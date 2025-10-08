ΔΙΕΘΝΗ
Η Ντόλι Πάρτον απαντά στις φήμες για την υγεία της: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

Εξήγησε ότι αναρρώνει από ορισμένα θέματα υγείας που είχε παραμελήσει μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο.

LifO Newsroom
Φωτ: Instagram
Με χιούμορ και ευγνωμοσύνη απάντησε η Ντόλι Πάρτον στις φήμες που ακολούθησαν, όταν η αδελφή της, Φρίντα Πάρτον, δημοσίευσε μια ανησυχητική ανάρτηση.

Η 79χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, γυρισμένο στα παρασκήνια διαφημιστικού για το μουσικό φεστιβάλ Grand Ole Opry, στο οποίο διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι είναι καλά.

«Ξέρω ότι πολλοί νομίζουν πως είμαι πιο άρρωστη απ’ ό,τι είμαι στην πραγματικότητα. Φαίνομαι άρρωστη; Δουλεύω σκληρά εδώ!» είπε, προσθέτοντας: «Ήθελα απλώς να καθησυχάσω όλους».

Η Πάρτον εξήγησε ότι αναρρώνει από ορισμένα θέματα υγείας που είχε παραμελήσει μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο. «Δεν φρόντιζα τον εαυτό μου, άφησα πολλά να πάνε πίσω. Όταν τελικά πήγα στον γιατρό, μου είπε “πρέπει να φροντίσουμε αυτό και εκείνο”», είπε, εξηγώντας ότι γι’ αυτό έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Η τραγουδίστρια σχολίασε επίσης σαρκαστικά ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε πρόσφατα, όπου η συνάδελφός της Ρίμπα ΜακΕντάιρ εμφανιζόταν δίπλα στο «νεκροκρέβατό» της. «Υπάρχουν πολλές φήμες, αλλά αν το ακούσετε από μένα, ξέρετε ότι είμαι καλά. Δεν είμαι έτοιμη να πεθάνω ακόμα. Ο Θεός δεν έχει τελειώσει μαζί μου και εγώ δεν έχω τελειώσει τη δουλειά μου», τόνισε.

Οι φήμες ξεκίνησαν όταν η 68χρονη Φρίντα Πάρτον ζήτησε μέσω Facebook από τους θαυμαστές να προσευχηθούν για την αδελφή της. Μετά τη σύγχυση που προκλήθηκε, η ίδια επανήλθε, διευκρινίζοντας: «Δεν ήθελα να τρομάξω κανέναν. Η Ντόλι είναι λίγο αδιάθετη, γι’ αυτό και ζήτησα προσευχές. Ήταν απλώς μια μικρή αδελφή που ζητούσε προσευχές για τη μεγάλη της αδελφή».

Σε προηγούμενη ανάρτηση, η Φρίντα είχε γράψει ότι «ήταν όλη τη νύχτα ξύπνια προσευχόμενη για τη Ντόλι» και κάλεσε τους θαυμαστές της να προσευχηθούν μαζί της.

Ντόλι Πάρτον: Οι πρόσφατες αναβολές και η κατάσταση της υγείας της

Η Πάρτον είχε ήδη ανακοινώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου την αναβολή των προγραμματισμένων συναυλιών της στο Λας Βέγκας, μεταθέτοντάς τες από τον Δεκέμβριο του 2025 στον Σεπτέμβριο του 2026. Όπως είπε τότε, οι γιατροί της συνέστησαν να υποβληθεί σε «μερικές επεμβάσεις» και να ξεκουραστεί.

«Το αποκαλώ το “σέρβις των 160.000 χιλιομέτρων μου”», είχε αστειευτεί, διευκρινίζοντας ότι «δεν πρόκειται για αισθητική επέμβαση». Εξαιτίας αυτών των θεμάτων, η Πάρτον ακύρωσε πρόβες και εκδηλώσεις, λέγοντας πως θέλει να είναι απολύτως έτοιμη για το κοινό της.

Τον Σεπτέμβριο είχε επίσης απουσιάσει από εκδήλωση στο θεματικό πάρκο Dollywood, εξηγώντας μέσω βιντεοσύνδεσης ότι είχε πάθει λοίμωξη από πέτρα στα νεφρά. «Ήθελα πολύ να είμαι εκεί, αλλά είμαι μαζί σας με το πνεύμα μου», είπε τότε.

Η Πάρτον κατέληξε στο πρόσφατο μήνυμά της με χαρακτηριστικό χιούμορ: «Ο Θεός δεν μου έχει πει ακόμα να σταματήσω — απλώς να κόψω λίγο ταχύτητα».

