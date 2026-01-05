Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό: Ποιοι αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο Σεν Τροπέ

Σε κλίμα αυστηρής ιδιωτικότητας και χωρίς «εξεζητημένες συμπεριφορές», όπως επιθυμούσαν οι οικείοι της, θα τελεστεί την Τετάρτη στο Σεν Τροπέ η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption και στη συνέχεια στο κοιμητήριο της πόλης, λίγα μέτρα από τη θρυλική La Madrague. Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό και ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό τη λίστα των προσκεκλημένων.

Οι καλεσμένοι έχουν μάλιστα ζητηθεί να μην ανακοινώσουν δημόσια την παρουσία τους, ώστε η αποχαιρετιστήρια στιγμή να μη μετατραπεί σε «κοσμικό γεγονός» ή πολιτική παρέλαση.

Μπριζίτ Μπαρντό: Η οικογένεια

Ο μοναχογιός της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, εγκατεστημένος από τη δεκαετία του 1980 στο Όσλο, αναμένεται να ταξιδέψει στη Γαλλία μαζί με τις δύο κόρες του και τα εγγόνια της Μπαρντό. Η παρουσία τους θεωρείται ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς η σχέση μητέρας-γιου υπήρξε για χρόνια δύσκολη, πριν αποκατασταθεί τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η μικρότερη αδελφή της, Μιζανού, που ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, δεν αναμένεται να παρευρεθεί λόγω ηλικίας και απόστασης, αν και έχει ήδη εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή της.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που αναμένεται να αποχαιρετήσουν την Μπαρντό είναι ο Μαξ Γκουαζίνι, γενικός γραμματέας του Ιδρύματος Μπαρντό, αλλά και ο Chico από τους Gipsy Kings, στενός φίλος της από τη δεκαετία του ’80. Παρών θα είναι επίσης ο Αλέν Μπουγκρέν-Ντιμπούρ, παλιός σύντροφός της και ιστορική μορφή του κινήματος για τα δικαιώματα των ζώων, καθώς και ο Καναδός ακτιβιστής Πολ Γουότσον, που τη συνόδευσε στις πρώτες της διεθνείς καμπάνιες για την προστασία της άγριας ζωής.

Μπριζίτ Μπαρντό: Πολιτικές παρουσίες, και απουσίες

Στο πολιτικό σκέλος, μοναδική επιβεβαιωμένη παρουσία είναι αυτή της Μαρίν Λεπέν, την οποία η Μπαρντό είχε υποστηρίξει ανοιχτά στο παρελθόν. Άλλες πολιτικές παρουσίες παραμένουν αβέβαιες, καθώς το Ίδρυμα επιθυμεί να αποφευχθεί κάθε κομματική χροιά.

Αντίθετα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν θα παραστεί. Οι σχέσεις του με την ηθοποιό είχαν ψυχρανθεί, κυρίως λόγω της διαφωνίας της για ζητήματα που αφορούσαν την προστασία των ζώων. Ούτε η Μπριζίτ Μακρόν αναμένεται να δώσει το παρών.

Παρά τον χαμηλό τόνο, δεν αποκλείεται η παρουσία μουσικής στη λιτή τελετή, ως φόρος τιμής στην ερμηνεύτρια της «La Madrague». Η Μπριζίτ Μπαρντό θα ταφεί στο θαλάσσιο κοιμητήριο του Σεν Τροπέ, απέναντι από το σπίτι που είχε ήδη δωρίσει στο Ίδρυμά της, έναν τελευταίο, σιωπηλό αποχαιρετισμό στο μέρος που η ίδια αποκαλούσε πατρίδα της.

