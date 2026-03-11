ABC News: Το FBI προειδοποιεί ότι το Ιράν σκόπευε να επιτεθεί στην Καλιφόρνια ως αντίποινα για τον πόλεμο

Το FBI προειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές της Καλιφόρνιας τις τελευταίες ημέρες ότι το Ιράν ενδέχεται να ανταποδώσει τις αμερικανικές επιθέσεις στέλνοντας drones στη Δυτική Ακτή, σύμφωνα με μια προειδοποίηση που εξέτασε το ABC News.

Μια εκπρόσωπος του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Οι πληροφορίες για αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράν στις ΗΠΑ

«Πρόσφατα λάβαμε πληροφορίες ότι, από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν φέρεται να επιδίωκε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από ένα μη αναγνωρισμένο σκάφος ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα εναντίον μη προσδιορισμένων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν», σύμφωνα με την προειδοποίηση που διανεμήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Δεν έχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες αυτής της φερόμενης επίθεσης».

Η προειδοποίηση ήρθε ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε τη συνεχιζόμενη επίθεσή της κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν ανταποδίδει με επιθέσεις με drones εναντίον στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο συνεργάτης του ABC News, Τζον Κόεν, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι ανησυχεί για την πιθανότητα πολεμικών επιχειρήσεων με drones τόσο από τον Ειρηνικό όσο και από το Μεξικό.

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν έχει εκτεταμένη παρουσία στο Μεξικό και τη Νότια Αμερική, έχει σχέσεις, διαθέτει τα drones και τώρα έχει το κίνητρο να πραγματοποιήσει επιθέσεις», δήλωσε ο Κόεν. «Το FBI έδρασε έξυπνα εκδίδοντας αυτή την προειδοποίηση, ώστε οι πολιτείες και οι τοπικές αρχές να μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα και να ανταποκριθούν σε αυτού του είδους τις απειλές. Πληροφορίες όπως αυτή είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις αρχές επιβολής του νόμου».

Αν και η προειδοποίηση του FBI δεν διευκρίνιζε πώς ή πότε τα σκάφη που μεταφέρουν drone επίθεσης θα μπορούσαν να πλησιάσουν αρκετά κοντά στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανησυχούν εδώ και καιρό για την προ-τοποθέτηση εξοπλισμού – είτε στην ξηρά είτε σε πλοία στη θάλασσα – σε περίπτωση που το Ισραήλ ή οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν.

Με πληροφορίες από ABC News