Η χαμένη σελίδα του Αρχιμήδη που βρέθηκε στη Γαλλία

Μια χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας

Μια χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη ταυτοποιήθηκε στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Μπλουά στη Γαλλία. Το φύλλο θεωρούνταν χαμένο εδώ και δεκαετίες, ενώ η μία πλευρά του είναι σήμερα σκεπασμένη από μεταγενέστερη εικόνα του προφήτη Δανιήλ με δύο λιοντάρια.

Η ανακάλυψη δεν έγινε σε κάποιο θρυλικό μοναστηριακό αρχείο ούτε σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, αλλά μέσα στη συλλογή ενός επαρχιακού μουσείου, εκεί όπου βρέθηκε ένα φύλλο που κάποτε ανήκε σε ένα από τα πιο διάσημα χειρόγραφα στην ιστορία της επιστήμης. Την ταυτοποίηση έκανε ο ερευνητής του CNRS Victor Gysembergh, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για το φύλλο 123 του Παλίμψηστου, ένα κομμάτι που είχε χαθεί από το κύριο σώμα του χειρογράφου.

Στη μία όψη του φύλλου σώζονται ακόμη αποσπάσματα από το Περί σφαίρας και κυλίνδρου, συγκεκριμένα από τις προτάσεις 39 έως 41 του πρώτου βιβλίου, μαζί με γεωμετρικά σχήματα που βοήθησαν στην ταυτοποίηση. Στην άλλη, όμως, το βλέμμα πέφτει πρώτα σε κάτι τελείως διαφορετικό: σε μια πολύ νεότερη εικονογράφηση του Δανιήλ ανάμεσα σε δύο λιοντάρια, ζωγραφισμένη πάνω στην περγαμηνή τον 20ό αιώνα. Ετσι, το φύλλο μοιάζει να κουβαλάει ταυτόχρονα πολλές εποχές πάνω στο ίδιο σώμα.

Αυτή είναι άλλωστε και η ίδια η μοίρα του Παλίμψηστου του Αρχιμήδη. Πρόκειται για ελληνικό χειρόγραφο του 10ου αιώνα που αργότερα ξαναχρησιμοποιήθηκε, όταν μέρος του αρχικού κειμένου σβήστηκε για να γραφτούν από πάνω θρησκευτικά κείμενα. Ο Αρχιμήδης δεν χάθηκε ακριβώς. Εμεινε από κάτω, θαμμένος αλλά όχι εξαφανισμένος, κάτω από λέξεις άλλης εποχής και άλλης χρήσης.

Το χειρόγραφο είχε φωτογραφηθεί στις αρχές του 20ού αιώνα από τον Johan Ludvig Heiberg, όταν βρισκόταν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνες οι φωτογραφίες αποδείχθηκαν καθοριστικές, γιατί ακριβώς χάρη στη σύγκριση με το παλιό αυτό υλικό ο Gysembergh μπόρεσε να αναγνωρίσει το φύλλο της Μπλουά. Σύμφωνα με το CNRS, τρία φύλλα που φαίνονταν τότε στις φωτογραφίες είχαν χαθεί στην πορεία. Το φύλλο που βρέθηκε τώρα είναι ένα από αυτά.

Σήμερα το βασικό σώμα του Παλίμψηστου φυλάσσεται στο Walters Art Museum στη Βαλτιμόρη, αλλά το φύλλο της Μπλουά ακολούθησε δική του διαδρομή, αποσπάστηκε κάποια στιγμή από τον κώδικα και κατέληξε αλλού, ώσπου ξαναβγήκε στην επιφάνεια μέσα από αυτή την ταυτοποίηση. Και κάπως έτσι η ανακάλυψη ξεφεύγει από το στενό ακαδημαϊκό πλαίσιο: δεν βρέθηκε απλώς μια χαμένη σελίδα του Αρχιμήδη, αλλά ένα φύλλο σημαδεμένο από όλες τις μεταμορφώσεις του, με τον Αρχιμήδη να διακρίνεται από τη μία πλευρά και τον Δανιήλ να τον σκεπάζει από την άλλη.

