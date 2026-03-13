17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (12-18/3)

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Μεγάλος Δικτάτωρ

Ο «Μεγάλος Δικτάτωρ», η νέα παράσταση του Ανδρέα Ζαφείρη, βασισμένη στο κινηματογραφικό αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, είναι μια ανελέητη αντιπολεμική και αντιφασιστική σάτιρα. Στη Νέα Υόρκη του 2026 ένας άτυχος κουρέας με καταγωγή από το Μεξικό και την Υπερδνειστερία, λόγω του έρωτά του για μια μετανάστρια από την Αφρική, μπλέκει σε τρελές περιπέτειες. Η ομοιότητά του με τον νυν Πρόεδρο Τραπ θα τον βοηθήσει να βρει την τελική λύση;

13/3-1/5, Brecht 2510, 3ης Σεπτεμβρίου 38, Παρ. 21:15, είσοδος: 8-12 ευρώ

Πανδοχείον η φιλόξενη ερημία

Σε ένα μικρό, απομονωμένο πανδοχείο, ένας μοναχικός επισκέπτης ταράζεται από παράξενους ήχους που ακούγονται από το διπλανό δωμάτιο. Προσπαθώντας να εξηγήσει την προέλευσή τους, εμπλέκεται σε μια σειρά παρανοήσεων και κωμικών συμβάντων. Η bijoux de kant, πιστή στην ελληνική λογοτεχνία, παρουσιάζει μια παράσταση βασισμένη στο έργο του ανατρεπτικού συγγραφέα της μεταπολεμικής γενιάς Ε.Χ. Γονατά.

12/3-5/4, bijoux de kant Hood Art Space, Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι, Πέμ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 12-16 ευρώ

Ο Μισάνθρωπος

Ο «Μισάνθρωπος», αλλιώς «ο μελαγχολικός ερωτευμένος», όπως ο ίδιος ο Μολιέρος χαρακτήριζε το έργο του, αποτελεί το δημοφιλέστερο κείμενο του μεγάλου Γάλλου ποιητή, ένα έργο-καθρέφτη μιας κοινωνίας που ζει υπνωτισμένη μέσα στην απάτη. Η Ιόλη Ανδρεάδη υπογράφει με την προσωπική της σκηνοθετική φόρμα ένα νέο ανέβασμα της κλασικής κωμωδίας, που εμπνέεται από τη θεατρικότητα της κοινωνίας καθώς αυτή συνδιαλέγεται με το στοιχειωμένο σύμπαν της θεατρικής σκηνής.

12/3-5/4, θέατρο Φιλίπ, Θάσου 11, Πέμ. 20:00, Παρ.-Κυρ. 21:15, είσοδος: από 15 ευρώ

Το σημειωματάριο

Ο Ζαν-Ζακ είναι ένας ώριμος μπον βιβέρ, εκ πεποιθήσεως εργένης. Ζει μια απόλυτα οργανωμένη ζωή, καταγράφοντας στο σημειωματάριό του τις ερωτικές του κατακτήσεις. Μια τρυφερή και πνευματώδης κωμωδία για τον έρωτα, τη μοναξιά και το απρόβλεπτο της ζωής.

12/3-5/4, Θεατρική Σκηνή Αντώνη Αντωνίου, Νάξου 84, πλατεία Κολιάτσου, Τετ. 19:30, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Κολυμπώντας στον αέρα

Ένα έργο της Σαρλότ Τζόουνς, τρυφερό, συγκινητικό και με χιούμορ, το οποίο μελετά τη θέση της γυναίκας τον 20ό αιώνα, θα μας συστήσουν η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλου, σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ. Το έργο, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

12/3-14/5, θέατρο 104, Eυμολπιδών 41, μετρό «Κεραμεικός», Γκάζι, Τετ.-Πέμ. 21:00, είσοδος: από 14 ευρώ

Παράσταση στον Πατέρα, το ντοκιμαντέρ

Το πρώτο έργο του Στάθη Συμεωνίδη αντλεί έμπνευση από το «Γράμμα στον πατέρα» και το διήγημα «Έντεκα γιοι» του Φραντς Κάφκα. Τρία αδέρφια παρουσιάζουν το ντοκιμαντέρ μιας παράστασης στην οποία επένδυσαν όσα είχαν με μόνο σκοπό να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν με τον πατέρα τους – και απέτυχαν.

