Η Karla Sofía Gascón σχολιάζει ειρωνικά τον Timothée Chalamet

Η Karla Sofía Gascón μπήκε στο οσκαρικό παρασκήνιο των ημερών με μια ειρωνική ανάρτηση για τον Timothée Chalamet, ο οποίος συνεχίζει να δέχεται αντιδράσεις για τα σχόλιά του γύρω από την όπερα και το μπαλέτο.

Ο Chalamet βρέθηκε στο στόχαστρο μετά τη συζήτησή του με τον Matthew McConaughey σε εκδήλωση του Variety και του CNN, όπου, μιλώντας για τη συλλογική εμπειρία της κινηματογραφικής αίθουσας, είπε ότι δεν θα ήθελε να δουλεύει σε χώρους όπως η όπερα και το μπαλέτο, «όπου πια δεν νοιάζεται κανείς». Η αποστροφή του προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις από ανθρώπους του χώρου, αλλά και από οργανισμούς όπως η Metropolitan Opera.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Gascón αναδημοσίευσε ένα ειρωνικό αστείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε το δικό της σχόλιο για τον πρωταγωνιστή του Marty Supreme, ρίχνοντας κι άλλο λάδι σε μια συζήτηση που έχει πια ξεφύγει από το επίπεδο της άτυχης ατάκας και έχει περάσει κανονικά στο οσκαρικό παρασκήνιο.

Το θέμα, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί. Τις τελευταίες ώρες προστέθηκαν νέες δημόσιες αντιδράσεις, ανάμεσά τους και σχόλια του Andrea Bocelli. Κάπως έτσι, μια φράση που ειπώθηκε σχεδόν περαστικά κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο αλλόκοτα μικροδράματα της τελικής ευθείας για τα Όσκαρ.

