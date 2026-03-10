ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τι είπε ο Τζέιμς Κάμερον για το «Avatar 4» μετά την πορεία του «Fire and Ash»

Στο αμερικανικό box office, το νέο Avatar συγκέντρωσε 402 εκατομμύρια δολάρια

The LiFO team
The LiFO team
Παρά τις εισπράξεις άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, το «Avatar: Fire and Ash» του Τζέιμς Κάμερον δεν έχει αποφέρει ακόμη καθαρά κέρδη στη Disney.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Variety, ο βασικός λόγος είναι ο τεράστιος προϋπολογισμός της παραγωγής σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος μάρκετινγκ.

Στο αμερικανικό box office η ταινία συγκέντρωσε 402 εκατομμύρια δολάρια, σημαντικά λιγότερα από τα 688 εκατομμύρια που είχε φτάσει το προηγούμενο κεφάλαιο της σειράς, «The Way of Water». Εκείνη η ταινία είχε εξελιχθεί σε τεράστια εμπορική επιτυχία, με συνολικά έσοδα 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Τι ανακοίνωσε ο Τζέιμς Κάμερον για το νέο Avatar

Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν η πορεία του «Fire and Ash» μπορεί να επηρεάσει την τύχη της επόμενης ταινίας του franchise.

Ο ίδιος ο Κάμερον, μιλώντας στα Saturn Awards, άφησε να εννοηθεί ότι ένα τέταρτο «Avatar» είναι πολύ πιθανό, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσηνη επιβεβαίωση. Όπως τόνισε, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανταπόκριση του κοινού.

Το «Fire and Ash», που έκανε πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου 2025, δέχθηκε πάντως και αρκετή κριτική. Πολλοί σχολίασαν ότι η ταινία θυμίζει έντονα το «The Way of Water», με παρόμοια αφηγηματική δομή και ένα φινάλε που αρκετοί θεατές θεώρησαν προβλέψιμο, όπως σημειώνει το World of Reel.

Παρά τις αντιδράσεις, το μέλλον του franchise φαίνεται ήδη χαραγμένο. Το «Avatar 4» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 21 Δεκεμβρίου 2029, ενώ η πέμπτη και τελευταία ταινία της σειράς αναμένεται στις 19 Δεκεμβρίου 2031.

Την ίδια στιγμή, ο Τζέιμς Κάμερον εξετάζει και άλλα κινηματογραφικά σχέδια. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η μεταφορά του βιβλίου «Ghosts of Hiroshima» του Τσαρλς Πελεγκρίνο, καθώς και μια ταινία βασισμένη στο σκοτεινό μυθιστόρημα φαντασίας «The Devils» του Τζο Άμπερκρομπι, στο οποίο θα συμμετέχει και σεναριακά.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης προσπαθεί να αναπτύξει μια νέα ταινία «Terminator». Ωστόσο έχει παραδεχθεί ότι δυσκολεύεται να βρει πραγματικά φρέσκες ιδέες για το franchise, ειδικά σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πλέον πραγματικότητα και όχι απλώς επιστημονική φαντασία.

Με πληροφορίες από Variety

