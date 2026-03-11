Ο Shia LaBeouf πήρε άδεια για Ρώμη εν μέσω δικαστικής εμπλοκής

Ο Shia LaBeouf έλαβε τελικά άδεια να ταξιδέψει στη Ρώμη για τη βάπτιση του πατέρα του, λίγες ημέρες αφότου άλλο δικαστήριο στη Νέα Ορλεάνη είχε απορρίψει το ίδιο αίτημα λόγω ελλιπών στοιχείων για το ταξίδι.

Σύμφωνα με τα δικαστικά στοιχεία που επικαλούνται Guardian και Associated Press, ο ηθοποιός είχε ζητήσει αρχικά στις 26 Φεβρουαρίου να φύγει για την Ιταλία στο διάστημα 1-8 Μαρτίου για θρησκευτικούς λόγους, όμως η δικαστής Simone Levine το είχε αρνηθεί και παράλληλα τον είχε διατάξει να ενταχθεί ξανά σε πρόγραμμα απεξάρτησης και να συμμορφωθεί με εβδομαδιαίους ελέγχους. Σε νέο αίτημα που κατατέθηκε στις 4 Μαρτίου, με πλήρες ταξιδιωτικό πρόγραμμα, άλλος δικαστικός λειτουργός ενέκρινε τελικά το ταξίδι.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ ο LaBeouf παραμένει αντιμέτωπος με κατηγορίες για δύο πλημμεληματικές πράξεις βιαιοπραγίας μετά τη σύλληψή του τα ξημερώματα της Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη. Η αστυνομία αναφέρει ότι φέρεται να χτύπησε θαμώνες έξω από μπαρ και να εκστόμισε ομοφοβικές ύβρεις κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και της σύλληψής του.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή ένα από τα φερόμενα θύματα αυτοπροσδιορίζεται ως queer και άλλο εμφανίζεται σε drag, ενώ έχει τεθεί δημόσια και το ερώτημα αν το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης της πόλης χειρίζεται τον LaBeouf με μεγαλύτερη επιείκεια λόγω της διασημότητάς του. Το AP είχε μεταδώσει ότι μετά την πρώτη ακρόαση επιβλήθηκε εγγύηση 100.000 δολαρίων και περιοριστικοί όροι, ανάμεσά τους απαγόρευση επαφής με τα φερόμενα θύματα και επιστροφής στο μπαρ.

Παράλληλα, ο LaBeouf πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων μετά από συνέντευξή του στο Channel 5, όπου απέδωσε το περιστατικό σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε φόβο απέναντι σε «big gay people». Η δήλωσή του αναπαράχθηκε εκτενώς στον διεθνή Τύπο και επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα γύρω από την υπόθεση.