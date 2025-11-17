Λόρενς, Στόουν και Εσκόλα ετοιμάζουν ταινία για τη Miss Piggy

Η Miss Piggy πρόκειται να απολαύσει την περιποίηση μιας πραγματικής κινηματογραφικής σταρ, χάρη στις Τζένιφερ Λόρενς και Έμα Στόουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, μία ταινία μεγάλου μήκους για τη διάσημη ντίβα των Muppets βρίσκεται σε εξέλιξη στη Disney.

Η Λόρενς και η Στόουν θα αναλάβουν χρέη παραγωγών, ενώ το σενάριο γράφεται από τον Κόουλ Εσκόλα, δημιουργό του Oh, Mary!.

«Δεν ξέρω αν μπορώ να το ανακοινώσω, αλλά θα το πω… Η Έμα Στόουν κι εγώ ετοιμάζουμε μια ταινία για τη Miss Piggy και ο Κόουλ τη γράφει», αποκάλυψε η Λόρενς στο podcast Las Culturistas με τους Bowen Yang και Matt Rogers.

Όταν οι ενθουσιασμένοι παρουσιαστές ρώτησαν αν η Λόρενς και η Στόουν —μακροχρόνιες φίλες και δύο από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς τους— θα πρωταγωνιστήσουν κιόλας στην ταινία, η Λόρενς απάντησε: «Νομίζω ναι. Πρέπει… Είναι τρελό που δεν έχουμε κάνει ακόμα μια ταινία μαζί.»

Η Λόρενς αποκάλυψε επίσης ότι σκέφτηκε να κάνει το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ με το Oh, Mary!, όπου ηθοποιοί όπως η Jane Krakowski και ο Tituss Burgess έχουν ενσαρκώσει τον ρόλο της Mary Todd Lincoln.

Η ιδιαίτερη αυτή κωμωδία, για την οποία ο Εσκόλα κέρδισε το βραβείο Tony για καλύτερο ηθοποιό σε θεατρικό έργο, παρουσιάζει την πρώην Πρώτη Κυρία ως μια ιστορικά αδαή, αλκοολική, ανερχόμενη τραγουδίστρια καμπαρέ που… επωφελείται σημαντικά από τη δολοφονία του συζύγου της.

«Δεν νομίζω ότι θα τα κατάφερνα [στο θέατρο]… Εκεί είναι όλο το σώμα και η φωνή σου», είπε. «Ο μόνος λόγος που ήθελα να κάνω θέατρο ήταν για να κάνω το Oh, Mary! Μου είπαν: “Είναι οκτώ παραστάσεις την εβδομάδα και έξι εβδομάδες πρόβες.” Και εγώ είπα: “Έχετε παιδικό σταθμό εκεί;” Απλώς δεν θα δούλευε.»

Η Λόρενς αυτή την περίοδο προωθεί την ταινία Die, My Love, ένα ψυχολογικό θρίλερ για έναν γάμο που διαλύεται, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Αν η ταινία της Miss Piggy τελικά υλοποιηθεί, θα είναι η πρώτη της σόλο κινηματογραφική εμφάνιση από τότε που ο Jim Henson - «πατέρας» των Muppets - την παρουσίασε το 1976.

Με πληροφορίες από Guardian