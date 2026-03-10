Τιμοτέ Σαλαμέ: Έχασε τη λάμψη του το «χρυσό» παιδί του Χόλιγουντ;

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν, μέχρι πρόσφατα, το «χρυσό» παιδί του Χόλιγουντ και φαβορί για να κερδίσει Όσκαρ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η δυναμική, όμως, άλλαξε όταν ο ίδιος είπε πρόσφατα ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται» πια για το μπαλέτο ή την όπερα.

Προφανώς δεν περίμενε ότι οι άνθρωποι θα ενδιαφερθούν τόσο πολύ για τα σχόλιά του ώστε να ξεσπάσει σάλος, ωστόσο έκανε μεγάλο λάθος. Αποδείχθηκε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ έντονα συναισθήματα για το μπαλέτο και την όπερα, αλλά ακόμη περισσότερο για τον ίδιο τον Σαλαμέ.

«Είναι εντελώς ανόητος», δήλωσε ο κριτικός θεάτρου και παρουσιαστής καλλιτεχνικών εκπομπών Ian Brown στο BBC Radio London το Σάββατο. «Απλά τον θεωρώ γελοίο και υποψιάζομαι ότι αυτό θα γυρίσει μπούμερανγκ εναντίον του».

Εν τω μεταξύ, το podcast The Spill ονόμασε το νέο του επεισόδιο «Γιατί τελειώσαμε επίσημα με τον Τιμοτέ Σαλαμέ» και έθεσε το ερώτημα: «Έχει τελειώσει επίσημα η εποχή του Τιμοτέ;»

«Γ***το, μόλις εκτέθηκα χωρίς λόγο»

Τα σχόλια του Σαλαμέ μπορεί να ήταν λανθασμένα, αλλά τα «αδικήματά» του είναι σχετικά ήσσονος σημασίας σε σύγκριση με ορισμένα από τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί στο Χόλιγουντ όλα αυτά τα χρόνια.

Σε μια μακρά συνέντευξη τον περασμένο μήνα με τον Μάθιου Μακόναχι, τον κινηματογραφικό του πατέρα από την ταινία Interstellar του 2014, ο Σαλαμέ προσπαθούσε προφανώς να τονίσει ότι δεν ήθελε το σινεμά να γίνει μια δραστηριότητα μειοψηφίας.

«Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα ή σε πράγματα όπου είναι σαν να λένε: "Κρατήστε αυτό το πράγμα ζωντανό, ακόμα κι αν κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτό"», είπε.

«Με όλο το σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας», πρόσθεσε βιαστικά, συνειδητοποιώντας πώς θα μπορούσαν να εκληφθούν τα λόγια του. «Γ***το, μόλις εκτέθηκα χωρίς λόγο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Οι καλλιτέχνες και οι εταιρείες μπαλέτου και όπερας αντέδρασαν έντονα.

Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν έξυπνα την όλη κατάσταση, με την Όπερα του Σιάτλ να προσφέρει 14% έκπτωση στα εισιτήρια για την Κάρμεν με τον κωδικό TIMOTHEE. «Timmy, μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις και εσύ», είπαν.

Η όπερα και το μπαλέτο έχουν αφοσιωμένο κοινό, αλλά η άποψη του Chalamet μπορεί να έχει κάποια βάση, επισημαίνει ο Ian Youngs του BBC.

Μια επίσημη έρευνα για τη συμμετοχή στις τέχνες στις ΗΠΑ, που διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια, έδειξε ότι μόνο το 0,7% του πληθυσμού πήγε στην όπερα τουλάχιστον μία φορά το 2022, σε σύγκριση με το 2,2% το 2017. Το μπαλέτο και άλλες ζωντανές παραστάσεις χορού σημείωσαν πτώση από 8,2% σε 4,7% κατά την ίδια περίοδο.

Αν και ορισμένοι κατηγόρησαν τον Σαλαμέ ότι επιτέθηκε σε ευάλωτους, ο ίδιος μίλησε πιθανώς από θέση γνώσης, καθώς στο παρελθόν έχει μιλήσει με ενθουσιασμό για τη γιαγιά, τη μητέρα και την αδελφή του, οι οποίες είναι όλες χορεύτριες.

Η χρονική στιγμή των σχολίων του πιθανώς συνέβαλε στην αρνητική αντίδραση, καθώς πλησιάζουν τα Όσκαρ και ο Σαλαμέ είναι υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ταινία Marty Supreme.

Έκανε τις δηλώσεις πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες και τράβηξαν την προσοχή στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, ενώ οι αντιδράσεις αυξάνονταν καθώς προχωρούσε η εβδομάδα.

Το γεγονός ότι συνέπεσε με το τέλος της ψηφοφορίας για τα Όσκαρ μπορεί να ήταν ή να μην ήταν σύμπτωση. Το Club Chalamet, ο μεγαλύτερος λογαριασμός θαυμαστών του, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια «εκστρατεία δυσφήμισης» για να μειώσει τις πιθανότητές του.

Απώλεια δυναμικής

Ο επικεφαλής του γραφείου του Variety στο Λονδίνο, Alex Ritman, λέει ότι η διαμάχη κορυφώθηκε μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας για τα Όσκαρ την Πέμπτη, οπότε πιθανότατα δεν θα έχει «μεγάλη επίδραση» στο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, η κατάσταση είχε ήδη αρχίσει να στρέφεται εναντίον του Σαλαμέ στην κούρσα για τα Όσκαρ, αφού δεν κατάφερε να κερδίσει δύο από τα μεγαλύτερα και πιο πρόσφατα βραβεία «προθέρμανσης» - στα Baftas και στα Actors Awards.

«Είναι θέμα δυναμικής καθώς φτάνεις στην τελική ευθεία και βλέπεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα», λέει ο Ritman. «Ήταν προφανώς το φαβορί για πολύ καιρό, και όταν άρχισαν να γίνονται όλες οι διαφορετικές τελετές απονομής βραβείων η μία μετά την άλλη, κατάλαβες πώς έχουν τα πράγματα».

Ο Σαλαμέ έχασε για λίγο την ευκαιρία να γίνει ο νεότερος νικητής Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού πέρυσι και, έχοντας πρόσφατα συμπληρώσει τα 30, θα είναι ο δεύτερος νεότερος νικητής αν σηκώσει το χρυσό αγαλματίδιο αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Είπε κάτι ενδιαφέρον αντί για τις ίδιες ανούσιες, ασφαλείς απαντήσεις»

Η Rehna Azim, συντάκτρια βραβείων για το Movie Marker, είναι στην «ομάδα του Τιμοτέ».

«Νομίζω ότι είναι καλό που ο Τιμοτέ είπε κάτι ενδιαφέρον αντί για τις ίδιες ανούσιες, ασφαλείς απαντήσεις που δίνουν πολλοί ηθοποιοί», λέει. «Νομίζω ότι πρέπει να πάρει το Όσκαρ του. Νομίζω ότι το αξίζει.

«Είναι πολύ καλός με τους θαυμαστές του, είναι εξαιρετικός ηθοποιός και πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι ένας ενδιαφέρων ηθοποιός – και θα ήταν κρίμα να χαθεί αυτό επειδή μερικοί άνθρωποι στο διαδίκτυο τον κριτικάρουν επειδή είναι "κουλ" να τον κριτικάρουν».

