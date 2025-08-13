ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Πολιτισμός

«Πειρατές της Καραϊβικής»: Επιστρέφει ο Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του Τζακ Σπάροου;

«Αν του αρέσει το σενάριο, νομίζω πως θα το κάνει», δήλωσε ο παραγωγός της ταινίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Πειρατές της Καραϊβικής»: Επιστρέφει ο Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του Τζακ Σπάροου; Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Ο Τζόνι Ντεπ φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στον εμβληματικό ρόλο του Τζακ Σπάροου, καθώς, σύμφωνα με τον παραγωγό Τζέρι Μπρουκχάιμερ, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις για την πιθανή συμμετοχή του στην έκτη ταινία της σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής».

Ο Μπρουκχάιμερ, μιλώντας στο Entertainment Weekly, τόνισε ότι η επιστροφή του ηθοποιού εξαρτάται από το αν θα του αρέσει ο τρόπος που θα είναι γραμμένος ο ρόλος: «Αν του αρέσει το σενάριο, νομίζω πως θα το κάνει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα κρίνονται από το τι υπάρχει στη σελίδα».

Όπως πρόσθεσε, το σενάριο βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και στόχος είναι να βρεθεί η σωστή εκδοχή: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε κοντά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραγωγός είχε εκφράσει και στο παρελθόν την επιθυμία να δει τον Ντεπ να επιστρέφει στον ρόλο, παρά τη ρήξη της συνεργασίας του με τη Disney μετά το άρθρο γνώμης της Άμπερ Χερντ το 2018 στην Washington Post, όπου η ηθοποιός υπαινισσόταν ότι υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στον Ντεπ, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Μπρουκχάιμερ είχε αποκαλύψει ότι ο σεναριογράφος Τζεφ Νάθανσον εργάζεται για την έκτη ταινία, έχοντας ήδη ολοκληρώσει ένα «καταπληκτικό τρίτο μέρος» της ιστορίας. «Πρέπει απλώς να φτιάξουμε το πρώτο και το δεύτερο, και μετά θα είμαστε έτοιμοι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πολιτισμός

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τζόνι Ντεπ βγάζει στο σφυρί έργα τέχνης – Ανάμεσά τους μια αυτοπροσωπογραφία και ένας πίνακας για την κόρη του

Διεθνή / Ο Τζόνι Ντεπ βγάζει στο σφυρί έργα τέχνης – Ανάμεσά τους μια αυτοπροσωπογραφία και ένας πίνακας για την κόρη του

Η συλλογή «Let the Light In» περιλαμβάνει έργα που φιλοτέχνησε ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» στη νότια Γαλλία στις αρχές των 00s, την εποχή της σχέσης του με τη Βανέσα Παραντί
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Οι επανεκδόσεις της πρώτης περιπέτειας του Τζέιμς Μποντ, του «Dr. No», και του εξαιρετικού ψυχολογικού θρίλερ του Ρόμαν Πολάνσκι «The Tenant» ξεχωρίζουν εύκολα από το πρόγραμμα της εβδομάδας του Δεκαπενταύγουστου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Έντεκα χρόνια από την ημέρα που ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έβαλε τέλος στη ζωή του

Πολιτισμός / Ρόμπιν Γουίλιαμς: 11 χρόνια από την ημέρα που έβαλε τέλος στη ζωή του

Το «θαλάσσιο τέρας με τα 50 πλοκάμια», όπως χαρακτήρισε η σύζυγός του τη σπάνια μορφή άνοιας που τον βασάνιζε, και το τελευταίο τους βράδυ, λίγο πριν ο ηθοποιός βάλει τέλος στη ζωή του
LIFO NEWSROOM
Πέδρο Πασκάλ, Λίντσεϊ Λόχαν και Κριστιάν Κλαβιέ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Πέδρο Πασκάλ, Λίντσεϊ Λόχαν και Κριστιάν Κλαβιέ από αύριο στους κινηματογράφους

Το «Μaterialists» της Σελίν Σονγκ, με τον ευφάνταστο ελληνικό τίτλο «Ταιριάζουμε;», το sequel «Freakier Friday», η αναβίωση των περιπετειών της «Red Sonja» και ο χιτσκοκικός κοσμοπολιτισμός του «To Catch a Thief» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Στο Σαράγεβο τιμάται ο Γουίλεμ Νταφόε για το σύνολο του έργου του στον κινηματογράφο

Πολιτισμός / Στο Σαράγεβο τιμάται ο Γουίλεμ Νταφόε για το σύνολο του έργου του στον κινηματογράφο

Το Ειδικό Βραβείο «Honorary Heart of Sarajevo» θα απονεμηθεί στον σπουδαίο ηθοποιό στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, όπου θα δώσει και masterclass για την τέχνη της υποκριτικής
LIFO NEWSROOM
Το Fondation Louis Vuitton υποδέχεται 270 έργα του Gerhard Richter σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση

Εικαστικά / Gerhard Richter: «Τώρα που δεν απέμειναν ιερείς ή φιλόσοφοι, οι καλλιτέχνες είναι οι σημαντικότεροι άνθρωποι στον κόσμο»

270 έργα ενός από τους σημαντικότερους εν ζωή ζωγράφους θα εκτεθούν το φθινόπωρο στο Fondation Louis Vuitton σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου

Πολιτισμός / Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου

Κατά την τελετή των εγκαινίων, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η απόδοση ενός μουσείου σε μια τοπική κοινωνία δεν είναι απλώς ένα χαρμόσυνο γεγονός. Είναι μια πράξη με την οποία τιμάται η μακρά ιστορική διαχρονία του τόπου»
LIFO NEWSROOM
 
 