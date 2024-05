Κάννες 2024: Χρυσός Φοίνικας στο «Anora» του Σον Μπέικερ

Η ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών 2024.

Ο Σον Μπέικερ κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για το «Anora», «ένα θορυβώδες ρομάντζο ανάμεσα σε μια χορεύτρια (Mikey Madison) και τον πλούσιο γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη (Mark Eydelshteyn)», όπως σημειώνει το Variety. Ο Μπέικερ είναι ο πρώτος Αμερικανός σκηνοθέτης που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του φεστιβάλ από το 2011, όταν ο Τέρενς Μάλικ κέρδισε τον Φοίνικα για το «The Tree of Life». Το «Anora» είναι η τρίτη ταινία του Μπέικερ που έκανε το ντεμπούτο του στις Κάννες, μετά το «The Florida Project» και το «Red Rocket».

Ο Μπέικερ αφιέρωσε το βραβείο σε «όλες τις εργάτριες του σεξ, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον», υπογραμμίζοντας τη σημασία της «δημιουργίας ταινιών που προορίζονται για θεατρική έκθεση». Όπως το έθεσε ο Μπέικερ από το βήμα του φεστιβάλ, «πρέπει να υπενθυμίζεται στον κόσμο ότι το να βλέπεις μια ταινία στο σπίτι, ενώ σκρολάρεις στο τηλέφωνό σου… δεν είναι (σωστός) τρόπος. Η παρακολούθηση μιας ταινίας με άλλους σε έναν κινηματογράφο είναι μια από τις σπουδαίες κοινές εμπειρίες. Οπότε λέω ότι το μέλλον του κινηματογράφου είναι από εκεί που ξεκίνησε: Σε έναν κινηματογράφο».

Χρυσός Φοίνικας: Anora, Σον Μπέικερ

Μεγάλο Βραβείο: All We Imagine as Light, Παγιάλ Καπάντια

Βραβείο της Επιτροπής: Emilia Perez, Ζακ Οντιάρ

Ειδικό Βραβείο: The Seed of the Sacred Fig, Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Καλύτερη Ηθοποιός: Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Σελένα Γκόμεζ, Emilia Perez

Καλύτερος Ηθοποιός: Τζέσι Πλέμονς, Kinds of Kindness

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Γκόμεζ, Grand Tour

Σενάριο: The Substance, της Κοραλίν Φαρζά

Χρυσή Κάμερα (πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης): Armand, Χαλφνταν Ουλμαν Τόντελ

Ειδική Μνεία: Mongrel, Τσιανγκ Γουέι Λιανγκ, Γιου Κιαο Γιν

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους: The Man Who Could Not Remain Silent, Νεμπόζα Σλιγιέπσεβιτς

Ειδική Μνεία: Bad for a Moment, Ντάνιελ Σοάρες

Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας απονεμήθησε στον Τζορτζ Λούκας, ο οποίος, αγκαλιασμένος με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα, επί σκηνής, δήλωσε συγκινημένος, μεταξύ άλλων: «Ήρθα για να σας ευχαριστήσω όλους. Είμαι απλώς ένα μεσαίο παιδί από την Καλιφόρνια, περιτριγυρισμένο από αμπελώνες κι έκανα ταινίες στο Σάν Φρανσίσκο, με τον φίλο μου Φράνσις Κόπολα».

