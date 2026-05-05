ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός /

Ντόλι Πάρτον: Ακύρωσε τις συναυλίες της – «Μερικά φάρμακα με κάνουν να νιώθω λίγο ζαλισμένη»

Τι εξήγησε η 80χρονη σταρ της κάντρι για τα προβλήματα με την υγεία της

ΝΤΟΛΙ ΠΑΡΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Facebook Twitter
Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε τις συναυλίες λόγω προβλημάτων υγείας / Φωτ.: Instagram / @dollyparton / @kendrascott
The LiFO team
The LiFO team
0

Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας, που είχαν ήδη αναβληθεί, λόγω προβλημάτων υγείας που την κάνουν να νιώθει «ζαλισμένη», όπως ανέφερε σε δήλωσή της.

Ωστόσο, η σταρ της κάντρι διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι τα προβλήματά της είναι θεραπεύσιμα.

«Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στα φάρμακα και τις θεραπείες και βελτιώνομαι κάθε μέρα», δήλωσε η 80χρονη σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram. «Τα κακά νέα είναι ότι θα μου πάρει λίγο χρόνο μέχρι να φτάσω στο επίπεδο που απαιτεί η σκηνική εμφάνιση, επειδή μερικά από τα φάρμακα και τις θεραπείες με κάνουν να νιώθω λίγο ζαλισμένη, όπως συνήθιζε να λέει η γιαγιά μου», συνέχισε η Ντόλι Πάρτον.

Ντόλι Πάρτον: «Οι γιατροί λένε πως όλα όσα έχω είναι θεραπεύσιμα, οπότε θα το πιστέψω»

«Και φυσικά δεν μπορώ να ζαλιστώ κουβαλώντας μπάντζο, κιθάρες και τα παρόμοια φορώντας τακούνια 12 εκατοστών, και ξέρετε ότι θα τα φορέσω», αστειεύτηκε. «Για να μην πω για όλα αυτά τα βαριά κοστούμια με στρας, τα φουσκωμένα μαλλιά, τη μεγάλη μου… ε, προσωπικότητα. Θεέ μου, όλα αυτά θα ζάλιζαν τον οποιονδήποτε!».

Η Ντόλι Πάρτον δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για την υγεία της, αλλά διευκρίνισε ότι πάντα «είχε προβλήματα με πέτρες στα νεφρά» και ότι το ανοσοποιητικό και το πεπτικό της σύστημα «έχουν διαταραχθεί εντελώς τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να αποκατασταθούν και να ενισχυθούν».

Επίσης, ανέφερε ότι οι γιατροί της την έχουν διαβεβαιώσει «πως όλα όσα έχω είναι θεραπεύσιμα, οπότε θα το πιστέψω».

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Tony, της ταινίας για τα νεανικά χρόνια του Άντονι Μπουρντέν, με τον Ντόμινικ Σέσα στον ρόλο του μελλοντικού σεφ, συγγραφέα και ταξιδευτή πριν από τη φήμη του Kitchen Confidential.
THE LIFO TEAM
Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπιο: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Πολιτισμός / Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπια: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Η έκθεση Gaza, the future has an ancient heart στη Fondazione Merz παρουσιάζει περισσότερα από 80 αρχαιολογικά αντικείμενα από τη Γάζα μαζί με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την παλαιστινιακή πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανή μνήμη μέσα στον πόλεμο, τον εκτοπισμό και την απώλεια.
THE LIFO TEAM
Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Πολιτισμός / Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Η πρώτη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνιδα με ατομική έκθεση στις Gallerie dell’Accademia παρουσιάζει στις 6 Μαΐου το Transforming Energy στη Βενετία, ζητώντας από τους επισκέπτες να αφήσουν τα κινητά, να αγγίξουν τα έργα και να συμμετάσχουν σωματικά στην εμπειρία
THE LIFO TEAM
Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Πολιτισμός / Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Η σταρ του Pose εμφανίζεται σε νέο βίντεο του Gender Liberation Movement, που μετατρέπει τον περίφημο cerulean μονόλογο της Μιράντα Πρίστλι σε καυστικό μάθημα για τη σχέση των τρανς δικαιωμάτων με την queer απελευθέρωση.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πάνω από 200 συγγραφείς απέναντι στον Grasset: Η μεγάλη κρίση της γαλλικής λογοτεχνίας

Πολιτισμός / «Όχι» στον δισεκατομμυριούχο Μπολορέ: Εκατοντάδες συγγραφείς εγκαταλείπουν μαζικά τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset

Μετά την απομάκρυνση του Ολιβιέ Νορά από τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset, εκατοντάδες συγγραφείς δηλώνουν ότι θέλουν να φύγουν. Πίσω από την κρίση βρίσκεται η αυξανόμενη επιρροή του Βενσάν Μπολορέ, του ακροδεξιού δισεκατομμυριούχου που ελέγχει τον όμιλο Hachette Livre.
THE LIFO TEAM
Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Πολιτισμός / Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Η Άλεξ Κονσάνι, πρώτη τρανς γυναίκα στην επιτροπή οικοδεσποτών του Met Gala, εμφανίστηκε με δημιουργία Gucci του Ντέμνα, εμπνευσμένη από την Άνοιξη του Μποτιτσέλι, σε μια θεατρική μεταμόρφωση από λευκό σε μαύρο κύκνο.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Πολιτισμός / Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, βγαίνουν σε δημοπρασία ποιήματα, χειρόγραφες σημειώσεις, γράμματα, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε, φωτίζοντας τη γυναίκα πίσω από τον πιο ανθεκτικό μύθο του Χόλιγουντ.
THE LIFO TEAM
Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Πολιτισμός / Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο Met Gala με σύνολο του Τομ Μπράουν και συνέδεσε την πλισέ φούστα του με τα παραδοσιακά lavalava της πολυνησιακής κουλτούρας.
THE LIFO TEAM
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Πολιτισμός / Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει στην Ιθάκη ως Οδυσσέας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον απειλεί τον θρόνο ως Αντίνοος και ο Κρίστοφερ Νόλαν ανοίγει για πρώτη φορά το μυθολογικό σκοτάδι της πιο φιλόδοξης ταινίας του.
THE LIFO TEAM
 
 