ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Frida Kahlo και ο Diego Rivera γίνονται σειρά στο Netflix

Η νέα παραγωγή του Netflix θα βασίζεται στο μυθιστόρημα της Claire Berest και θα εστιάζει στη σχέση, τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Frida Kahlo και του Diego Rivera.

The LiFO team
The LiFO team
Η Frida Kahlo και ο Diego Rivera γίνονται σειρά στο Netflix Facebook Twitter
H Φρίντα Κάλο στο νοσοκομείο Inglés το 1950. Courtesy Fundación Televisa Collection and Archive, Φωτο: Juan Guzmán
0

Το Netflix ετοιμάζει νέα σειρά για τη Frida Kahlo και τον Diego Rivera, επιστρέφοντας σε ένα από τα πιο μυθοποιημένα καλλιτεχνικά ζευγάρια του 20ού αιώνα. Στη σκηνοθεσία θα βρίσκονται η Patricia Riggen και ο Gabriel Ripstein.

Η σειρά δεν έχει ακόμη τίτλο και, σύμφωνα με το Variety, θα βασίζεται στο μυθιστόρημα της Claire Berest Rien n'est noir. Το πρότζεκτ θα εστιάζει στη ζωή, τη σχέση και την καλλιτεχνική διαδρομή των δύο δημιουργών, επιχειρώντας να φωτίσει πώς οι πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις της εποχής επηρέασαν τόσο το έργο τους όσο και τον δεσμό τους.

Την παραγωγή υπογράφει η Mónica Lozano, ενώ το πρότζεκτ βασίζεται στο μυθιστόρημα της Claire Berest Rien n'est noir. Head writer της σειράς θα είναι η María Renée Prudencio.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο ότι το Netflix στρέφεται ξανά σε δύο τεράστιες μορφές της μεξικανικής τέχνης, αλλά και ότι επιχειρεί να ξανασυστήσει μια σχέση που έχει γίνει σχεδόν θρύλος: έναν δεσμό όπου ο έρωτας, η σύγκρουση, η πολιτική και η δημιουργία έμειναν από την αρχή μπλεγμένα μεταξύ τους.

Αυτό είναι και το σημείο που μπορεί να δώσει στη σειρά το πραγματικό της βάρος. Οχι μια ακόμη βιογραφική αναπαράσταση, αλλά μια νέα ανάγνωση δύο προσώπων που παραμένουν ζωντανά όχι μόνο στην ιστορία της τέχνης, αλλά και στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Come See Me in the Good Light φέρνει στα Οσκαρ μια ταινία για την αγάπη, την αρρώστια και το φως

Πολιτισμός / Το Come See Me in the Good Light φέρνει στα Οσκαρ μια ταινία για την αγάπη, την αρρώστια και το φως

Η ταινία ακολουθεί την Andrea Gibson και τη σύντροφό της στη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της ζωής τους, μετατρέποντας μια ιστορία ασθένειας σε ένα απρόσμενα φωτεινό και βαθιά ανθρώπινο ντοκιμαντέρ.
THE LIFO TEAM
Η Sadie Sink λέει ότι το Stranger Things την προστάτευσε, λίγο πριν από την πρεμιέρα της ως Ιουλιέτα στο Λονδίνο

Πολιτισμός / Η Sadie Sink πριν από την Ιουλιέτα: «Το Stranger Things με προστάτευσε»

Από το Stranger Things στο Romeo and Juliet του Λονδίνου, η Sadie Sink μιλά για τη μετάβασή της στο θέατρο και για τον τρόπο με τον οποίο η σειρά λειτούργησε προστατευτικά στα χρόνια που μεγάλωνε μπροστά στην κάμερα
THE LIFO TEAM
Γιώργος Μαρίνος: η πιο άγρια ντροπή της πίστας

Γιώργος Μαρίνος / Γιώργος Μαρίνος: Είσαι μεγάλος σταρ, αγάπη μου!

Ο Πάνος Μιχαήλ γράφει για τον Γιώργο Μαρίνο ως τον άνθρωπο που ξεστόμισε «εγώ κύριε είμαι ομοφυλόφιλος» όταν η λέξη μπορούσε να σε τελειώσει. Η Ελλάδα τον έκανε θέαμα για να τον αντέξει. Εκείνος όμως ανέβηκε στην πίστα και δεν μίκρυνε.
THE LIFO TEAM
 
 