Πέθανε η Jennifer Runyon σε ηλικία 65 ετών

Η ηθοποιός Jennifer Runyon, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Ghostbusters» και στη σειρά «Charles in Charge», πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Η ηθοποιός της σειράς «Bewitched», Erin Murphy, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Runyon πέθανε «μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο», χαρακτηρίζοντάς την «μια ξεχωριστή γυναίκα».

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι η Runyon πέθανε την Παρασκευή, μετά από ένα «μακρύ και επίπονο ταξίδι που τελείωσε με την ίδια να βρίσκεται περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της».

Η κόρη της Runyon, Bayley Corman, τίμησε τη μητέρα της με μια ανάρτηση στο Instagram με σειρά φωτογραφιών και βίντεο.

«Όλα τα καλύτερα κομμάτια του εαυτού μου προήλθαν από εσένα. Θα έδινα τα πάντα για μία ακόμη μέρα μαζί σου», έγραψε η Corman στη λεζάντα της ανάρτησης. Η Corman, η οποία ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της ως ηθοποιός και έχει εμφανιστεί στις σειρές «Chilling Adventures of Sabrina» και «Jane the Virgin», μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία της Runyon σε νοσοκομειακό κρεβάτι μαζί με τα δύο σκυλιά της. «Δεν ήμουν έτοιμη για αυτό», κατέληγε η ανάρτησή της.

Η Runyon έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1980 στην χριστουγεννιάτικη ταινία τρόμου «To All a Goodnight», πριν γίνει γνωστή για τους ρόλους της στο «Ghostbusters» και ως Gwendolyn Pierce στη σειρά «Charles in Charge».

Αργότερα, υποδύθηκε τη Cindy Brady στην ταινία «A Very Brady Christmas» και πρωταγωνίστησε στο «The In Crowd».

Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον προπονητή μπάσκετ Todd Corman το 1991 και το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά.

Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική, η Runyon απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και εμφανίστηκε σε μερικές ταινίες τρόμου αφότου γεννήθηκαν τα παιδιά της στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σε μια συνέντευξη το 2023 σε podcast για ταινίες τρόμου, η Runyon ανέφερε ότι μετά την αποχώρησή της εργάστηκε για έξι χρόνια με ευάλωτους νέους σε λύκεια.

Με πληροφορίες από NBC News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πέθανε η ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα σε ηλικία 71 ετών