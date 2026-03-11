Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - FT: $600 εκατ. την ημέρα κοστίζει στην περιφερειακή τουριστική βιομηχανία

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κοστίζει στην τουριστική βιομηχανία της περιοχής 600 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε «χαμένες δαπάνες για επισκέπτες», σύμφωνα με εκτιμήσεις παγκόσμιου εμπορικού οργανισμού.

Οι ακυρώσεις πτήσεων, το κλείσιμο εναέριου χώρου και η αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των υποψήφιων ταξιδιωτών βλάπτουν την τουριστική οικονομία της περιοχής μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε πολλές χώρες του Κόλπου, αφότου το Ιράν δέχτηκε πλήγματα από ΗΠΑ και Ισραήλ, επισημαίνουν οι Financial Times.

«Ακόμα και σύντομες περίοδοι αναστάτωσης μπορούν γρήγορα να μεταφραστούν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για προορισμούς, επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε όλη την περιοχή», δήλωσε η Γκλόρια Γκεβάρα, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, το οποίο προχώρησε στην παραπάνω εκτίμηση.

Οι ταξιδιώτες έσπευσαν να ακυρώσουν τις διακοπές τους στην περιοχή. Περισσότερες από 80.000 κρατήσεις βραχυπρόθεσμης μίσθωσης μόνο στο Ντουμπάι ακυρώθηκαν την εβδομάδα έως τις 6 Μαρτίου, σύμφωνα με κρατήσεις από ιστότοπους όπως Airbnb και Vrbo που συγκέντρωσε η ομάδα δεδομένων AirDNA.

Πριν από τον πόλεμο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού είχε εκτιμήσει ότι οι διεθνείς επισκέπτες θα ξόδευαν περίπου 207 δισεκατομμύρια δολάρια στη Μέση Ανατολή φέτος. Πόλεις όπως το Ντουμπάι έχουν ευδοκιμήσει προσφέροντας πολυτέλεια, ήλιο όλο τον χρόνο και ηρεμία σε μια περιοχή που συχνά μαστίζεται από εντάσεις.

Ωστόσο, μερικά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου έχουν δεχτεί πλήγματα εν μέσω του πολέμου. Συντρίμμια από αναχαιτίσεις πυραύλων έχουν πέσει στο Burj Al Arab του Ντουμπάι, ενώ το Fairmont The Palm της Accor στο Palm Jumeirah υπέστη επίσης, πλήγμα.

Μεγάλοι περιφερειακοί κόμβοι όπως το Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Μπαχρέιν συνήθως εξυπηρετούν περισσότερους από μισό εκατομμύριο επιβάτες αεροπορικών μεταφορών κάθε μέρα, αλλά πέντε ημέρες ακυρώσεων πτήσεων σε όλη την περιοχή άφησαν περίπου 4 εκατομμύρια ταξιδιώτες εγκλωβισμένους την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Cirium.

Εκατοντάδες πτήσεις έχουν απογειωθεί από αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή την περασμένη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να φύγουν οι επισκέπτες που ήταν ακόμα εγκλωβισμένοι.

Το Ντουμπάι επανεκκίνησε τις πτήσεις την περασμένη εβδομάδα. Το Κατάρ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του το Σαββατοκύριακο, μόνο και μόνο για να τον κλείσει ξανά την Κυριακή, αν και ένας μικρός αριθμός πτήσεων πραγματοποιήθηκε με ειδική άδεια την Τρίτη.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τι λένε αναλυτές

Οι προορισμοί στη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει στο παρελθόν από τα ξεσπάσματα συγκρούσεων. Ενώ ορισμένοι αναλυτές αναμένουν ότι τα επαγγελματικά ταξίδια θα ανακάμψουν λόγω της στρατηγικής θέσης της περιοχής μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, οι ταξιδιώτες αναψυχής μπορεί να αναζητήσουν άλλες επιλογές.

«Αν ψάχνετε σε προσωπικό επίπεδο για το πού θέλετε να πάτε την οικογένειά σας διακοπές, μπορείτε πολύ εύκολα να στραφείτε σε έναν άλλο προορισμό που πληροί όλες τις προϋποθέσεις», δήλωσε ο Matthew Pohlman, συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Goodwin, η οποία ειδικεύεται στη φιλοξενία και την αναψυχή.

Άλλοι, ωστόσο, είναι πιο αισιόδοξοι. «Υπάρχει λόγος για τον οποίο αυτή η περιοχή ήταν δημοφιλής», δήλωσε ο Richard Clarke, αναλυτής στην Bernstein. «Προφανώς, όσο υπάρχουν εκρήξεις, δεν θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση... Αλλά μόλις τελειώσει αυτό, νομίζω ότι θα δούμε τους ανθρώπους να επιστρέφουν», πρόσθεσε.

«Οι ταξιδιώτες τείνουν να έχουν πιο σύντομη μνήμη από τους επενδυτές».

Με πληροφορίες από Financial Times