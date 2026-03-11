Όσκαρ 2026: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Λος Άντζελες, όπου τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ θα παρελάσουν στο Dolby Theatre.

Θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία η ταινία «Sinners» μετά το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων; Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να κερδίσει το βραβείο για την ταινία «Marty Supreme»; Θα συνεχίσει η ταινία «One Battle After Another» την σχεδόν απόλυτη κυριαρχία της στην κατηγορία καλύτερης ταινίας;

Η τελετή θα ξεκινήσει στις 7μμ (ώρα Ανατολικής Αμερικής) την Κυριακή 15 Μαρτίου, (Δευτέρα 1πμ, ώρα Ελλάδος).

Oscars 2026: Ποιος θα παρουσιάσει;

Ο Κόναν Ο'Μπράιεν θα παρουσιάσει τα βραβεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η επιστροφή του κωμικού ανακοινώθηκε λιγότερο από ένα μήνα μετά τα Όσκαρ του 2025.

Ο Ο'Μπράιεν δήλωσε στο New Yorker τον Φεβρουάριο ότι πηγαίνει σε stand-up παραστάσεις για να βρει υλικό για το σόου.

«Μεγάλωσα βλέποντας τον Bob Hope και τον Johnny Carson να το κάνουν. Είναι λοιπόν πολύ ωραίο να συνδέεσαι με κάτι τέτοιο. Όπως γνωρίζετε, με ενδιαφέρει πολύ η ιστορία, και αυτό το πράγμα υπάρχει εδώ και εκατό χρόνια - σχεδόν εκατό χρόνια - οπότε ας το διασκεδάσουμε, αυτή είναι η στάση μου», δήλωσε ο ίδιος.

Facebook Twitter Ο Κόναν Ο'Μπράιεν/Φωτογραφία αρχείου: EPA

Oscars 2026: Τα μεγάλα φαβορί

Η ταινία «Sinners» του Ryan Coogler έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες, φτάνοντας τις 16, συμπεριλαμβανομένων υποψηφιοτήτων για τους Michael B. Jordan, Delroy Lindo και Wunmi Mosaku.

Η ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson ακολούθησε με 13 υποψηφιότητες και η ταινία «Marty Supreme» του Josh Safdie, με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ, απέσπασε εννέα υποψηφιότητες.

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για το βραβείο καλύτερης ταινίας;

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα με τις υποψηφιότητες.

Ποιοι θα παρουσιάσουν τα βραβεία

Οι περσινοί νικητές, Adrien Brody («The Brutalist»), Kieran Culkin («A Real Pain»), Mikey Madison («Anora») και Zoe Saldaña («Emilia Perez»), θα παρουσιάσουν τα φετινά βραβεία.

Άλλοι παρουσιαστές είναι οι Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal και Gwyneth Paltrow.

Ποιοι θα τραγουδίσουν

Οι Miles Caton και Raphael Saadiq από το «Sinners» θα ερμηνεύσουν το «I Lied to You» μαζί με τους Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone «Kingfish» Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey και Alice Smith.

Οι τραγουδιστές των «KPop Demon Hunters» Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami θα ανέβουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το «Golden».

Εκτός από τις μουσικές «στιγμές», η εκπομπή θα περιλαμβάνει εμφανίσεις του Josh Groban και του Los Angeles Master Chorale, αν και ο ρόλος τους δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Η Barbra Streisand θα αποτίσει επίσης φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «The Way We Were», Robert Redford, κατά τη διάρκεια του τμήματος In Memoriam.

Με πληροφορίες από Los Angeles Times