Η Frida Kahlo και ο Diego Rivera γίνονται σειρά στο Netflix

Το Netflix ετοιμάζει νέα σειρά για τη Frida Kahlo και τον Diego Rivera, επιστρέφοντας σε ένα από τα πιο μυθοποιημένα καλλιτεχνικά ζευγάρια του 20ού αιώνα. Στη σκηνοθεσία θα βρίσκονται η Patricia Riggen και ο Gabriel Ripstein.

Η σειρά δεν έχει ακόμη τίτλο και, σύμφωνα με το Variety, θα βασίζεται στο μυθιστόρημα της Claire Berest Rien n'est noir. Το πρότζεκτ θα εστιάζει στη ζωή, τη σχέση και την καλλιτεχνική διαδρομή των δύο δημιουργών, επιχειρώντας να φωτίσει πώς οι πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις της εποχής επηρέασαν τόσο το έργο τους όσο και τον δεσμό τους.

Την παραγωγή υπογράφει η Mónica Lozano, ενώ το πρότζεκτ βασίζεται στο μυθιστόρημα της Claire Berest Rien n'est noir. Head writer της σειράς θα είναι η María Renée Prudencio.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο ότι το Netflix στρέφεται ξανά σε δύο τεράστιες μορφές της μεξικανικής τέχνης, αλλά και ότι επιχειρεί να ξανασυστήσει μια σχέση που έχει γίνει σχεδόν θρύλος: έναν δεσμό όπου ο έρωτας, η σύγκρουση, η πολιτική και η δημιουργία έμειναν από την αρχή μπλεγμένα μεταξύ τους.

Αυτό είναι και το σημείο που μπορεί να δώσει στη σειρά το πραγματικό της βάρος. Οχι μια ακόμη βιογραφική αναπαράσταση, αλλά μια νέα ανάγνωση δύο προσώπων που παραμένουν ζωντανά όχι μόνο στην ιστορία της τέχνης, αλλά και στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.