ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Έξι νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στην Αϊόβα - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Θύματα και δράστης φέρονται να είχαν συγγενικές σχέσεις

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ ΑΪΟΒΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Οι αρχές στην Αϊόβα ερευνούν την υπόθεση της δολοφονίας έξι ανθρώπων, οι οποίοι εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν από συγγενικό τους πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια αυτοκτόνησε όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία τη Δευτέρα (1/6).

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε κατοικία στην πόλη Μασκάτιν, όπου βρήκαν τέσσερα άτομα νεκρά από πυροβολισμούς, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Άντονι Κις.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη, τον 52χρονο Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, σε μονοπάτι της πόλης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, εκείνος έβαλε τέλος στη ζωή του», δήλωσε ο Κις.

Στη συνέχεια οι αρχές εντόπισαν ακόμη δύο άνδρες νεκρούς από πυροβολισμούς σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, και αυτοί πιστεύεται ότι ήταν συγγενείς του ΜακΦάρλαντ. Ο ένας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του και ο άλλος μέσα σε επιχείρηση.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τα ονόματα ή άλλα στοιχεία των θυμάτων.

«Σήμερα πραγματικά δεν έχω λόγια. Αυτή η αποτρόπαια πράξη έχει συγκλονίσει την κοινότητά μας», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία από τα σημεία των εγκλημάτων και λαμβάνοντας καταθέσεις μαρτύρων. Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Σοβαρών Εγκλημάτων.

Ο Κις επιβεβαίωσε επίσης ότι ο 52χρονος δράστης είχε ποινικό μητρώο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

BLAKE LIVELY JUSTIN BALDONI

Διεθνή / Blake Lively και Justin Baldoni επιστρέφουν στα δικαστήρια

Η νομική ομάδα της ηθοποιού έχει ασκήσει αγωγή εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends with Us» για την καταβολή δικαστικών εξόδων και αποζημίωσης, αναζωπυρώνοντας μια δικαστική διαμάχη που διαρκεί χρόνια
THE LIFO TEAM
ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ

Διεθνή / Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί εν μέσω μαζικών επιθέσεων της Ρωσίας

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξαπέλυε «συστηματικά πλήγματα», ως απάντηση σε επίθεση με ουκρανικά drones σε κοιτώνα στη ρωσοκρατούμενη περιοχή του Λουχάνσκ, όπου σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο

Η Τεχεράνη απειλεί με καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση άλλων μετώπων - «Προς το συμφέρον του Νετανιάχου να σαμποτάρει οποιαδήποτε συμφωνία», σχολιάζει ο διεθνής Τύπος για τις επιθέσεις στον Λίβανο
THE LIFO TEAM
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Ιράν: «Η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διεξάγει επί του παρόντος συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τις λεπτομέρειες του πυρηνικού του προγράμματος, που απασχολεί περισσότερο τον Τραμπ
THE LIFO TEAM
 
 