13/3-17/4, Kukaracha Theaterspace, Κορίνθου 9, Μεταξουργείο, Παρ. 21:15, είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

violet76 - is that horror?

Ένα dancegig για την αγριότητα του σώματος, της σκέψης και της φαντασίας, την εξάντληση, τον άκαρδο ρομαντισμό, την εφιαλτική οργή. Οι τρεις περφόρμερ, ο Chris Scott, ο Γιώργος Αθανασίου των Deftera και η Χριστίνα Σκουτέλα, συναντιούνται, αφήνουν τα σώματά τους σε μια άγρια περιπλάνηση μουσικής και κινητικής έντασης και αναρωτιούνται: είναι τρόμος; Με live εμφανίσεις από τους Άγγελο κυρίου (16/03), The Klammers (17/03), TSEV (18/03), Rabbithole (23/03).

16-23/3, 20:30, ΙΛΙΟΝ Plus, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17

ΧΟΡΟΣ

nerο_una puta historia de AMOR

Μια παράσταση για το τέλος του έρωτα και την πιθανή αναγέννησή του.

Μεταξύ Ελλάδας και Μεξικού, στην κατακόρυφη πλαγιά ενός βράχου, αναρριχήτριες και αναρριχητές αναπαράγουν τη χορογραφία της τρυφερότητας και του απρόσμενου: κρατιούνται, ανεβαίνουν, πετούν, πέφτουν, πιάνονται, γλιστράνε, φιλιούνται και πέφτουν πάλι από την αρχή. Μια συμπαραγωγή με την ελβετική ομάδα θεάτρου Bleu en Haut Bleu en Bas, μια παράσταση για το τέλος του έρωτα και την πιθανή αναγέννησή του.

13-15/3, Εθνική Λυρική Σκηνή-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-20 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Jozef van Wissem - The Cabinet of Dr. Caligari

Ο Ολλανδός καταξιωμένος μινιμαλιστής συνθέτης Jozef van Wissem θα παρουσιάσει ζωντανά το πρωτότυπο σάουτντράκ του για το εμβληματικό έργο του γερμανικού εξπρεσιονισμού του 1920. Αυτή η μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία αναβιώνει την παράδοση του βωβού κινηματογράφου, ενώ συνδυάζει σκοτεινές ατμόσφαιρες, υποβλητικές μελωδίες και ζωντανή ερμηνεία, δημιουργώντας μια υπνωτική και σχεδόν τελετουργική εμπειρία για το κοινό.

12/3, 21:00, ARCH Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, είσοδος: 25 ευρώ

Heretoir & Havukruunu

Δύο από τις πλέον ανήσυχες φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού black metal συναντιούνται επί ελληνικού εδάφους σε ένα double bill που αποτυπώνει με τον ιδανικότερο τρόπο την ευρεία ηχητική παλέτα, τη δυναμική αλλά και την εξέλιξη του είδους σήμερα. Οι Heretoir και οι Havukruunu έρχονται στην Ελλάδα σε μια σπάνια σύμπραξη που ενώνει δύο διαφορετικές σχολές του ακραίου metal.

13/3, 21:30, Gazarte - Ground Stage, Βουτάδων 32-34, είσοδος: 30 ευρώ

Jazz στο Μουσείο

Μετά από πέντε επιτυχημένες χρονιές, ο αγαπημένος κύκλος συναυλιών επεκτείνεται και εξελίσσεται. Ο νέος θεματικός κύκλος, με τίτλο «Her Voice», τοποθετεί τη γυναίκα στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής αναζήτησης ως δημιουργό, ως ερμηνεύτρια, ως πηγή έμπνευσης. Μέσα από εννέα μοναδικές συναυλίες, το πρόγραμμα εξερευνά τη γυναικεία παρουσία και επιρροή στον μουσικό κόσμο, φωτίζοντας τη φωνή, την εμπειρία, την έκφραση και τη δημιουργία. Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα.

