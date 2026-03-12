The Devil Wears Prada 2: Κυκλοφόρησε νέο teaser – 20 χρόνια μετά η Meryl Streep συναντά ξανά την Anne Hathaway

Το νέο teaser και η επίσημη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Devil Wears Prada 2» κυκλοφόρησαν.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν προς το παρόν άγνωστες, στο teaser δίνει μια νέα γεύση από το reunion της Miranda Priestly (Meryl Streep) με τις δύο πρώην βοηθούς της, Andy (Anne Hathaway) και Emily (Emily Blunt). Επιστρέφει επίσης και ο Nigel, τον οποίο υποδύεται ο Stanley Tucci.

Είκοσι χρόνια μετά οι Miranda, Andy, Emily και Nigel επιστρέφουν στους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα γραφεία του περιοδικού Runway Magazine, για την πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 «που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά», όπως τονίζουν στην περιγραφή του teaser, τα 20th Century Studios.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak και Conrad Ricamora.

The Devil Wears Prada 2

Η ταινία επανασυνδέει το αρχικό κύριο καστ με τον σκηνοθέτη David Frankel και τη σεναριογράφο Aline Brosh McKenna, και παρουσιάζει μια εντελώς νέα σειρά χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak και Conrad Ricamora. Οι Tracie Thoms και Tibor Feldman επιστρέφουν επίσης στους ρόλους τους ως «Lily» και «Irv» από την πρώτη ταινία.

Σε παραγωγή της Wendy Finerman, με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Michael Bederman, Karen Rosenfelt και Aline Brosh McKenna, η ταινία «The Devil Wears Prada 2» θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στις αίθουσες την 1η Μαΐου.