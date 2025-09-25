«Giorgio Armani: Milano, per amore»: Οι δημιουργίες του Αρμάνι συναντούν τον Καραβάτζιο και τον Ραφαήλ

Η έκθεση «Giorgio Armani, Milano, per amore» στην Πινακοθήκη Brera καλωσόρισε το κοινό εχθές, μόλις μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή σε ηλικία 91 ετών.

Περιλαμβάνοντας 129 δημιουργίες του Αρμάνι από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα, η έκθεση τοποθετεί τα έργα του ανάμεσα σε διάσημα ιταλικά αριστουργήματα προσωπικοτήτων όπως ο Ραφαήλ και ο Καραβάτζιο.

Αποτελεί μέρος μιας σειράς εκδηλώσεων της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου που είχαν προγραμματιστεί πριν από τον θάνατο του Αρμάνι, με στόχο να αναδείξουν τη μετασχηματιστική του επίδραση στον κόσμο της μόδας.

«Από την αρχή, ο Άρμανι έδειξε απόλυτη αυστηρότητα αλλά και ταπεινότητα που δεν είναι συνηθισμένη σε μεγάλες προσωπικότητες της μόδας», δήλωσε ο διευθυντής της πινακοθήκης, Angelo Crespi. «Πάντα έλεγε ότι δεν θέλει να έρθει σε άμεσο διάλογο με μεγάλα αριστουργήματα, όπως ο Ραφαήλ, ο Μαντένια, ο Καραβάτζιο και ο Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα.»

Η έκθεση στοχεύει στη δημιουργία μιας συμβίωσης με τα έργα τέχνης, με τα επιλεγμένα ρούχα να αντανακλούν τη διάθεση κάθε αίθουσας χωρίς να διακόπτουν τη ροή της μουσειακής εμπειρίας, με τον ίδιο τρόπο που ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήθελε πάντα τα ρούχα του να αναδεικνύουν και όχι να επισκιάζουν τον άνθρωπο.

Ένα μακρύ μπλε ασύμμετρο φόρεμα με κορμάκι που φορέθηκε από την Juliette Binoche στις Κάννες το 2016 αντικατοπτρίζει αρμονικά το μπλε στο πορτρέτο του Giovanni Bellini του 1510, «Madonna and Child».

Σε έναν τοίχο απέναντι από τον πίνακα του Ραφαήλ «Ο Γάμος της Παρθένου» βρίσκονται τρία φορέματα. Το διάσημο σακάκι με μαλακούς ώμους που φόρεσε ο Ρίτσαρντ Γκιρ στο American Gigolo, πιθανώς το ρούχο που καθιέρωσε τον Αρμάνι παγκοσμίως, τοποθετείται ανάμεσα σε τοιχογραφία του Donato Bramante.

Κάθε επιλογή στην έκθεση υπογραμμίζει τη διαχρονικότητα της μόδας του Αρμάνι.

Ο ίδιος ο Ιταλός σχεδιαστής εμφανίζεται σε ένα T-shirt στην τελευταία αίθουσα, απέναντι από τον εμβληματικό πίνακα της Brera «Il Bacio» του Francesco Hayez.

«Καθώς περιφέρομαι, σκέφτομαι ότι θα ήταν πολύ περήφανος», δήλωσε η Anoushka Borghesi, παγκόσμια διευθύντρια επικοινωνίας του οίκου μόδας Armani.

Η έκθεση στην Πινακοθήκη Brera θα διαρκέσει έως τις 11 Ιανουαρίου 2026.

