ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Alex Kapranos καταγγέλλει το IDF για τη χρήση του Take Me Out χωρίς άδεια

Οι Franz Ferdinand αντέδρασαν στη χρήση του Take Me Out σε βίντεο του IDF, λέγοντας ότι το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή τους

The LiFO team
The LiFO team
Ο Alex Kapranos καταγγέλλει το IDF για τη χρήση του Take Me Out χωρίς άδεια Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Οι Franz Ferdinand αντέδρασαν στη χρήση του Take Me Out σε βίντεο του IDF, λέγοντας ότι το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ο Alex Kapranos χαρακτήρισε το περιστατικό κάτι που έκανε το συγκρότημα "nauseous and furious".

Η αντίδραση της μπάντας ήρθε μετά τη δημοσίευση βίντεο με τη λεζάντα "Operation Roaring Lion - this is how it’s done". Σύμφωνα με τα διεθνή μουσικά outlets που κατέγραψαν το περιστατικό, το βίντεο συνόδευε στρατιωτικά πλάνα με απόσπασμα από το Take Me Out και αργότερα αφαιρέθηκε.

Ο Alex Kapranos καταγγέλλει το IDF για τη χρήση του Take Me Out χωρίς άδεια Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images

Σε ανάρτηση στο Instagram που αναπαρήγαγαν το Pitchfork, το Rolling Stone και άλλα μέσα, ο Kapranos έγραψε ότι "these warmongering murderers are using our music without our consent", προσθέτοντας ότι η χρήση του τραγουδιού έγινε με "vile arrogance".

Το περιστατικό επανέφερε τη συζήτηση για τη χρήση ποπ τραγουδιών από κρατικούς και πολιτικούς φορείς χωρίς άδεια. Στην περίπτωση των Franz Ferdinand, η αντίδραση ξεχώρισε για τον άμεσο τόνο του Kapranos και για το ότι αφορούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της μπάντας.

Οι Franz Ferdinand θέλησαν έτσι να ξεκαθαρίσουν δημόσια ότι δεν θέλουν το Take Me Out να συνδεθεί με εικόνες πολέμου και στρατιωτικής προβολής

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αlex Kapranos : «Η κουζίνα και το rock 'n' roll είναι δυο κόσμοι που μοιάζουν»

Μουσική / Αlex Kapranos : «Η φήμη είναι πολύ γελοία. Όσο λιγότερο τη σκέφτεσαι, τόσο το καλύτερο»

Οι Franz Ferdinand έρχονται τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα και ο Ελληνοβρετανός frontman τους, από την κορυφή ενός ελβετικού βουνού, βρίσκει χρόνο να μιλήσει για την ελληνικότητα, τις ανησυχίες του, το φαγητό και την αγάπη του για το ska.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ
Ο Alex Kapranos στη LiFO: «Ο Μπόρις Τζόνσον δεν είναι κλόουν, είναι επικίνδυνος»

Μουσική / Ο Alex Kapranos στη LiFO: «Ο Μπόρις Τζόνσον δεν είναι κλόουν, είναι επικίνδυνος»

Ο frontman των Franz Ferdinand ήρθε στην Αθήνα για τα SNFCC Sessions του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είχε μια άνετη, φιλική κουβέντα με τον πρώτο του ξάδερφο, τον δημοσιογράφο Άκη Καπράνο.
ΑΚΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

10.000 συγγραφεις κυκλοφορησαν ενα αδειο βιβλιο διαμαρτυρομενοι για την AI

Πολιτισμός / 10.000 συγγραφεις κυκλοφορησαν ενα αδειο βιβλιο διαμαρτυρομενοι για την AI

Το Don’t Steal This Book, ένα «άδειο» βιβλίο με τα ονόματα περισσότερων από 10.000 συγγραφέων, κυκλοφόρησε ως διαμαρτυρία για τη χρήση έργων από εταιρείες AI χωρίς άδεια. Η κίνηση έρχεται τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει αλλαγές στο καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων.
THE LIFO TEAM
Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ξανανοίγει τη συζήτηση για τα όρια της πολιτισμικής ουδετερότητας

Διεθνή / Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ανοίγει νέο κύκλο αντιδράσεων

Η απόφαση της Venice Biennale να συμπεριλάβει ξανά τη Ρωσία στις εθνικές συμμετοχές του 2026 άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων από το Κίεβο, από Ευρωπαίους πολιτικούς και από τον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο.
THE LIFO TEAM
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / Λίνα Μενδώνη: Παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή

Το έργο αποτελεί μέρος της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του πολιτισμού και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
THE LIFO TEAM
ΚΛΕΙΔΙ ΣΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Σημαντικά ευρήματα από την ανασκαφή στο Κλειδί Σαμικού

Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν στοιχεία για τη λειτουργία αρχαίου ναού του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς και πλήθος αντικειμένων που ενισχύουν την υπόθεση ότι ένας από τους χώρους του χρησιμοποιούνταν ως αρχείο
THE LIFO TEAM
 
 