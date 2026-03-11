Πέθανε ο σπουδαίος τραγουδιστής και σόουμαν Γιώργος Μαρίνος

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος.

Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από την οικογένεια του σόουμαν για να μεταφέρει τη δυσάρεστη είδηση, είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε χθες το απόγευμα στις 5. Είχε μία επιπλοκή χθες το απόγευμα, είχε μια λοίμωξη στο αναπνευστικό και έφυγε γρήγορα ο άνθρωπος. Είμαι πολύ συγκινημένος».

Και συνέχισε: «Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί πέραν αυτού του ρεπορτάζ που έγινε τότε χαμός πριν δυο χρόνια και έβαλε ένα τέλος σε όλες τις φήμες και τα τέρατα που ακουγόντουσαν για το πού είναι ο Γιώργος Μαρίνος, για το τι του συμβαίνει και για όλα αυτά, πέρα από αυτό εγώ αυτά τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν, τον έβλεπα τον Γιώργο Μαρίνο».

«Οι δύο άνθρωποι που τον φρόντιζαν όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο φίλος του ο Βασίλης Θωμάκος και η κυρία Ιωάννα, η σύζυγός του. Ο Γιώργος Μαρίνος μέχρι την τελευταία στιγμή είχε μία όμορφη καθημερινότητα, αποκομμένος, είχε κλείσει σε ένα σεντούκι τις αναμνήσεις του και συναναστρεφόταν εκεί τους υπόλοιπους ανθρώπους που ήταν στο ίδρυμα, άκουγε πάντα μουσική» συμπλήρωσε ο κ. Κατσαρίδης.

Το 2006 ο Γιώργος Μαρίνος είχε λάβει μέρος στο πρότζεκτ της LiFO «Οι Αθηναίοι». Τη συνέντευξη είχε πάρει ο τότε διευθυντής σύνταξης της LIFO, Νίκος Ράλλης, ο οποίος θα πέθαινε λίγα χρόνια μετά, στα 41 χρόνια του, από σπάνιο αυτοάνοσο. Η συνέντευξη ψηφιοποιήθηκε το 2022 για πρώτη φορά.

«Έχω μάθει να χαίρομαι την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού. Παλιά ήμουν θύμα της ανασφάλειάς μου. Θέλω να πω, την καριέρα μου την έχω κάνει, δεν διεκδικώ πλέον κάτι. Την υγεία μου, ίσως. Εννοώ, όταν δουλεύω είμαι καλά, όταν δεν δουλεύω υπάρχει πρόβλημα. [...] Είναι ψυχολογική η ανάγκη μου να δουλέψω, δεν είναι οικονομική. Αλλιώς, τρελαίνομαι. [...] Ζούσα σε μία εποχή Brokeback Mountain, αλλά δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα να πω την αλήθεια. Γενικώς, ήμουν τούκα προ, όλους τους προλάβαινα. Τι να σου πούνε; Όταν πας και τους λες ''εγώ κύριε είμαι ομοφυλόφιλος'', τι να σου πούνε; ''Ρε πούστη''; Δεν είχα ενοχές και τύψεις, άρα δεν μπορούσε κανείς να με πληγώσει» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα.

Γεννήθηκε στον Βοτανικό, στην Αθήνα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, άλλωστε είχε κλίση στα μαθηματικά. Εκείνος όμως, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Παράλληλα, πραγματοποίησε μερικές εμφανίσεις και στο σινεμά, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο τρίτος δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας την υποκριτική και το τραγούδι, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης που αποτελούνταν από πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι. Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη «Μέδουσα». Συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά.

Είχε στενή φιλία με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός. Οι δυο του αδυναμίες ήταν πάντα η αστρολογία και τα σκυλιά του. Πριν από μερικά χρόνια αποχώρησε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και απομονώθηκε στο σπίτι του στον Νέο Βουτζά, μια περιοχή κοντά στη Ραφήνα.

Εργάστηκε επί σειρά ετών σε διάφορες μουσικές πίστες και θεατρικές σκηνές παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του, ενώ έλαβε μέρος σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1, στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επίσης, υπάρχουν και λίγες κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

Ο Γιώργος Μαρίνος είχε βγει και είχε μιλήσει ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του στα μέσα του 1960, σε μια συντηρητική Ελλάδα. Είχε αποκαλύψει και στους γονείς του στα 16 του χρόνια πως είναι ομοφυλόφιλος. Είχε αποτελέσει έμπνευση για τη δημιουργία του τραγουδιού «Ο Αχιλλέας απ' το Κάιρο» από τον συνεργάτη του, Κώστα Τουρνά. Παρόλα αυτά όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα. Ήταν σύντροφοι στα τέλη της δεκαετίας του '60. Όπως έχει πει, δεν θέλησε να προχωρήσει σε γάμο και να κάνει παιδιά, γιατί θεωρούσε πως θα ήταν άδικο για το παιδί του να υποστεί το «αμαρτωλό» παρελθόν του. Παρόλα αυτά οι δρόμοι τους δεν χώρισαν, ούτε επαγγελματικά, ούτε φιλικά. Συνεργάστηκαν για χρόνια στη «Μέδουσα».

Η Κατιάνα Μπαλανίκα, μιλώντας στη LiFO το 2024, είχε φανερώσει: «Ήξερα τον Κώστα Χατζή και είχα κάνει μαζί του δυο τραγούδια για την Ελβετία στα ελληνικά και τα γαλλικά. Ζήτησα δουλειά, αλλά είχε κλείσει και με έστειλε να με δει ο Μαρίνος που ήταν τότε στον Ρήγα, στην Πλάκα, και ζητούσε μια κοπέλα. Μου δίνει τον Διαμαντή, τον κιθαρίστα του, και με τη Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου καθόμαστε όλη νύχτα και ετοιμάζουμε τραγούδια. Πάω στην οντισιόν, λέω τραγούδια με την κιθάρα, με παίρνουν. Έρχεται ο Μαρίνος- ευχαριστήθηκε που με πήραν-, αλλά εγώ, με το τρακ που είχα, δεν μπορούσα να συγχρονιστώ με την κιθάρα, όχι με την ορχήστρα. Του λένε, λοιπόν, του Γιώργου ''αυτό το ωραίο κορίτσι αφήστε το πάνω στη σκηνή να το βλέπουμε, αλλά μην το αφήνετε να τραγουδάει''. Τη δεύτερη χρονιά ο Γιώργος, που ήμασταν τότε ένα διάστημα μαζί, είπε ''αν δεν πάρετε την Κατιάνα, δεν θα είμαι ούτε κι εγώ''. Με στήριξε πολύ, ξενυχτάγαμε με τις ώρες να μάθω να λέω τη ''Μαύρη φορντ''. Μου έλεγε ''όχι έτσι, σαν τον φαντάρο, αγάπη μου, γυναικεία το χέρι, έτσι''. Τέλος πάντων, τα κατάφερε, τα κατάφερα κι εγώ και μετά τον Ρήγα μετακομίσαμε στη Μέδουσα. Ήμασταν πια πολύ φίλοι και μέχρι το 1974 ήμασταν μαζί».

