Μπριζίτ Μπαρντό: Τι θα απογίνουν τα δεκάδες ζώα της στο Σεν Τροπέ

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Μπριζίτ Μπαρντό, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του γαλλικού και παγκόσμιου κινηματογράφου, με την κηδεία της να τελείται στο Σεν Τροπέ, όπου ζούσε τα τελευταία, αρκετά χρόνια.

Η σταρ του σινεμά κατοικούσε στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Γαλλικής Ριβιέρας μαζί με δεκάδες ζώα, τα οποία κατά διαστήματα -σε διάφορες συνεντεύξεις της- δήλωνε ότι τα εκτιμούσε. Μάλιστα, πέρα από τη θρυλική La Madrague, τη βίλα με θέα τη θάλασσα όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, είχε αγοράσει το 1979 και τη La Garrigue, το δεύτερο καταφύγιό της, ένα απομονωμένο κτήμα 10 εκταρίων (24 στρεμμάτων) στα υψώματα του Σεν Τροπέ.

Εκεί, μακριά από τους φακούς των παπαράτσι, η Μπαρντό περνούσε καθημερινά ώρες φροντίζοντας τα ζώα της, και πιο συγκεκριμένα, σκύλους, γάτες, άλογα, γουρούνια, κότες, πάπιες, κατσίκες, γαϊδούρια και πόνι.

Μπριζίτ Μπαρδό: Τι θα απογίζουν τα ζώα που φρόντιζε

Σύμφωνα με τη Le Parisien, περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατό της, αρκετά από τα ζώα της La Garrigue μεταφέρθηκαν προληπτικά σε άλλα καταφύγια που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της φροντίδας τους. Παρ’ όλα αυτά, στο κτήμα παραμένουν ακόμη σκύλοι, γάτες και ζώα φάρμας, τα οποία βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη από ανθρώπους του ιδρύματος.

Η La Garrigue λειτουργούσε εδώ και δεκαετίες σαν μια ιδιότυπη «Κιβωτός του Νώε». Για τη Μπαρντό, τα ζώα δεν ήταν απλώς συντροφιά αλλά η απόλυτη προτεραιότητά της. Εκεί «φόρτιζε τις μπαταρίες της», μακριά από τη δημοσιότητα, ζώντας σχεδόν αποκλειστικά για τη φροντίδα τους.

Πηγές κοντά στο ίδρυμα ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα εγκατάλειψης ή πώλησης των ζώων. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να βρεθούν κατάλληλες λύσεις φιλοξενίας ή υιοθεσίας, πάντα υπό την ομπρέλα της Fondation Brigitte Bardot, σύμφωνα με τις αρχές που η ίδια είχε θέσει όσο ζούσε.

Η κληρονομιά της Μπριζίτ Μπαρντό, άλλωστε, δεν περιορίζεται στις ταινίες και τον μύθο της. Για πολλούς, το πιο ισχυρό της αποτύπωμα είναι η αδιάκοπη μάχη της για τα δικαιώματα των ζώων - μια μάχη που, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί και μετά τον θάνατό της, μέσα από τα ίδια τα πλάσματα που προστάτευε μέχρι το τέλος.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 7 Ιανουαρίου, στην εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV. Η Μπαρντό, που εξελίχθηκε σε σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και του 1960, είχε εγκατασταθεί μόνιμα στο θέρετρο, όπου, όπως έλεγε, έβρισκε γαλήνη κοντά στα ζώα και αφιέρωσε τη ζωή της στην προστασία τους.

«Ήταν υπέροχη, υπέροχη — δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ναι, θα μας λείψει πραγματικά», δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ο κάτοικος του Σεν Τροπέ, Φιλίπ Βολμιέ.

Ο Βολμιέ ανέφερε ότι τη γνώριζε εδώ και 30 χρόνια και τη συναντούσε συχνά να περπατά με τα σκυλιά της στην παραλία. «Μια φορά έπεσε στο νερό μαζί με το σκυλί της. Την έβγαλα εγώ», πρόσθεσε. «Ήταν φίλη που βοηθούσε πολύ τους ανθρώπους».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Κυριακή ότι η Μπαρντό ενσάρκωνε «μια ζωή ελευθερίας». «Μια γαλλική ύπαρξη, μια παγκόσμια ακτινοβολία. Μας συγκίνησε. Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Le Parisien, Reuters