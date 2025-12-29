Μπριζίτ Μπαρντό: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της θρυλικής ηθοποιού πριν τον θάνατό της

Την Κυριακή πέθανε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα, η Μπριζίτ Μπαρντό.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο, πέθανε σε ηλικία 91 ετών αφήνοντας πίσω της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο, τη μόδα αλλά και τη φιλοζωική δράση.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μπριζίτ Μπαρντό πριν τον θάνατό της έγινε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο.

Η Μπαρντό εμφανίστηκε τελευταία φορά δημόσια το 2024, όταν φωτογραφήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας στις 28 Σεπτεμβρίου, την ημέρα των 90ών της γενεθλίων.

Πριν, είχε εμφανιστεί δημόσια τον Ιούλιο του 2023, ποζάροντας με έναν σκύλο στη Γαλλία.

Ο θάνατος της θρυλικής ηθοποιού, έρχεται μετά από δημοσιεύματα τον Οκτώβριο ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω «σοβαρής ασθένειας».

Η σταρ ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο, εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο του Elle σε ηλικία 15 ετών το 1950, και έγινε διεθνώς διάσημη μετά τον ρόλο της στην αμφιλεγόμενη ταινία του 1956 «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα». Η Μπαρντό αποσύρθηκε από την υποκριτική το 1973 σε ηλικία 39 ετών και αφοσιώθηκε σε μια νέα πορεία: την υπεράσπιση των ζώων. Το 1986 ίδρυσε το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό για την ευημερία και την προστασία των ζώων.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Μπαρντό αντιμετώπισε πολλαπλά προβλήματα υγείας, όπως απόπειρα αυτοκτονίας και διάγνωση καρκίνου του μαστού.

Παράλληλα, βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο αμφιλεγόμενων καταστάσεων, καθώς η γαλλική κυβέρνηση της επέβαλε πρόστιμο για προτροπή σε ρατσιστικό μίσος, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις όταν χαρακτήρισε το κίνημα #MeToo «υποκριτικό, γελοίο και άνευ ενδιαφέροντος».



Η Μπαρντό παντρεύτηκε τέσσερις φορές στη ζωή της: με τον Ρότζερ Βαντίμ (1952–1957), τον Ζακ Σαριέ (1959–1962), τον Γκύντερ Σαχς (1966–1969) και τον Μπερνάρ ντ’Ορμάλ από το 2002.



Με τον Ζακ Σαριέ απέκτησαν έναν γιο, τον Νικολά-Ζακ Σαριέ, στο Παρίσι στις 11 Ιανουαρίου 1960. Μάλιστα, μιλούσε ανοιχτά για την αποστροφή της στο να γίνει μητέρα, μεταξύ άλλων στο βιβλίο της, όπου έγραψε «Δεν είμαι φτιαγμένη για να γίνω μητέρα».

Με πληροφορίες από PEOPLE