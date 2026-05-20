ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Κονγκό: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για τον Έμπολα - Τι δείχνουν οι προηγούμενες επιδημίες

Παρότι η χώρα έχει εμπειρία από παλαιότερες επιδημίες, οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην αντιμετώπιση του Έμπολα

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΛΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Ο ΠΟΥ έχει σημάνει συναγερμό για τη νέα επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τους ειδικούς να εκφράζουν ανησυχία για την ταχύτητα εξάπλωσης και τη δυσκολία ελέγχου της κατάστασης.

Παρότι η χώρα έχει εμπειρία από παλαιότερες επιδημίες, οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην αντιμετώπιση του Έμπολα.

Ο Έμπολα δεν μεταδίδεται αερογενώς όπως ο Covid-19, αλλά μέσω επαφής με σωματικά υγρά, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους τους υγειονομικούς και όσους φροντίζουν ασθενείς.

Στις πληγείσες περιοχές εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα απολύμανσης, ελέγχων και ιχνηλάτησης επαφών, ενώ η χαρακτηριστική μυρωδιά χλωρίνης έχει γίνει συνώνυμο των προσπαθειών περιορισμού της νόσου.



Επιδημία Έμπολα: Οι δυσκολίες που θυμίζουν τις προηγούμενες κρίσεις

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η νέα έξαρση παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη μεγάλη επιδημία του 2018-2020 στις επαρχίες Βόρειου Κίβου και Ιτούρι, όπου η βία, οι ένοπλες συγκρούσεις και η δυσπιστία των κατοίκων απέναντι στις αρχές είχαν δυσκολέψει σημαντικά την αντιμετώπιση της νόσου.

Τότε, παραπληροφόρηση και πολιτικές εντάσεις οδήγησαν ακόμη και σε επιθέσεις εναντίον υγειονομικών και κέντρων θεραπείας.

Σύμφωνα με επιστήμονες, παρόμοιοι κίνδυνοι υπάρχουν και σήμερα, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να πλήττεται από ανασφάλεια, μετακινήσεις πληθυσμών και περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η τρέχουσα επιδημία φαίνεται να προκλήθηκε από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ιός ενδέχεται να κυκλοφορούσε για εβδομάδες χωρίς να έχει εντοπιστεί, επιτρέποντας τη σιωπηλή μετάδοσή του.


Επιδημία Έμπολα: Ταχύτερη αντίδραση από τον ΠΟΥ

Σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις, αυτή τη φορά ο ΠΟΥ αντέδρασε πολύ πιο γρήγορα, κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Η απόφαση συνδέεται και με την εξάπλωση κρουσμάτων πέρα από τα σύνορα της ΛΔ Κονγκό, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά και στην Ουγκάντα.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η γρήγορη κινητοποίηση μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό της διεθνούς βοήθειας και στην αποτροπή μιας ανεξέλεγκτης εξάπλωσης. Παρά τις δυσκολίες, τονίζουν ότι η ΛΔ Κονγκό διαθέτει πλέον πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και ισχυρότερες δομές αντιμετώπισης του Έμπολα σε σχέση με πριν από μια δεκαετία.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιτυχία της προσπάθειας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τα υγειονομικά μέτρα, αλλά και από την εμπιστοσύνη των τοπικών κοινοτήτων, τη σταθερότητα στην περιοχή και τη διεθνή στήριξη.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

COLOSSAL BIOSCIENCES ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΥΓΑ

Τech & Science / Εταιρεία που θέλει να επαναφέρει το μαμούθ ανακοίνωσε ότι εκκόλαψε κοτόπουλα σε τεχνητά αυγά

Η εταιρεία μιλά για ένα νέο βήμα για τη «νεκρανάσταση» εξαφανισμένων ειδών, με στόχο η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πτηνών που θα μοιάζουν με το γιγαντιαίο moa της Νέας Ζηλανδίας
THE LIFO TEAM
Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Τech & Science / Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Στο Google I/O, η εταιρεία παρουσίασε το Gemini Spark, έναν AI βοηθό που θα οργανώνει email, σημειώσεις, αγορές και αναζητήσεις στο παρασκήνιο μαζί με νέα εργαλεία βίντεο και την επιστροφή των έξυπνων γυαλιών.
THE LIFO TEAM
You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Διεθνή / Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως τη νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Στην πρώτη μεγάλη εγκύκλιο της παποσύνης του, ο Λέων ΙΔ΄ βάζει την τεχνητή νοημοσύνη δίπλα στη Βιομηχανική Επανάσταση, ανοίγοντας τη συζήτηση για την εργασία, τον πόλεμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
Η AI ανέβηκε στο βήμα της αποφοίτησης και οι φοιτητές τη γιούχαραν

Τech & Science / Η AI ανέβηκε στο βήμα της αποφοίτησης και οι φοιτητές τη γιούχαραν

Σε τελετές αποφοίτησης στις ΗΠΑ, η λέξη AI προκάλεσε γιουχαΐσματα. Για αρκετούς νέους, η τεχνητή νοημοσύνη ακούγεται λιγότερο σαν υπόσχεση και περισσότερο σαν απειλή για τη δουλειά τους.
THE LIFO TEAM
 
 