13/3-30/4, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα, είσοδος: 16 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

The Spaces in Between

Μιχάλης Κιούσης, «Niafunke», 2025

Στη νέα ατομική έκθεση του Μιχάλη Κιούση, η ανθρώπινη φιγούρα δεν είναι απλώς στο επίκεντρο αλλά λειτουργεί ως άξονας προσανατολισμού: γύρω από αυτήν αρθρώνεται ένας κόσμος πολλαπλών αντιθέσεων, όπου η ιστορική μνήμη, η πολιτισμική διαφορετικότητα και η ευρωπαϊκή εικαστική παράδοση συναντούν το αστικό τοπίο.

12/3-18/4, Alma, Σκουφά 24Α, Κολωνάκι

Υστερόγραφα χρόνου και χώρου

Stephen Antonakos, Χωρίς τίτλο (για τη μητέρα μου Ευαγγελία), 1987, Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank. Φωτ.: Γιάννης Βαχαρίδης

Μια έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Stephen Antonakos (1926-2013) σε διάλογο με τους Francis Alÿs, Γιάννη Μπουτέα, Christo, Chryssa, Ksenia Ender, Lucio Fontana, Ray Johnson, Kazimir Malevich, Gordon Matta-Clark, On Kawara, Judy Pfaff, Robert Ryman και Fred Sandback. H έκθεση παρουσιάζει μια εκτεταμένη αποτίμηση της πλούσιας καλλιτεχνικής του πορείας και της επιρροής του, χαρτογραφώντας παράλληλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τις ευαισθησίες που συγκροτούν το έργο και την παρακαταθήκη του.

18/3-19/7, Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Δευτ.-Κυρ. 10:00-18:00, Πέμ. 10:00-20:00, είσοδος: 5-10 ευρώ

CLUBBING

Akonait Chapter 2: Rick Οwens

Το Akonait επιστρέφει και παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στον Rick Owens. Τη μουσική επιμελείται η Suttēra, με groove techno και σάουντρακ που παραπέμπουν στο σύμπαν του Rick Owens – από FKA Τwigs έως Alarico. Με αυστηρό dress code, έντονο color coding και smokey ατμόσφαιρα, μας υπόσχεται ένα immersive mix ambiance και techno fashion vibe, μετατρέποντας το event σε μια πολυεπίπεδη βιωματική εμπειρία.

12/3, 20:00, Βίλα Λίνα, Κορυτσάς 4, Κηφισιά

Blend x SEDS w/ Diøn - Nur Jaber – Lessss

Στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, ο Diøn κυριαρχεί στο dancefloor με έναν ωμό ήχο εμπνευσμένο από τα rave των ’90s και ασταμάτητη ενέργεια. Η Nur Jaber επιστρέφει για μια σπάνια, μοναδική εμφάνιση. Επίσης, η LEESSSS παραδίδει ένα εκρηκτικό peak-time set, εμποτισμένο με καθαρή underground ένταση.

14/3, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΚΧΣ 6.0

Η διονυσιακή γιορτή «Bάκχες», αφιερωμένη στα ελληνικά κρασιά ήπιας φυσικής οινοποίησης, επιστρέφει. Σύγχρονοι Έλληνες artisanal οινοπαραγωγοί, με αφορμή την αγάπη τους για το κρασί χωρίς παρεμβάσεις και πιστοί στη βιολογική ή βιοδυναμική καλλιέργεια αλλά και στη χρήση γηγενών ζυμών, θα βρεθούν για ακόμα μια φορά στη μεγάλη γιορτή των Βακχών. Η έκθεση, όπως πάντα, θα πλαισιώνεται από μια σειρά ταλαντούχων μουσικών και εικαστικών που με τη συμμετοχή τους θα τη μετατρέψουν σε ένα πολυπολιτισμικό δρώμενο όπου το κρασί γίνεται το μέσο. Lineup: George Rallis, Zisou, John Slender, Degear0001, Metaman, Mr.Z, K.ATOU.

13/3, 11:00, Romantso, Αναξαγόρα 3, Ομόνοια, είσοδος: 15 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΧΙΠ ΧΟΠ CON 2026

Το μεγαλύτερο χιπ χοπ φεστιβάλ της Ελλάδας επιστρέφει. Μια μεγάλη γιορτή με MCing, DJing, breaking, γκράφιτι, beatboxing, BMX και parkour. Δύο ημέρες με πολλαπλές δράσεις και εμφανίσεις-έκπληξη.

14-15/3, 16:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος: από 10 ευρώ