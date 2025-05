Met Gala 2025: Oι τρανς διασημότητες που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί

Άλεξ Κονσάνι και Χάντερ Σάφερ ήταν μεταξύ των πιο καλοντυμένων διασημοτήτων, στο Met Gala 2025.

Το 21χρονο τρανς μοντέλο και η 26χρονη τρανς ηθοποιός, έλαμψαν με τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης για το Met Gala 2025, το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται πως το φετινό θέμα του Met Gala 2025, ήταν το «Superfine: Tailoring Black Style», επικεντρωμένο αποκλειστικά στην ανδρική ένδυση και στο μαύρο στυλ, σε μια εποχή που η ποικιλομορφία στις ΗΠΑ δέχεται επίθεση από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το θέμα ήταν εμπνευσμένο από την αντίστοιχη έκθεση στο ινστιτούτο κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, η οποία σύμφωνα με τη Vogue «εξετάζει τη σημασία της ένδυσης και του στυλ για τη διαμόρφωση των μαύρων ταυτοτήτων στην ατλαντική διασπορά».

Η Άλεξ Κονσάνι έκανε το ντεμπούτο της στο Met Gala, «ντυμένη» με 32.900 κρύσταλλα. Η εμφάνισή αυτή πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το διάσημο μοντέλο, μετά την ιστορική της διάκριση ως η πρώτη τρανς γυναίκα, που ανακηρύχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς 2024 από το British Fashion Council.

Alex Consani in custom Swarovski for the #MetGala2025 pic.twitter.com/Nl2dFWq6pM

Η Χάντερ Σάφερ παράλληλα, με την επιλογή της επαναπροσδιόρισε την «ανδρική μόδα», επιλέγοντας να φορέσει ένα ασπρόμαυρο κοστούμι του οίκου Prada.

Hunter Schafer redefined elegance at the 2025 #MetGala in a sleek black suit and white hat. pic.twitter.com/1THzVkNGXP