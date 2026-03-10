10.000 συγγραφεις κυκλοφορησαν ενα αδειο βιβλιο διαμαρτυρομενοι για την AI

Περισσότεροι από 10.000 συγγραφείς, ανάμεσά τους ο Kazuo Ishiguro, η Philippa Gregory και ο Richard Osman, συμμετέχουν στο Don’t Steal This Book, ένα «άδειο» βιβλίο που κυκλοφόρησε ως διαμαρτυρία για τη χρήση του έργου τους από εταιρείες AI χωρίς άδεια.

Το βιβλίο δεν περιέχει κείμενα, παρά μόνο τα ονόματα των συγγραφέων που στηρίζουν την καμπάνια. Αντίτυπά του θα διανεμηθούν στους επισκέπτες της London Book Fair, λίγες ημέρες πριν η βρετανική κυβέρνηση δημοσιεύσει την εκτίμησή της για το οικονομικό κόστος των προτεινόμενων αλλαγών στη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

Ο συνθέτης Ed Newton-Rex, που οργάνωσε την έκδοση του βιβλίου, δήλωσε ότι η βιομηχανία της AI «χτίστηκε πάνω σε κλεμμένο έργο». Φωτογραφία: Jill Mead

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ο συνθέτης και ακτιβιστής Ed Newton-Rex, που έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της προστασίας των δημιουργών απέναντι στη generative AI. Ο ίδιος δήλωσε ότι η βιομηχανία της AI έχει χτιστεί πάνω σε έργα που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια και χωρίς αμοιβή, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο μια τεχνολογική μετάβαση αλλά και το εισόδημα και την επιβίωση των ανθρώπων που παράγουν δημιουργικό έργο.

Ανάμεσα στα ονόματα που συμμετέχουν βρίσκονται επίσης ο Mick Herron, η Marian Keyes, ο David Olusoga και η Malorie Blackman. Η Blackman δήλωσε ότι δεν είναι παράλογο να ζητούν οι συγγραφείς οι εταιρείες AI να πληρώνουν για τη χρήση των βιβλίων τους, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια συζήτηση που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις σε όλο τον δημιουργικό κόσμο.

Η διαμαρτυρία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στο καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων, με βασικό σενάριο να επιτρέπεται σε εταιρείες AI να χρησιμοποιούν προστατευμένο έργο χωρίς προηγούμενη άδεια, εκτός αν ο δημιουργός έχει δηλώσει ότι θέλει να εξαιρεθεί. Το ενδεχόμενο αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από συγγραφείς, μουσικούς και άλλους επαγγελματίες του πολιτισμού, που φοβούνται ότι μια τέτοια ρύθμιση θα νομιμοποιούσε στην πράξη τη μαζική αξιοποίηση του έργου τους χωρίς συναίνεση.

Παράλληλα, οι εκδότες επιχειρούν να διαμορφώσουν και ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο αδειοδότησης. Στο πλαίσιο της London Book Fair, η Publishers’ Licensing Services ετοιμάζεται να λανσάρει μια νέα συλλογική πρωτοβουλία licensing, με στόχο να δώσει νόμιμη πρόσβαση σε δημοσιευμένα έργα μέσω συμφωνιών με τον εκδοτικό κλάδο.

Η κίνηση με το Don’t Steal This Book δίνει μια πιο συμβολική και άμεσα αναγνωρίσιμη μορφή σε μια σύγκρουση που μέχρι πρόσφατα φαινόταν τεχνική ή νομική. Αντί για ένα ακόμη υπόμνημα ή μια ανοιχτή επιστολή, χιλιάδες συγγραφείς διάλεξαν να απαντήσουν με ένα βιβλίο που δεν περιέχει τίποτα άλλο πέρα από την παρουσία τους. Και ακριβώς γι’ αυτό, η διαμαρτυρία τους είναι δύσκολο να αγνοηθεί.