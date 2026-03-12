Η Billie Eilish φλερτάρει με τον «Γυάλινο κώδωνα» της Sylvia Plath

Η Billie Eilish βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του The Bell Jar της Sylvia Plath, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Sarah Polley για τη Focus Features.

Αν προχωρήσει η συμφωνία, η Eilish θα υποδυθεί την Esther Greenwood, την κεντρική ηρωίδα του μοναδικού μυθιστορήματος της Plath. Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 1963, παρακολουθεί τη σταδιακή ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας μέσα σε ένα ασφυκτικό κοινωνικό πλαίσιο, με φόντο τις πιέσεις, τις φιλοδοξίες και τους έμφυλους ρόλους της εποχής. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά λογοτεχνικά κείμενα γύρω από τη γυναικεία εμπειρία και την ψυχική ασφυξία.

Για τη Sarah Polley, το πρότζεκτ θα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μετά το Women Talking, για το οποίο κέρδισε το Οσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Η νέα μεταφορά του The Bell Jar αναπτύσσεται στη Focus Features, με την παραγωγή να υπογράφουν η Joy Gorman Wettels, η Plan B Entertainment και η StudioCanal.

Η Billie Eilish έχει ήδη κάνει ένα πρώτο πέρασμα από την υποκριτική με τη συμμετοχή της στη σειρά Swarm, όμως αυτό θα είναι το πρώτο της μεγάλο κινηματογραφικό βήμα ως ηθοποιού, αν ολοκληρωθεί το deal. Παράλληλα, έχει ήδη ισχυρή παρουσία στον χώρο του σινεμά μέσω της μουσικής της, έχοντας κερδίσει δύο Οσκαρ για τα τραγούδια των No Time to Die και Barbie.

Το πρότζεκτ συνδέει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ποπ πρόσωπα της γενιάς της με ένα λογοτεχνικό έργο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη κουλτούρα, αλλά και με μια σκηνοθέτρια που έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να χειριστεί σύνθετο, γυναικείο και ψυχολογικά φορτισμένο υλικό χωρίς υπερβολές.