Λος Άντζελες: Ο παρουσιαστής των Όσκαρ, Κόναν Ο'Μπράιεν, έστρωσε το κόκκινο χαλί

Ο Κόναν Ο'Μπράιεν θα παρουσιάσει τα Όσκαρ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Τα Όσκαρ 2026 βρίσκονται όλο και πιο κοντά με τον παρουσιαστή Κόναν Ο'Μπράιεν να δίνει το παρών στην εκδήλωση για το στρώσιμο του κόκκινου χαλιού.

Μάλιστα ο Ο'Μπράιεν έδωσε και τη δική του βοήθεια στη διαδικασία.

Ο Κόναν Ο'Μπράιεν θα είναι παρουσιαστής των βραβείων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Κόναν Ο' Μπράιεν στρώνει το κόκκινο χαλί για τα Όσκαρ 2026

Η επιστροφή του κωμικού ανακοινώθηκε λιγότερο από ένα μήνα μετά τα Όσκαρ του 2025.

Ο Ο'Μπράιεν δήλωσε στο New Yorker τον Φεβρουάριο ότι πηγαίνει σε stand-up παραστάσεις για να βρει υλικό για το σόου.

«Μεγάλωσα βλέποντας τον Μπομπ Χόουπ και τον Τζόνι Κάρσον να το κάνουν. Είναι λοιπόν πολύ ωραίο να συνδέεσαι με κάτι τέτοιο. Όπως γνωρίζετε, με ενδιαφέρει πολύ η ιστορία, και αυτό το πράγμα υπάρχει εδώ και εκατό χρόνια - σχεδόν εκατό χρόνια - οπότε ας το διασκεδάσουμε, αυτή είναι η στάση μου», ανέφερε.

Τα φαβορί 

Η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες, φτάνοντας τις 16, συμπεριλαμβανομένων υποψηφιοτήτων για τους ηθοποιούς της ταινίας.

Η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον ακολούθησε με 13 υποψηφιότητες και η ταινία «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί, με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ, απέσπασε 9 υποψηφιότητες.

