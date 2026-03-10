ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε η Jennifer Runyon σε ηλικία 65 ετών

Η Runyon είχε διαγνωστεί με καρκίνο

The LiFO team
The LiFO team
JENNIFER RUNYON ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Η ηθοποιός Jennifer Runyon, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Ghostbusters» και στη σειρά «Charles in Charge», πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Η ηθοποιός της σειράς «Bewitched», Erin Murphy, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Runyon πέθανε «μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο», χαρακτηρίζοντάς την «μια ξεχωριστή γυναίκα».

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι η Runyon πέθανε την Παρασκευή, μετά από ένα «μακρύ και επίπονο ταξίδι που τελείωσε με την ίδια να βρίσκεται περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της».

Η κόρη της Runyon, Bayley Corman, τίμησε τη μητέρα της με μια ανάρτηση στο Instagram με σειρά φωτογραφιών και βίντεο.

«Όλα τα καλύτερα κομμάτια του εαυτού μου προήλθαν από εσένα. Θα έδινα τα πάντα για μία ακόμη μέρα μαζί σου», έγραψε η Corman στη λεζάντα της ανάρτησης. Η Corman, η οποία ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της ως ηθοποιός και έχει εμφανιστεί στις σειρές «Chilling Adventures of Sabrina» και «Jane the Virgin», μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία της Runyon σε νοσοκομειακό κρεβάτι μαζί με τα δύο σκυλιά της. «Δεν ήμουν έτοιμη για αυτό», κατέληγε η ανάρτησή της.

Η Runyon έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1980 στην χριστουγεννιάτικη ταινία τρόμου «To All a Goodnight», πριν γίνει γνωστή για τους ρόλους της στο «Ghostbusters» και ως Gwendolyn Pierce στη σειρά «Charles in Charge».

Αργότερα, υποδύθηκε τη Cindy Brady στην ταινία «A Very Brady Christmas» και πρωταγωνίστησε στο «The In Crowd».

Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον προπονητή μπάσκετ Todd Corman το 1991 και το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά.

Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική, η Runyon απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και εμφανίστηκε σε μερικές ταινίες τρόμου αφότου γεννήθηκαν τα παιδιά της στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σε μια συνέντευξη το 2023 σε podcast για ταινίες τρόμου, η Runyon ανέφερε ότι μετά την αποχώρησή της εργάστηκε για έξι χρόνια με ευάλωτους νέους σε λύκεια.

Με πληροφορίες από NBC News

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

10.000 συγγραφεις κυκλοφορησαν ενα αδειο βιβλιο διαμαρτυρομενοι για την AI

Πολιτισμός / 10.000 συγγραφεις κυκλοφορησαν ενα αδειο βιβλιο διαμαρτυρομενοι για την AI

Το Don’t Steal This Book, ένα «άδειο» βιβλίο με τα ονόματα περισσότερων από 10.000 συγγραφέων, κυκλοφόρησε ως διαμαρτυρία για τη χρήση έργων από εταιρείες AI χωρίς άδεια. Η κίνηση έρχεται τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει αλλαγές στο καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων.
THE LIFO TEAM
Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ξανανοίγει τη συζήτηση για τα όρια της πολιτισμικής ουδετερότητας

Διεθνή / Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ανοίγει νέο κύκλο αντιδράσεων

Η απόφαση της Venice Biennale να συμπεριλάβει ξανά τη Ρωσία στις εθνικές συμμετοχές του 2026 άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων από το Κίεβο, από Ευρωπαίους πολιτικούς και από τον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο.
THE LIFO TEAM
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / Λίνα Μενδώνη: Παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή

Το έργο αποτελεί μέρος της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του πολιτισμού και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
THE LIFO TEAM
ΚΛΕΙΔΙ ΣΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Σημαντικά ευρήματα από την ανασκαφή στο Κλειδί Σαμικού

Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν στοιχεία για τη λειτουργία αρχαίου ναού του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς και πλήθος αντικειμένων που ενισχύουν την υπόθεση ότι ένας από τους χώρους του χρησιμοποιούνταν ως αρχείο
THE LIFO TEAM
 
 