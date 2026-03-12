Η Sadie Sink πριν από την Ιουλιέτα: «Το Stranger Things με προστάτευσε»

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της ως Juliet στο Λονδίνο, η Sadie Sink είπε ότι το Stranger Things τη «προστάτευσε» όσο μεγάλωνε μέσα στη βιομηχανία. Η νέα παραγωγή του Romeo and Juliet, σε σκηνοθεσία Robert Icke, ανοίγει στις 18 Μαρτίου

Σε συνέντευξή τους στον Guardian, η 23χρονη ηθοποιός είπε ότι η σειρά θα είναι «πάντα ένα τεράστιο κομμάτι» της ζωής της και πρόσθεσε πως νιώθει ευγνωμοσύνη για εκείνη την περίοδο, γιατί λειτούργησε προστατευτικά όσο μεγάλωνε μπροστά στην κάμερα. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν έβλεπε παλιότερα τον εαυτό της να κάνει Σαίξπηρ τόσο νωρίς, αλλά η συνάντησή της με τον Robert Icke την έκανε να αποφασίσει αμέσως ότι αυτός ήταν ο ρόλος που έπρεπε να κάνει τώρα.

«Θα είναι πάντα ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη» λέει η Sadie Sink, εδώ ως Max Mayfield στο Stranger Things. Φωτογραφία: Courtesy of Netflix/Netflix

Ο Icke λέει πως αυτό ακριβώς ήταν και το σκεπτικό του: ότι η Juliet είναι ένας ρόλος που, όπως είπε στη Sink, «μπορεί να σου ξεφύγει μέσα σε πέντε χρόνια», επειδή η ηλικία του χαρακτήρα είναι ουσιαστικό μέρος της δραματουργίας του έργου. Για τον σκηνοθέτη, η νέα αυτή επιστροφή στο Romeo and Juliet έχει και προσωπική διάσταση, αφού ξαναπιάνει το έργο έπειτα από τη δική του παραγωγή του 2012, την οποία θεωρεί ανολοκλήρωτη.

Δίπλα της, ο Noah Jupe μίλησε για τη δική του πρώτη μεγάλη θεατρική εμπειρία, περιγράφοντας τη στιγμή που «η φωνή, οι λέξεις και η καρδιά» συναντιούνται στη σκηνή σαν κάτι που μοιάζει με πέταγμα. Οι δυο τους, που δεν γνωρίζονταν πριν από το κάστινγκ, μίλησαν επίσης για την κοινή εμπειρία του child stardom και για το πώς άλλαξε η σχέση τους με την υποκριτική μεγαλώνοντας.

φωτογραφία: Manuel Harlan

Η συνέντευξη ακουμπά και σε ένα ακόμη, πιο σύγχρονο επίπεδο του έργου. Ο Noah Jupe συνδέει τη σχέση του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας με μια γενιά που μεγαλώνει μέσα σε εφαρμογές γνωριμιών, social media και διαρκή αμφιβολία, λέγοντας ότι σήμερα ακόμη και η σπίθα ενός δυνατού συναισθήματος συχνά πνίγεται από τη σύγκριση και τη δεύτερη σκέψη. Πάνω σε αυτό πατά και ο Robert Icke, ο οποίος βλέπει το έργο λιγότερο ως ιστορία οικογενειακής σύγκρουσης και περισσότερο ως τραγωδία τύχης και συγχρονισμού, κάτι που το φέρνει πιο κοντά σε ένα νεανικό κοινό σήμερα.

Η παράσταση φέρνει μαζί δύο πολύ αναγνωρίσιμα ονόματα της νεότερης οθόνης σε μια παραγωγή που επιχειρεί να φέρει και νέο κοινό στο θέατρο. Αυτό είναι και ένα από τα στοιχήματα του Icke, ο οποίος έχει πει ότι θεατές που ίσως έρθουν για πρώτη φορά εξαιτίας των Sink και Jupe μπορεί να αιφνιδιαστούν από τη δύναμη του ίδιου του έργου, αν η παράσταση βρει τον σωστό της τόνο.