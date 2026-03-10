ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο George Michael επιστρέφει με ένα χαμένο φιλμ από την εποχή του Faith

Η χαμένη κινηματογραφική καταγραφή της περιοδείας Faith επιστρέφει αποκατεστημένη στις αίθουσες, φωτίζοντας τη στιγμή που ο George Michael περνούσε οριστικά στη μεγάλη solo φάση του.

The LiFO team
The LiFO team
Ο George Michael επιστρέφει με ένα χαμένο φιλμ από την εποχή του Faith Facebook Twitter
George Michael: The Faith Tour / Mercury Studios Φωτογραφία: Chris Cuffaro
0

Ένα χαμένο κινηματογραφικό ντοκουμέντο από την εποχή του Faith ετοιμάζεται να βγει στις αίθουσες αργότερα μέσα στο 2026, μαζί με ένα νέο live album με 18 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις.

Το George Michael: The Faith Tour αντλείται από υλικό που γυρίστηκε στο Παρίσι, στη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας Faith το 1988, από τη στιγμή δηλαδή που ο George Michael άφηνε πίσω του οριστικά το στάτους του pop ειδώλου και εδραιωνόταν ως solo star πρώτης γραμμής.

Ο George Michael επιστρέφει με ένα χαμένο φιλμ από την εποχή του Faith Facebook Twitter
George Michael: The Faith Tour / Mercury Studios Φωτογραφία: Chris Cuffaro

Πίσω από το project βρίσκονται η George Michael Entertainment και η Mercury Studios, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Andy Morahan και David Austin, δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του τραγουδιστή. Στην κινηματογραφική έκδοση θα προηγείται και ένα νέο short film της Mary McCartney, με αδημοσίευτο υλικό και ανέκδοτη συνέντευξη του Michael.

Παράλληλα θα κυκλοφορήσει και το live album The Faith Tour, με 18 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από το ρεπερτόριό του. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε ο διανομέας ούτε οι ακριβείς ημερομηνίες κυκλοφορίας ανά χώρα, αλλά η έξοδος προγραμματίζεται για αργότερα μέσα στη χρονιά.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τζορτζ Μάικλ: Η ζωή και τα σκοτάδια του σε μια βιογραφία

Βιβλίο / Τζορτζ Μάικλ: Η ζωή και τα σκοτάδια του σε μια βιογραφία

Πεθαίνει σαν σήμερα ένα μεγάλο είδωλο της ποπ. Στο βιβλίο «George Michael - Η ζωή του» ο Τζέιμς Γκάβιν δεν μιλάει μόνο για τις κρυφές πτυχές του μεγαλύτερου ειδώλου της ποπ αλλά και για την αδυναμία του να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα, κάτι που μετέτρεψε το πάρτι της ζωής του σε πραγματική τραγωδία.
ΤΙΝΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

10.000 συγγραφεις κυκλοφορησαν ενα αδειο βιβλιο διαμαρτυρομενοι για την AI

Πολιτισμός / 10.000 συγγραφείς κυκλοφόρησαν ένα άδειο βιβλίο διαμαρτυρόμενοι για την ΑΙ

Το Don’t Steal This Book, ένα «άδειο» βιβλίο με τα ονόματα περισσότερων από 10.000 συγγραφέων, κυκλοφόρησε ως διαμαρτυρία για τη χρήση έργων από εταιρείες AI χωρίς άδεια. Η κίνηση έρχεται τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει αλλαγές στο καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων.
THE LIFO TEAM
Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ξανανοίγει τη συζήτηση για τα όρια της πολιτισμικής ουδετερότητας

Διεθνή / Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ανοίγει νέο κύκλο αντιδράσεων

Η απόφαση της Venice Biennale να συμπεριλάβει ξανά τη Ρωσία στις εθνικές συμμετοχές του 2026 άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων από το Κίεβο, από Ευρωπαίους πολιτικούς και από τον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο.
THE LIFO TEAM
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / Λίνα Μενδώνη: Παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή

Το έργο αποτελεί μέρος της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του πολιτισμού και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
THE LIFO TEAM
ΚΛΕΙΔΙ ΣΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Σημαντικά ευρήματα από την ανασκαφή στο Κλειδί Σαμικού

Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν στοιχεία για τη λειτουργία αρχαίου ναού του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς και πλήθος αντικειμένων που ενισχύουν την υπόθεση ότι ένας από τους χώρους του χρησιμοποιούνταν ως αρχείο
THE LIFO TEAM
 
 