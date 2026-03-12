ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το Come See Me in the Good Light φέρνει στα Οσκαρ μια ταινία για την αγάπη, την αρρώστια και το φως

Η ταινία ακολουθεί την Andrea Gibson και τη σύντροφό της στη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της ζωής τους, μετατρέποντας μια ιστορία ασθένειας σε ένα απρόσμενα φωτεινό και βαθιά ανθρώπινο ντοκιμαντέρ.

Το Come See Me in the Good Light, το ντοκιμαντέρ για την Andrea Gibson, είναι υποψήφιο για Οσκαρ και προβάλλεται στο Apple TV. Λίγους μήνες μετά τον θάνατό της, η ταινία φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια ιστορία αγάπης, ασθένειας και συντροφικότητας που δεν βυθίζεται μόνο στη θλίψη, αλλά αφήνει χώρο και στο χιούμορ.

Το Come See Me in the Good Light δεν είναι το είδος του ντοκιμαντέρ που περιγράφεται εύκολα. Στον πυρήνα του βρίσκεται η ζωή της Gibson στα τελευταία χρόνια της ασθένειάς της, όμως η ταινία δεν στήνεται ως ένα ακόμη βαρύ χρονικό. Αντίθετα, επιλέγει να σταθεί στη σχέση, στη συντροφικότητα, στην κοινότητα και στις μικρές στιγμές χιούμορ που επιμένουν ακόμη και μέσα στην πιο δύσκολη πραγματικότητα.

Η Andrea Gibson, αριστερά, και η Megan Falley, κεντρικά πρόσωπα του ντοκιμαντέρ Come See Me in the Good Light, ποζάρουν για μια φωτογραφία στη διάρκεια του Φεστιβάλ Sundance

Το φιλμ, σε σκηνοθεσία του Ryan White, ακολουθεί την Gibson και τη σύζυγό της Megan Falley σε αυτή την τελευταία διαδρομή και καταγράφει μια καθημερινότητα που κινείται ανάμεσα στις θεραπείες, τις συζητήσεις, την αγωνία και την αγάπη. Η Gibson πέθανε τον Ιούλιο του 2025, όμως είχε προλάβει να δει την ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Sundance και συνεχίζει πλέον τη διαδρομή της με οσκαρική υποψηφιότητα και προβολή στο Apple TV.

Αυτό που κάνει το Come See Me in the Good Light να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το θέμα του, αλλά ο τόνος του. Παρότι αγγίζει τη θνητότητα και την απώλεια, δεν εγκλωβίζεται σε μια σκοτεινή ή τελετουργική αφήγηση. Υπάρχει τρυφερότητα, αμεσότητα και μια αίσθηση ότι η ταινία δεν καταγράφει απλώς ένα τέλος, αλλά έναν τρόπο να παραμένεις ζωντανός μέσα στη σχέση με τους άλλους.

Η οσκαρική του πορεία φέρνει τώρα το ντοκιμαντέρ σε ευρύτερο κοινό. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο της φετινής παρουσίας του: ότι πρόκειται για ένα έργο βαθιά προσωπικό, το οποίο μιλά για την αρρώστια, την αγάπη και τον φόβο του τέλους με τρόπο ανοιχτό, ζεστό και ανθρώπινο.

 
