ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Οι δημιουργίες του Αρμάνι συναντούν τον Καραβάτζιο και τον Ραφαήλ

Η Πινακοθήκη Brera στο Μιλάνο εκθέτει δημιουργίες του Ιταλού σχεδιαστή στο πλευρό μερικών αριστουργημάτων κορυφαίων Ιταλών ζωγράφων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook
0

Η έκθεση «Giorgio Armani, Milano, per amore» στην Πινακοθήκη Brera καλωσόρισε το κοινό εχθές, μόλις μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή σε ηλικία 91 ετών.

Περιλαμβάνοντας 129 δημιουργίες του Αρμάνι από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα, η έκθεση τοποθετεί τα έργα του ανάμεσα σε διάσημα ιταλικά αριστουργήματα προσωπικοτήτων όπως ο Ραφαήλ και ο Καραβάτζιο.

Αποτελεί μέρος μιας σειράς εκδηλώσεων της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου που είχαν προγραμματιστεί πριν από τον θάνατο του Αρμάνι, με στόχο να αναδείξουν τη μετασχηματιστική του επίδραση στον κόσμο της μόδας.

«Από την αρχή, ο Άρμανι έδειξε απόλυτη αυστηρότητα αλλά και ταπεινότητα που δεν είναι συνηθισμένη σε μεγάλες προσωπικότητες της μόδας», δήλωσε ο διευθυντής της πινακοθήκης, Angelo Crespi. «Πάντα έλεγε ότι δεν θέλει να έρθει σε άμεσο διάλογο με μεγάλα αριστουργήματα, όπως ο Ραφαήλ, ο Μαντένια, ο Καραβάτζιο και ο Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα.»

Η έκθεση στοχεύει στη δημιουργία μιας συμβίωσης με τα έργα τέχνης, με τα επιλεγμένα ρούχα να αντανακλούν τη διάθεση κάθε αίθουσας χωρίς να διακόπτουν τη ροή της μουσειακής εμπειρίας, με τον ίδιο τρόπο που ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήθελε πάντα τα ρούχα του να αναδεικνύουν και όχι να επισκιάζουν τον άνθρωπο.

«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/Giorgio Armani
«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/Giorgio Armani
«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/Giorgio Armani
«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/Giorgio Armani
«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/Giorgio Armani

Ένα μακρύ μπλε ασύμμετρο φόρεμα με κορμάκι που φορέθηκε από την Juliette Binoche στις Κάννες το 2016 αντικατοπτρίζει αρμονικά το μπλε στο πορτρέτο του Giovanni Bellini του 1510, «Madonna and Child».

«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/Giorgio Armani

Σε έναν τοίχο απέναντι από τον πίνακα του Ραφαήλ «Ο Γάμος της Παρθένου» βρίσκονται τρία φορέματα. Το διάσημο σακάκι με μαλακούς ώμους που φόρεσε ο Ρίτσαρντ Γκιρ στο American Gigolo, πιθανώς το ρούχο που καθιέρωσε τον Αρμάνι παγκοσμίως, τοποθετείται ανάμεσα σε τοιχογραφία του Donato Bramante.

«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/Giorgio Armani
«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/Giorgio Armani
«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Δημιουργίες του Αρμάνι στο πλευρό του Καραβάτζιο και του Ραφαήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/Giorgio Armani

Κάθε επιλογή στην έκθεση υπογραμμίζει τη διαχρονικότητα της μόδας του Αρμάνι.

Ο ίδιος ο Ιταλός σχεδιαστής εμφανίζεται σε ένα T-shirt στην τελευταία αίθουσα, απέναντι από τον εμβληματικό πίνακα της Brera «Il Bacio» του Francesco Hayez.

«Καθώς περιφέρομαι, σκέφτομαι ότι θα ήταν πολύ περήφανος», δήλωσε η Anoushka Borghesi, παγκόσμια διευθύντρια επικοινωνίας του οίκου μόδας Armani. 

Η έκθεση στην Πινακοθήκη Brera θα διαρκέσει έως τις 11 Ιανουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από euronews.com

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Η μόδα προσφέρει μια αίσθηση χαράς σε δύσκολους καιρούς» - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του

Πολιτισμός / «Η μόδα προσφέρει μια αίσθηση χαράς σε δύσκολους καιρούς» - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του

Λίγες ώρες πριν την επίδειξή του στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου το 2024, ο Τζόρτζιο Αρμάνι μίλησε για όλα όσα η μόδα αντιπροσωπεύει για τον ίδιο και το τι μπορεί να προσφέρει μέσω αυτής στον κόσμο
LIFO NEWSROOM
Τζόρτζιο Αρμάνι: Στη μεγάλη οθόνη η ζωή του «βασιλιά της μόδας»

Πολιτισμός / Τζόρτζιο Αρμάνι: Η ζωή του «βασιλιά της μόδας» μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν η φιλόδοξη παραγωγή θα εστιάσει μόνο στην επαγγελματική πορεία του σχεδιαστή στις πασαρέλες και το κόκκινο χαλί ή αν θα συμπεριλάβει και την προσωπική του ζωή
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Πολιτισμός / Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Η μαρμάρινη κεφαλή ανακαλύφθηκε το 2003 σε ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα κοντά στο θέατρο και την αγορά της αρχαίας Χερσόνησου, κατά τις ανασκαφές σε κατοικία ύψους 718 τετραγωνικών μέτρων
LIFO NEWSROOM
Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Πολιτισμός / Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Το 2025 σηματοδοτεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Mulatu Plays Mulatu, που ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο και Αντίς Αμπέμπα, με τη συμμετοχή big band και παραδοσιακών Αιθιόπων μουσικών
LIFO NEWSROOM
Κλαούντια Καρντινάλε: «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω»

Πολιτισμός / «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω» - Η Κλαούντια Καρντινάλε σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις

Η Iταλίδα ηθοποιός, που μεσουράνησε τη δεκαετία του '60, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια - Μέχρι πρόσφατα δήλωνε πως δεν θέλει να σταματήσει να δουλεύει και πως η συμμετοχή σε 135 ταινίες δεν είναι αρκετές
LIFO NEWSROOM
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζέσικα Τσαστέιν και Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ντι Κάπριο, Τσαστέιν και Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Η σπαρταριστή πολιτική κωμωδία του Πολ Τόμας Άντερσον, η νέα προκλητική δουλειά του Μισέλ Φράνκο και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Ελληνίδας δημιουργού ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Πολιτισμός / Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Γεννημένη στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938, η Κλαούντια Καρντινάλε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς, μεταξύ των οποίων οι Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντ Μπρουκς, Ανρί Βερνέιγ και Σέρτζιο Λεόνε.
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Η pop star επιστρέφει στους κινηματογράφους και αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό

Πολιτισμός / Τέιλορ Σουίφτ: Η pop star επιστρέφει στους κινηματογράφους και αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό

Έντεκα ημέρες απομένουν μέχρι την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ με την ίδια να ετοιμάζει ένα πάρτι κυκλοφορίας που θα προβληθεί στους κινηματογράφους
LIFO NEWSROOM
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Τα εγγόνια του μοιράζονται σπάνιες φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα μετά τον θάνατό του

Πολιτισμός / Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Τα εγγόνια του μοιράζονται σπάνιες φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα μετά τον θάνατό του

Ο θρυλικός ηθοποιός έφυγε σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο μια καριέρα γεμάτη αριστουργήματα, αλλά και την αγάπη της οικογένειάς του που αναδεικνύει την πιο προσωπική του πλευρά
LIFO NEWSROOM
 
 