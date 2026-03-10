Gus Van Sant: Οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι δεν είδαν το ίδιο πράγμα στον Luigi Mangione

Για τον Gus Van Sant, η υπόθεση Luigi Mangione δεν έδειξε μόνο μια πράξη βίας, αλλά και το πόσο διαφορετικά τη διάβασαν οι γενιές. Ο σκηνοθέτης συνδέει αυτή τη διαφορά με το κλίμα μέσα στο οποίο θα βγει η νέα του ταινία Dead Man's Wire.

Μιλώντας στον Guardian, ο Van Sant είπε ότι ένας νεότερος συνεργάτης του, τότε γύρω στα 25, του είχε πει πως θα έπρεπε να στηθεί άγαλμα του Mangione στο Central Park. Για τον ίδιο, αυτή η αντίδραση αποκάλυψε ένα καθαρό χάσμα ανάμεσα σε νεότερους και μεγαλύτερους: από τη μία όσοι είδαν στην υπόθεση έναν αντιήρωα που στράφηκε εναντίον του συστήματος και από την άλλη όσοι τη διάβασαν απλώς ως μια πράξη δολοφονίας.

Ο παραλληλισμός δεν ήταν τυχαίος. Ο Van Sant συνέδεσε την υπόθεση Mangione με το Dead Man's Wire, μια ταινία βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Tony Kiritsis, ο οποίος το 1977 κράτησε όμηρο έναν υπάλληλο εταιρείας στεγαστικών δανείων, πιστεύοντας ότι το σύστημα είχε στραφεί εναντίον του. Ο σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι, από τη στιγμή που η υπόθεση Mangione πήρε τέτοια δημοσιότητα, ήταν σαφές πως θα επηρέαζε και τον τρόπο με τον οποίο θα προσλάμβανε το κοινό τη νέα του ταινία.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο της παρέμβασής του. Ο Van Sant δεν μιλά μόνο για μια ποινική υπόθεση ή για μια πράξη βίας, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο μια ιστορία "μικρού ανθρώπου εναντίον του συστήματος" διαβάζεται αλλιώς από γενιά σε γενιά. Η ίδια ιστορία μπορεί να ιδωθεί είτε ως εξέγερση είτε ως αδιαπραγμάτευτο έγκλημα, ανάλογα με το βλέμμα που πέφτει πάνω της.

Στην ίδια συνέντευξη, ο σκηνοθέτης στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η εικόνα του Mangione λειτούργησε μέσα στη δημόσια σφαίρα, λέγοντας ότι η ελκυστική του εμφάνιση έπαιξε ρόλο στην ένταση της αντίδρασης και στη δημιουργία ενός ιδιότυπου fandom γύρω από την υπόθεση. Ετσι, το σχόλιό του ακουμπά και κάτι ευρύτερο: το πώς τα media, η ποπ κουλτούρα και η προβολή μπορούν να μετατρέψουν μια πράξη βίας σε πολιτισμικό σύμβολο.

Το Dead Man's Wire δεν παρουσιάζεται, λοιπόν, απλώς ως ένα ακόμη true crime δράμα. Μέσα από τα λόγια του Van Sant, εμφανίζεται ήδη ως μια ταινία που θα συναντήσει ένα κοινό πιο διχασμένο, πιο καχύποπτο και ίσως πιο πρόθυμο να διαβάσει την οργή απέναντι στο σύστημα ως ηρωισμό. Και αυτό από μόνο του λέει κάτι όχι μόνο για την ταινία, αλλά και για το κλίμα της εποχής.