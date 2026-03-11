Οι Bon Jovi αποκτούν δική τους βιογραφική ταινία από τη Universal

Η Universal Pictures ετοιμάζει βιογραφική ταινία για τους Bon Jovi, με επίκεντρο τα πρώτα χρόνια της μπάντας και την εκτόξευσή της τη δεκαετία του ’80.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από το Deadline και το Variety, η ταινία θα ακολουθεί τη διαδρομή του συγκροτήματος από τα πρώτα του βήματα στο Νιου Τζέρσεϊ μέχρι τη μετατροπή του σε ένα από τα μεγαλύτερα rock ονόματα της εποχής, με επιτυχίες όπως το Livin’ on a Prayer και το You Give Love a Bad Name.

Το σενάριο γράφει ο Cody Brotter, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν ο Kevin J. Walsh και ο Gotham Chopra, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και το ντοκιμαντέρ Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί σκηνοθέτης ή επιλογές για το καστ.

Facebook Twitter φωτογραφία: Getty images

Οι Bon Jovi σχηματίστηκαν το 1983 και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο εμπορικά και αναγνωρίσιμα rock συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 130 εκατομμύρια πωλημένα άλμπουμ και ένταξη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2018. Η ταινία φαίνεται πως θα επικεντρωθεί κυρίως στην άνοδο του γκρουπ και στην περίοδο της μεγάλης του καταξίωσης στα ’80s, όταν οι Bon Jovi έγιναν από τα πιο ισχυρά live ονόματα της εποχής.

Το θέμα των μουσικών biopics παραμένει εξαιρετικά ενεργό για τα στούντιο, μετά την επιτυχία τίτλων όπως το Bohemian Rhapsody, το Elvis και το Bob Marley: One Love. Η Universal επενδύει τώρα και στην ιστορία των Bon Jovi, ποντάροντας σε ένα όνομα με τεράστια εμπορική αναγνωρισιμότητα και πολυετή παρουσία στην ποπ και rock κουλτούρα.