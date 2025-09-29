Με την τελευταία συλλογή του Τζόρτζιο Αρμάνι έπεσε η αυλαία στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Ο διάσημος ιταλικός οίκος μόδας, παρουσίασε την Κυριακή την τελευταία συλλογή στην οποία εργάστηκε προσωπικά ο σχεδιαστής και ιδρυτής του, Τζόρτζιο Αρμάνι, στο Μουσείο Τέχνης Brera, στην καρδιά του Μιλάνου.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, γνωστός στον κόσμο της μόδας ως «βασιλιάς της κομψότητας», έφυγε από τη ζωή νωρίτερα σε αυτόν τον μήνα, σε ηλικία 91 ετών. Έτσι η επίδειξη που είχε αρχικά σχεδιαστεί για να τιμήσει την 50ή επέτειο του οίκου, μετατράπηκε σε φόρο τιμής προς τον μεγάλο σχεδιαστή.

Στο γεγονός έδωσαν το «παρών» πολλές διασημότητες, ανάμεσά τους οι ηθοποιοί Ρίτσαρντ Γκιρ και Κέιτ Μπλάνσετ, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του μουσείου Brera, σε μια πασαρέλα φωτισμένη με κεριά.

Τα μοντέλα περπάτησαν – συχνά ανά δύο, όπως συνήθιζε ο Τζόρτζιο Αρμάνι– κάτω από τις στοές φορώντας ελαφριά σύνολα, με ζωντανή μουσική υπόκρουση από τον Ιταλό συνθέτη Λουντοβίκο Εϊνάουντι στο πιάνο.

Η συλλογή, με παλέτα χρωμάτων από γκρι και βαθύ μπλε έως σκούρο πράσινο, είχε τίτλο «Pantelleria, Milan», αναφορά σε δύο τόπους ιδιαίτερα αγαπητούς στον σχεδιαστή.

«Αυτή η συλλογή, η τελευταία στην οποία εργάστηκε προσωπικά ο Τζόρτζιο Αρμάνι, αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μια παρακαταθήκη του στυλ του και το κλείσιμο ενός κύκλου, ώστε να αρχίσουν καινούριο», αναφέρεται στις σημειώσεις του οίκου.

Η επίδειξη ολοκληρώθηκε με μια μοναδική εμφάνιση της Agnese Zogla, ενός από τα αγαπημένα μοντέλα του σχεδιαστή, η οποία φορούσε ένα κομψό μπλε φόρεμα.

Στο τέλος της πασαρέλας, η ανιψιά του σχεδιαστή, Silvana Armani, και ο σύντροφός του στη ζωή και στην επιχειρηματική πορεία, Leo Dell'Orco, βγήκαν να χαιρετίσουν το κοινό, αποσπώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

«Πέρα από εξαιρετικός σχεδιαστής, ήταν ένας αληθινός ανθρωπιστής. Ήταν ένας σπουδαίος φιλάνθρωπος», είπε η Κέιτ Μπλάνσετ.

Η πασαρέλα του Τζόρτζιο Αρμάνι σφράγισε το τέλος της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, με τον κόσμο της μόδας να κατευθύνεται πλέον στο Παρίσι για τον επόμενο γύρο επιδείξεων.

