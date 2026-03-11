ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Το Sinners και το One Battle After Another μπαίνουν στην τελική μάχη για το μεγάλο Όσκαρ

Οι τελευταίες προβλέψεις για τα Όσκαρ δείχνουν μάχη ανάμεσα στο Sinners και το One Battle After Another, χωρίς καθαρό φαβορί.

The LiFO team
The LiFO team
Το Sinners και το One Battle After Another μπαίνουν στην τελική μάχη για το μεγάλο Όσκαρ Facebook Twitter
0

Λίγες μέρες πριν από τα Όσκαρ, οι τελικές προβλέψεις των αμερικανικών μέσων συγκλίνουν σε δύο ταινίες, αλλά όχι σε έναν νικητή: το Sinners και το One Battle After Another.

Το Variety δίνει προβάδισμα στο Sinners και το βλέπει να παίρνει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Στις τελικές του προβλέψεις το τοποθετεί στην κορυφή της βραδιάς με επτά νίκες, από τη σκηνοθεσία και το Α΄ Ανδρικό μέχρι το Πρωτότυπο Σενάριο, το Casting και τη Μουσική. Δεν το αντιμετωπίζει απλώς ως έναν ισχυρό διεκδικητή. Το αντιμετωπίζει ως την ταινία που μπορεί να σηκώσει τη βραδιά στους ώμους της.

Το Sinners και το One Battle After Another μπαίνουν στην τελική μάχη για το μεγάλο Όσκαρ Facebook Twitter

Το The Hollywood Reporter διαβάζει διαφορετικά τα στοιχεία. Στο μαθηματικό του μοντέλο, το One Battle After Another κρατά το πάνω χέρι για την Καλύτερη Ταινία, ενώ ο Paul Thomas Anderson προηγείται και για τη Σκηνοθεσία. Την ίδια στιγμή, όμως, το Sinners παραμένει εξαιρετικά ισχυρό σε κομβικές κατηγορίες, όπως το Α΄ Ανδρικό, το Πρωτότυπο Σενάριο, το Casting και η Μουσική. Ακόμη και εκεί, δηλαδή, η εικόνα δεν είναι καθαρή επικράτηση του ενός.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το Associated Press. Οι δύο συντάκτες του βλέπουν το One Battle After Another να έχει ελαφρύ προβάδισμα για την Καλύτερη Ταινία, αλλά στέκονται ιδιαίτερα στη φόρα που πήρε το Sinners μετά τις πρόσφατες νίκες του στα Actor Awards. Το αντιμετωπίζουν ως την ταινία που μπήκε ξανά δυνατά στην τελική ευθεία και μπορεί να χαλάσει το σενάριο της βέβαιης επικράτησης.

Το Sinners και το One Battle After Another μπαίνουν στην τελική μάχη για το μεγάλο Όσκαρ Facebook Twitter

Αυτό είναι το πραγματικό νέο πριν από τα φετινά Όσκαρ. Όχι ότι υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο φαβορί, αλλά ότι η κούρσα έχει κλείσει σε δύο αντιπάλους. Το Sinners και το One Battle After Another έχουν μετατρέψει την τελική ευθεία σε μία από τις πιο σφιχτές και αμφίρροπες μάχες των τελευταίων ετών.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

10.000 συγγραφεις κυκλοφορησαν ενα αδειο βιβλιο διαμαρτυρομενοι για την AI

Πολιτισμός / 10.000 συγγραφείς κυκλοφόρησαν ένα άδειο βιβλίο διαμαρτυρόμενοι για την ΑΙ

Το Don’t Steal This Book, ένα «άδειο» βιβλίο με τα ονόματα περισσότερων από 10.000 συγγραφέων, κυκλοφόρησε ως διαμαρτυρία για τη χρήση έργων από εταιρείες AI χωρίς άδεια. Η κίνηση έρχεται τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει αλλαγές στο καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων.
THE LIFO TEAM
Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ξανανοίγει τη συζήτηση για τα όρια της πολιτισμικής ουδετερότητας

Διεθνή / Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ανοίγει νέο κύκλο αντιδράσεων

Η απόφαση της Venice Biennale να συμπεριλάβει ξανά τη Ρωσία στις εθνικές συμμετοχές του 2026 άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων από το Κίεβο, από Ευρωπαίους πολιτικούς και από τον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο.
THE LIFO TEAM
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / Λίνα Μενδώνη: Παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή

Το έργο αποτελεί μέρος της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του πολιτισμού και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
THE LIFO TEAM
 
 