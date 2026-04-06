Keith Haring: δύο ζωγραφισμένα αυτοκίνητά του εκτίθενται μαζί για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη

Στην έκθεση παρουσιάζονται ένα Buick Special του 1963 και ένα Land Rover Series III του 1971, δύο οχήματα που ο Haring μετέτρεψε σε έργα τέχνης τη δεκαετία του 1980

φωτογραφία: Getty images
Δύο από τα τέσσερα αυτοκίνητα που ζωγράφισε ο Keith Haring εκτίθενται μαζί για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, σε μια παρουσίαση που συνδέεται με την κυκλοφορία του νέου βιβλίου Keith Haring in 3D. Η έκθεση ανοίγει στις 10 Απριλίου στο Free Parking, στη Morton Street του Μανχάταν.

Δύο από τα ζωγραφισμένα αυτοκίνητα του Keith Haring φτάνουν μαζί στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια από τις πιο ιδιαίτερες πλευρές του έργου του. Η παρουσίασή τους θα γίνει στο Free Parking, τον νέο χώρο του CART Dept. στη Morton Street, από τις 10 έως τις 19 Απριλίου.

Η έκθεση συνδέεται με την κυκλοφορία του βιβλίου Keith Haring in 3D από τη Phaidon, που εξετάζει την τρισδιάστατη πλευρά της δουλειάς του και τον τρόπο με τον οποίο η εικαστική του γλώσσα πέρασε από τους τοίχους και τους σταθμούς του μετρό σε αντικείμενα και κατασκευές.

Το Buick Special του 1963, το πρώτο αυτοκίνητο που ζωγράφισε ο Keith Haring.
Το Land Rover Series III του 1971, ένα από τα αυτοκίνητα που ζωγράφισε ο Keith Haring τη δεκαετία του 1980.

Τα δύο οχήματα που θα παρουσιαστούν είναι ένα Buick Special του 1963 και ένα Land Rover Series III του 1971. Το Buick θεωρείται το πρώτο αυτοκίνητο που ζωγράφισε ποτέ ο Haring, ενώ το Land Rover δημιουργήθηκε το 1983 για το Montreux Jazz Festival στην Ελβετία. Σήμερα ανήκουν και τα δύο στον συλλέκτη Larry Warsh, ο οποίος επιμελείται και τη νέα έκδοση.

Η εμφάνισή τους έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για το έργο του Haring. Η Brant Foundation στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει ήδη έκθεση με πρώιμα έργα του έως τα τέλη Μαΐου, ενώ το Crystal Bridges Museum of American Art θα ανοίξει στις 6 Ιουνίου την έκθεση Keith Haring in 3D, αφιερωμένη στην τρισδιάστατη πλευρά της δουλειάς του.

Στην περίπτωση του Haring, αυτά τα αυτοκίνητα δεν μοιάζουν με περιφερειακό επεισόδιο της διαδρομής του. Μοιάζουν περισσότερο με φυσική συνέχεια της ίδιας του της γλώσσας: γραμμές, σύμβολα και μορφές που δεν μένουν ακίνητα, αλλά βγαίνουν στον δρόμο και κινούνται μέσα στην πόλη. Και ίσως γι’ αυτό αυτή η διπλή παρουσίαση στη Νέα Υόρκη μοιάζει τόσο ταιριαστή: γιατί φέρνει τον Haring ξανά κοντά στο πιο φυσικό του πεδίο, τον δημόσιο χώρο.

