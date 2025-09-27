Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι 7 πιο εμβληματικές στιγμές του στον κινηματογράφο

Από τον Ρίτσαρντ Γκιρ στον «American Gigolo» μέχρι τον Μπρους Γουέιν στο «The Dark Knight», οι δημιουργίες του Τζόρτζιο Αρμάνι άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στη μεγάλη οθόνη. Ο Ιταλός σχεδιαστής έντυσε γκάνγκστερ και χρηματιστές, τεχνολογικούς οραματιστές και υπερήρωες, δίνοντας στους χαρακτήρες μια εικόνα που συνδύαζε δύναμη, κομψότητα και κινηματογραφική λάμψη.

Για πέντε δεκαετίες στο τιμόνι του οίκου που φέρει το όνομά του, ο Αρμάνι δεν υπήρξε μόνο ο πρωτοπόρος του «power suit». Υπήρξε και ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Χόλιγουντ, με περισσότερες από 200 συνεργασίες που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο το σινεμά απεικονίζει το στυλ και την εξουσία.

American Gigolo (1980)

Ο Τζούλιαν Κέι, ο ζιγκολό που υποδύεται ο Ρίτσαρντ Γκιρ στο δράμα του Πολ Σρέιντερ, είναι η ενσάρκωση του άνδρα Αρμάνι: χαλαρός, εκλεπτυσμένος και πάντα αψεγάδιαστα ντυμένος. Ο σχεδιαστής, μόλις πέντε χρόνια μετά την ίδρυση του οίκου του, ανέλαβε να δημιουργήσει ολόκληρη τη γκαρνταρόμπα του πρωταγωνιστή.

Η ταινία χάρισε στον Αρμάνι διεθνή αναγνώριση και άλλαξε για πάντα την ανδρική ένδυση. Το κοστούμι μεταμορφώθηκε από άκαμπτο εργασιακό ένδυμα σε κάτι ανάλαφρο, ευέλικτο και εξαιρετικά κομψό. Συμπληρωματικά εμφανίζονται πουκάμισα φορεμένα ανοιχτά μέχρι το στήθος, καλοσιδερωμένα χακί παντελόνια και ένα παλτό από κασμίρι σε καμηλό απόχρωση με ζώνη, μια δημιουργία που συνδύαζε την ιταλική δεξιοτεχνία με την κλασική χολιγουντιανή λάμψη.

Farewell to Giorgio Armani. His work styling Richard Gere for Paul Schrader's American Gigolo (1980) was a watershed moment for modern everyday tailoring; a real shift into the modern world, and that's before everything else he did to revolutionise dressing for men. pic.twitter.com/X2VA5PwQPK — Adam Scovell (@AdamScovell) September 4, 2025

Goodfellas (1990)

Στο έπος του Μάρτιν Σκορσέζε για την άνοδο και την πτώση του Χένρι Χιλ, ο Αρμάνι έντυσε τους μαφιόζους με κοστούμια που απέδωσαν την ψυχή του υποκόσμου της Νέας Υόρκης. Οι γραμμές τους συνδύαζαν την κομψότητα με τη χλιδή που κρύβει σήψη, αποτυπώνοντας τέλεια το περιβάλλον όπου κινούνταν οι ήρωες.

Η συνεργασία του Ιταλού σχεδιαστή με τον Σκορσέζε εξελίχθηκε σε στενή σχέση αλληλοεκτίμησης. Την ίδια χρονιά, ο σκηνοθέτης γύρισε το ντοκιμαντέρ Made in Milan, αφιερωμένο στον Αρμάνι. Εκεί παρουσίασε τη δημιουργική του διαδικασία και τίμησε έναν δημιουργό που είχε ήδη αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην κινηματογραφική μόδα.

The Dark Knight (2008)

Ο Κρίστιαν Μπέιλ ως Μπρους Γουέιν δεν εντυπωσίασε μόνο με τη μυστική του ταυτότητα, αλλά και με τα καλοραμμένα κοστούμια Αρμάνι. Στο blockbuster του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Κρίστιαν Μπέιλ ενσάρκωσε τον δισεκατομμυριούχο ήρωα μέσα από μια γκαρνταρόμπα με δίκουμπα σακάκια με πέτο, έντονες επωμίδες και λεπτές μεταξωτές γραβάτες. Τα κοστούμια δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τη βραβευμένη κοστομίστρια Λίντι Χέμινγκ, δίνοντας στον Γουέιν την ακριβή εικόνα του πανίσχυρου μεγιστάνα.

Η συνεργασία συνεχίστηκε και στο The Dark Knight Rises, όπου ο Αρμάνι έντυσε όχι μόνο τον Μπέιλ αλλά και τους Μάικλ Κέιν, Γκάρι Όλντμαν και Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ. Έτσι, η υπογραφή του Ιταλού σχεδιαστή έδωσε ενιαία αισθητική σε ολόκληρο το σύμπαν του Νόλαν, μετατρέποντας τα κοστούμια σε βασικό στοιχείο της κινηματογραφικής αφήγησης.

