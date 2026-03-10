Ο Alex Kapranos καταγγέλλει το IDF για τη χρήση του Take Me Out χωρίς άδεια

Οι Franz Ferdinand αντέδρασαν στη χρήση του Take Me Out σε βίντεο του IDF, λέγοντας ότι το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ο Alex Kapranos χαρακτήρισε το περιστατικό κάτι που έκανε το συγκρότημα "nauseous and furious".

Η αντίδραση της μπάντας ήρθε μετά τη δημοσίευση βίντεο με τη λεζάντα "Operation Roaring Lion - this is how it’s done". Σύμφωνα με τα διεθνή μουσικά outlets που κατέγραψαν το περιστατικό, το βίντεο συνόδευε στρατιωτικά πλάνα με απόσπασμα από το Take Me Out και αργότερα αφαιρέθηκε.

Σε ανάρτηση στο Instagram που αναπαρήγαγαν το Pitchfork, το Rolling Stone και άλλα μέσα, ο Kapranos έγραψε ότι "these warmongering murderers are using our music without our consent", προσθέτοντας ότι η χρήση του τραγουδιού έγινε με "vile arrogance".

Το περιστατικό επανέφερε τη συζήτηση για τη χρήση ποπ τραγουδιών από κρατικούς και πολιτικούς φορείς χωρίς άδεια. Στην περίπτωση των Franz Ferdinand, η αντίδραση ξεχώρισε για τον άμεσο τόνο του Kapranos και για το ότι αφορούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της μπάντας.

Οι Franz Ferdinand θέλησαν έτσι να ξεκαθαρίσουν δημόσια ότι δεν θέλουν το Take Me Out να συνδεθεί με εικόνες πολέμου και στρατιωτικής προβολής