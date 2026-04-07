Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ στη Vogue: Όταν οι δύο «Miranda» συναντιούνται

Η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ ποζάρουν μαζί για πρώτη φορά στο εξώφυλλο της Vogue και μιλούν για τη μόδα, την εξουσία και το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ στο νέο εξώφυλλο της Vogue / Άνι Λίμποβιτς / Vogue
Η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ πρωταγωνιστούν στο εξώφυλλο του περιοδικού «Vogue» για τον Μάιο, σε μία συζήτηση για τη μόδα, τη δυναμική της εξουσίας γύρω από τη μόδα και, αναπόφευκτα, για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου.

Το νέο εξώφυλλο της Vogue για τον Μάιο του 2026 προέκυψε έπειτα από μήνες σχεδιασμού και με αρκετή πίεση - σε παρασκηνιακό επίπεδο.

Το αποτέλεσμά του ήταν μια σπάνια συνάντηση «κορυφής», καθώς η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ μίλησαν για μόδα, την ηλικία, τις αντοχές και τη δημιουργικότητα, με συντονίστρια τη Greta Gerwig, δηλωμένη θαυμάστρια του «Ο Διάβολος Φοράει Prada».

Παράλληλα, το πρότζεκτ συνοδεύτηκε από μια εμβληματική φωτογράφιση δια χειρός της Άνι Λίμποβιτς, με την Γκρέις Κόντινγκτον να υπογράφει το styling.

Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ στη Vogue: Πώς κινήθηκε η συζήτηση

Η κουβέντα κινήθηκε ανάμεσα στη μόδα, την καριέρα, την οικογένεια και, φυσικά, το επερχόμενο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», καθώς χθες ήρθε στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ πριν την επίσημη προβολή της ταινίας.

Η Gerwig περιγράφει τη δυναμική της Στριπ με έναν τρόπο που λέει πολλά: «Όταν βρίσκεσαι στο ίδιο πλατό με τη Μέριλ, όλοι κάθονται λίγο πιο ίσια». Η ίδια η ηθοποιός το απορρίπτει γελώντας: «Αυτό είναι γελοίο».

Η Γουίντουρ, από την άλλη, θυμάται τη στιγμή που άκουσε τις πρώτες φήμες για τη νέα ταινία: «Την πήρα τηλέφωνο για να δω αν ισχύει. Ήξερα ότι θα μου πει αν είναι καλό». Η Στριπ δεν είχε ακόμη διαβάσει το σενάριο, αλλά επέστρεψε λίγες μέρες μετά με την απάντηση που ήθελε να ακούσει: «Άννα, νομίζω ότι θα είναι καλό». Και αυτό της ήταν αρκετό. «Την εμπιστεύομαι απόλυτα», λέει.

Για τη Στριπ, η επιστροφή στη Μιράντα Πρίστλεϊ μετά από 20 χρόνια δεν ήταν απλώς μια νοσταλγική κίνηση. «Σκέφτηκα ειλικρινά την Άννα και προσπάθησα να φανταστώ πώς είναι να κουβαλάς αυτή την ευθύνη και να παραμένεις τόσο περίεργος για τον κόσμο», λέει. Και συμπληρώνει: «Αυτό είναι το κλειδί για να είσαι ζωντανός: να συνεχίζεις να προχωράς, να σπας κύματα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη».

Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ στη Vogue: Η ηλικία ως πλεονέκτημα και ο παράγοντας εξουσία

Από την πλευρά της, η Γουίντουρ δηλώνει πως βλέπει την ηλικία ως πλεονέκτημα: «Νιώθω εξίσου ζωντανή, ενθουσιασμένη και σε εγρήγορση όσο ποτέ». Όπως λέει, η εμπειρία φέρνει ισορροπία: «Ξέρεις ότι τα πράγματα δεν θα πάνε πάντα καλά. Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και αν δεν λειτουργήσει, προχωράς».

Η συζήτηση αγγίζει και τη σχέση της μόδας με την εξουσία. «Αυτό που μου άρεσε στην πρώτη ταινία είναι ότι έδειξε πόσο μεγάλη βιομηχανία είναι η μόδα», σημειώνει η Γουίντουρ. «Είναι μια πραγματική οικονομική δύναμη με παγκόσμιες προεκτάσεις».

Η Gerwig θυμάται επίσης μια φράση της Στριπ που της έμεινε: «Η ζωή αρχίζει όταν παίρνεις μια απόφαση». Και ίσως αυτή η ιδέα να συνοψίζει και τη στάση και των δύο γυναικών απέναντι στον χρόνο, τη δουλειά και την εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Vogue

