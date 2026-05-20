Κονγκό: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για τον Έμπολα - Τι δείχνουν οι προηγούμενες επιδημίες

Ο ΠΟΥ έχει σημάνει συναγερμό για τη νέα επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τους ειδικούς να εκφράζουν ανησυχία για την ταχύτητα εξάπλωσης και τη δυσκολία ελέγχου της κατάστασης.

Παρότι η χώρα έχει εμπειρία από παλαιότερες επιδημίες, οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην αντιμετώπιση του Έμπολα.

Ο Έμπολα δεν μεταδίδεται αερογενώς όπως ο Covid-19, αλλά μέσω επαφής με σωματικά υγρά, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους τους υγειονομικούς και όσους φροντίζουν ασθενείς.

Στις πληγείσες περιοχές εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα απολύμανσης, ελέγχων και ιχνηλάτησης επαφών, ενώ η χαρακτηριστική μυρωδιά χλωρίνης έχει γίνει συνώνυμο των προσπαθειών περιορισμού της νόσου.





Επιδημία Έμπολα: Οι δυσκολίες που θυμίζουν τις προηγούμενες κρίσεις

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η νέα έξαρση παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη μεγάλη επιδημία του 2018-2020 στις επαρχίες Βόρειου Κίβου και Ιτούρι, όπου η βία, οι ένοπλες συγκρούσεις και η δυσπιστία των κατοίκων απέναντι στις αρχές είχαν δυσκολέψει σημαντικά την αντιμετώπιση της νόσου.

Τότε, παραπληροφόρηση και πολιτικές εντάσεις οδήγησαν ακόμη και σε επιθέσεις εναντίον υγειονομικών και κέντρων θεραπείας.

Σύμφωνα με επιστήμονες, παρόμοιοι κίνδυνοι υπάρχουν και σήμερα, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να πλήττεται από ανασφάλεια, μετακινήσεις πληθυσμών και περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η τρέχουσα επιδημία φαίνεται να προκλήθηκε από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ιός ενδέχεται να κυκλοφορούσε για εβδομάδες χωρίς να έχει εντοπιστεί, επιτρέποντας τη σιωπηλή μετάδοσή του.

Επιδημία Έμπολα: Ταχύτερη αντίδραση από τον ΠΟΥ

Σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις, αυτή τη φορά ο ΠΟΥ αντέδρασε πολύ πιο γρήγορα, κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Η απόφαση συνδέεται και με την εξάπλωση κρουσμάτων πέρα από τα σύνορα της ΛΔ Κονγκό, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά και στην Ουγκάντα.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η γρήγορη κινητοποίηση μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό της διεθνούς βοήθειας και στην αποτροπή μιας ανεξέλεγκτης εξάπλωσης. Παρά τις δυσκολίες, τονίζουν ότι η ΛΔ Κονγκό διαθέτει πλέον πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και ισχυρότερες δομές αντιμετώπισης του Έμπολα σε σχέση με πριν από μια δεκαετία.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιτυχία της προσπάθειας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τα υγειονομικά μέτρα, αλλά και από την εμπιστοσύνη των τοπικών κοινοτήτων, τη σταθερότητα στην περιοχή και τη διεθνή στήριξη.

Με πληροφορίες από Guardian