The Social Network (2010)

Όταν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ανέλαβε να ενσαρκώσει τον Σον Πάρκερ, ιδρυτή του Napster, έκανε ό,τι μπορούσε για να μπει στον ρόλο. Έφτασε μέχρι το κατάστημα Αρμάνι στο Μπέβερλι Χιλς για δοκιμές κοστουμιών, ακολουθώντας τα βήματα του ίδιου του Πάρκερ, που είχε όλα του τα ρούχα ραμμένα κατά παραγγελία από τον Ιταλό σχεδιαστή. Όπως εξήγησε η κοστομίστρια Ζακλίν Γουέστ, η αυθεντικότητα ήταν βασικό ζητούμενο και ο Τίμπερλεϊκ το τήρησε κυριολεκτικά.

Στην ταινία, τα άψογα σακάκια συνδυάζονται με T-shirt και τζιν, συνθέτοντας την εικόνα του νέου τεχνοεπιχειρηματία. Η λεπτομέρεια που ολοκληρώνει την εμφάνιση είναι οι εσωτερικές ετικέτες, ραμμένες στο χέρι, με την ένδειξη «Giorgio Armani for Sean Parker». Μια μικρή πινελιά που έδωσε ρεαλισμό στον χαρακτήρα και ανέδειξε την προσήλωση του Αρμάνι στη λεπτομέρεια.

The Wolf of Wall Street (2013)

Όταν η τρεις φορές βραβευμένη με Όσκαρ κοστομίστρια Σάντι Πάουελ κλήθηκε να βρει αυθεντικά κοστούμια-σύμβολα εξουσίας της δεκαετίας του ’90 για τη σάτιρα του Μάρτιν Σκορσέζε πάνω στον καπιταλισμό, στράφηκε κατευθείαν στα αρχεία του Αρμάνι. Ο ίδιος ο σχεδιαστής της έδωσε προνομιακή πρόσβαση, επιτρέποντάς της να αντλήσει έμπνευση από τα κλασικά του σταυρωτά κοστούμια με ρίγες.

Δύο από τις δημιουργίες του εμφανίζονται στην ταινία: ένα κοστούμι σε ανοιχτό γκρι και ένα σε ναυτικό μπλε, που ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο φορά με χαρακτηριστική άνεση στον ρόλο του Τζόρνταν Μπέλφορτ. Τα υπόλοιπα κομμάτια ράφτηκαν ειδικά για την παραγωγή από την ίδια την Πάουελ σε συνεργασία με τον διάσημο Νεοϋορκέζο ράφτη Λέοναρντ Λογκσντέιλ.

Inglourious Basterds (2009)

Τι φορά ο υπολοχαγός Άλντο Ρέιν όταν πηγαίνει σε μια πρεμιέρα όπου σκοπεύει να δολοφονήσει τον Χίτλερ και τους συνεργάτες του; Μα φυσικά, Αρμάνι. Στο φινάλε της μαύρης κωμωδίας του Κουέντιν Ταραντίνο, ο σχεδιαστής δημιούργησε για τον Μπραντ Πιτ ένα λευκό σμόκιν σακάκι με μυτερά πέτα.

Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με κόκκινο γαρύφαλλο στο πέτο, λευκό μαντίλι, μαύρο παπιγιόν και μαργαριταρένια μανικετόκουμπα. Ένα κομψό σύνολο που απομακρύνει τον Ρέιν από τη φθαρμένη στρατιωτική του στολή και τον τοποθετεί σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία Τζέιμς Μποντ, λίγο πριν το αιματηρό φινάλε που ακολουθεί.

Sean Connery as James Bond in Goldfinger, 1964 / Harrison Ford as Indiana Jones in The Temple of Doom, 1984 / Brad Pitt as Lt. Aldo Raine in Inglourious Basterds, 2009 pic.twitter.com/u1HCoUZ5sr — Bobby Castro (@BobbyCastro1994) September 29, 2020

A Most Violent Year (2014)

Η Νέα Υόρκη του 1981 αποτελεί το σκηνικό για το σκοτεινό δράμα του Τζ. Κ. Τσάντορ, όπου η Τζέσικα Τσαστέιν και ο Όσκαρ Άιζακ υποδύονται την Άννα και τον Άμπελ Μοράλες, ένα ζευγάρι που παλεύει να κρατήσει ζωντανή την επιχείρηση του. Η ταινία δίνει έμφαση στην αντιπαράθεση ανάμεσα στη φιλοδοξία και στη διαφθορά, και η εμφάνιση της Άννας είναι κεντρικό στοιχείο αυτής της δυναμικής.

Η συνεργασία προέκυψε από τη φιλία του Αρμάνι με την Τσαστέιν, την οποία είχε ντύσει σε μεγάλες εμφανίσεις όπως τα Όσκαρ και οι Χρυσές Σφαίρες, και πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με την κοστομίστρια Κάσια Βάλιτσκα-Μαϊμόνε. Ο σχεδιαστής ανέλαβε να δημιουργήσει το μεγαλύτερο μέρος της γκαρνταρόμπας της ηθοποιού, προσφέροντας ρούχα που αναδεικνύουν την εξουσία και την αποφασιστικότητά της.

Η Άννα εμφανίζεται με εφαρμοστά φορέματα σε βαθιές αποχρώσεις, μεταξωτές μπλούζες δεμένες με φιόγκους και αξεσουάρ που παραπέμπουν σε άλλη εποχή. Το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι είναι ένα λευκό παλτό με έντονους ώμους και στενή μέση, το οποίο λειτουργεί ως δηλωτικό σύμβολο ισχύος και καθιστά την ηρωίδα την κυρίαρχη παρουσία σε κάθε χώρο.

