παγκόσμια πρεμιέρα για την ταινία - Οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών

Από την Πόλη του Μεξικού, στο Τόκιο, στη Σαγκάη- η περιοδεία προώθησης της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» αποτέλεσε ένα πραγματικό παγκόσμιο φαινόμενο, με αποκορύφωμα την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Δευτέρας.

Κάθε εμφάνιση ανέδειξε μερικά από τα πιο αξιοπρόσεκτα στυλ της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών από τους Susan Fang, Schiaparelli, Valentino, Chanel, Stella McCartney και, φυσικά, Prada.

Η ζωντανή μόδα από τις πασαρέλες βρέθηκε στο επίκεντρο της πρεμιέρας.

Παγκόσμια πρεμιέρα για την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

«Γνωρίζω ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω της», είπε η Έριν Γουόλς, η μακροχρόνια στιλίστρια της Αν Χάθαγουεϊ μιλώντας στην Vogue.

Ποια είναι η έμπνευση για αυτά τα συναρπαστικά looks; «Αν κοιτάξετε όλους τους μεγάλους οίκους που έχουν αυτούς τους νέους [σχεδιαστές] στην ηγεσία τους, υπάρχει αυτή η ιδέα της απόλαυσης της χαράς και των ρούχων που σας κάνουν να νιώθετε σαν την τέλεια έκδοση του εαυτού σας», εξήγησε η Γουόλς.

Υπήρξαν επίσης πολλές ευκαιρίες να αναδειχθεί η νοσταλγία από τα κοστούμια της αρχικής ταινίας κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρέιλερ του σίκουελ της εμβληματικής ταινίας κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ για τη 20th Century Studios, συγκεντρώνοντας 222 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του.

Σύμφωνα με το Dark Horizons, πρόκειται για την καλύτερη επίδοση τρέιλερ που έχει καταγραφεί ποτέ για το στούντιο, ενώ ο αριθμός αυτός κατατάσσει το βίντεο στην πρώτη δεκάδα των πιο επιτυχημένων τρέιλερ όλων των εποχών παγκοσμίως.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών

