Met Gala 2025: Οι μεγάλοι απόντες - Γιατί δεν πήγαν LeBron James, Taylor Swift, Blake Lively και Beyoncé

Με πρωταγωνίστρια τη Rihanna και την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της το Met Gala 2025 ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.

Εκτός από τις λαμπερές παρουσίες των διασημοτήτων, τα διεθνή πρακτορεία μέτρησαν και τις ηχηρές απουσίες εκείνων που συνδέθηκαν με διάφορα σκάνδαλα ή και όχι, τη χρονιά που πέρασε.

Η Blake Lively, γνωστή για τις εκκεντρικές στιλιστικές της εμφανίσεις στη σκάλα του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, απουσίασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, «καθώς βρίσκεται εν μέσω νομικής διαμάχης με τον ηθοποιό Justin Baldoni» σχολιάζει το USA Today.

Αναμενόμενη ήταν και η πιθανή εμφάνιση της Taylor Swift με τον σύντροφό της Travis Kelce φέτος, όμως το ζευγάρι δεν εμφανίστηκε τελικά. Η Swift, που έχει να παραστεί από το 2016, άφησε και φέτος κενή τη θέση της στο κόκκινο χαλί.

Απούσα από το Met Gala 2025 ήταν και η Beyoncé, το όνομα της οποίας ενεπλάκη φέτος στις υποθέσεις Diddy. Αν και για κάποια χρόνια η ποπ σταρ είχε σταθερή παρουσία στο Met Gala, απουσίασε ξανά φέτος, αλλά ο λόγος είναι επειδή βρίσκεται σε περιοδεία για το νέο της άλμπουμ Cowboy Carter.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η απουσία του LeBron James, ο οποίος ήταν φέτος επίτιμος πρόεδρος της εκδήλωσης. Ωστόσο, ένας τραυματισμός στο γόνατο, είπε πως τον εμπόδισε να παρευρεθεί. Η σύζυγός του Savannah James τον εκπροσώπησε.

Επίσης, η απουσία της Selena Gomez και του συντρόφου της, Benny Blanco, ήταν από εκείνες που σχολιάστηκαν, αφού τα media εκτιμούσαν, ότι θα είναι ανάμεσα στους καλεσμένους στο μεγάλο event μόδας του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. Η σταρ του Only Murders in the Building και ο μέλλων σύζυγός της δεν εξήγησαν την απουσία τους, αλλά μόλις πριν από λίγες ώρες, η Gomez μοιράστηκε στο Instagram, φωτογραφίες με φίλους της στο σπίτι, τρώγοντας καλό φαγητό και αράζοντας με άνετα ρούχα.

Απούσα από το Met Gala ήταν και η Ariana Grande, την οποία οι φωτογράφοι ανέμεναν να απαθανατίσουν πλάι στη συμπρωταγωνίστριά της στο «Wicked», Cynthia Erivo, η οποία περπάτησε μόνη στο κόκκινο χαλί.

Ο Wisdom Kaye, μοντέλο και fashion influencer, γνωστοποίησε ότι δεν προσκλήθηκε, παρά το γεγονός ότι το θέμα του Met Gala φέτος ήταν αφιερωμένο στον «Black dandyism».

Την οικογένεια Kardashian εκπροσώπησαν οι Kim, Kylie και Kendall. Η Kris Jenner, η Khloe και η Kourtney Kardashian δεν παρέστησαν.

Τέλος, δύο από τις πλέον χαρακτηριστικές φιγούρες του Met Gala, η Jennifer Lopez και η Sarah Jessica Parker, επίσης έλειπαν από το μπλε χαλί. Η Parker εξήγησε ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της επέτρεψαν να παραστεί, ανυπομονώντας όμως να δει τις εμφανίσεις των υπολοίπων.



